Весь на заплатках: появились фото авиатанкера США KC-135 после иранского удара

Американский самолёт-заправщик KC-135R Stratotanker, получивший повреждения от осколков иранской баллистической ракеты, смог самостоятельно перелететь в Великобританию. Инцидент произошёл в середине марта на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии.

Самолёт, как видно, покрыт специальными заплатками для временного ремонта. Он вместе с другими авиатанкерами был поражён ракетой Корпуса стражей исламской революции в результате удара по американской базе.



Несмотря на полученные повреждения, экипаж сумел поднять машину в воздух. KC-135R, как пишет британская пресса, благополучно совершил перелёт на британскую базу Mildenhall. Оттуда авиационный топливозаправщик в ближайшее время проследует в Соединённые Штаты для полноценного ремонта.

По имеющимся данным, повреждения не оказались критическими и не поставили под угрозу безопасность полёта. Этот случай стал одним из эпизодов обострения напряжённости между Ираном и США на Ближнем Востоке.



Как видно по надписи на самолёте, принадлежит он авиакрылу ВВС США в штате Огайо. Это первое подобного рода повреждение авиатанкера США за последние годы Как видно, заплатки пришлось накладывать фактически по всей длине фюзеляжа.

Ранее сообщалось, что иранские удары и удары их союзников уничтожили как минимум два KC-135. Ещё порядка 5-6 повреждены. На фото один из получивших повреждения.
    Buyan
    Сегодня, 22:01
    Эх... жалко конечно, что на взлете его еще раз не угостили вместе с матрасным экипажем
    ЗВЕРОБОЙ
    Сегодня, 22:02
    Как ветрянкой переболел! Удивительно, что нет серьёзных повреждений.
      Вежливый Лось
      Сегодня, 22:26
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Удивительно, что нет серьёзных повреждений.

      Иранским товарищам нужно ввести в БЧ своих ракет побольше тяжелых осколков и вообще поработать над механизмами формирования осколочного поля.
    Иван Васильевич 282
    Сегодня, 22:04
    Видимо хороший подшерсток, раз достаточно заплатки прилепить для полноценного полета.
    Монтесума
    Сегодня, 22:04
    Итак, интересное по Ормузскому проливу за сегодня. Честно подсмотрел на канале "Белорусский силовик", очень информативный источник.
    Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива.
    "С этого момента ВМС США начинают процесс блокирования любых судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива", — написал он.

    По его словам, американский флот будет перехватывать суда, направляющиеся в пролив или выходящие из него, а также проверять корабли, которые платили Ирану за проход.
    Последовало уточнение: США будут задерживать ЛЮБОЕ судно, которое пройдет через пролив, оплатив проход Тегерану.
    Представили лица союзников американцев?

    Иран не долго думал над ответным ходом:
    Иран также повышает ставки:

    Если США не выплатят Ирану военную компенсацию, то «враждебные корабли» в Персидском заливе будут задержаны и проданы — парламент Ирана.
    Также стало известно, что спецподразделения Ирана массово размещаются на побережье страны.

    Ближний Восток будет со слезами на глазах вспоминать все то, что было до войны.
      ian
      Сегодня, 22:09
      Цитата: Монтесума
      Ближний Восток будет со слезами на глазах вспоминать все то, что было до войны.

      Навеяло...
      solar
      Сегодня, 22:30
      «враждебные корабли» в Персидском заливе будут задержаны и проданы — парламент Ирана

      Кому проданы? Кто их купит в таких условиях?
      США будут задерживать ЛЮБОЕ судно, которое пройдет через пролив, оплатив проход Тегерану

      Давление на Китай.
        Миха1981
        Сегодня, 22:36
        Проданы на металлолом, где их разделывают, в Пакистане.
          solar
          Сегодня, 22:48
          Пакистан себе не враг, за копейки прибыли наживать проблемы. Такие вещи не скроешь.
    михаилл
    Сегодня, 22:22
    То, что смогли взлететь и сесть- это ничего особенного, том же двойное и тройное резервирование. В принципе, этот самолет, если пустой, может взлететь на двух двигателях, а сесть на одном.
    Как их будут дальше "лечить", не понятно. Наверное покрасят.
      Сергей Валов
      Сегодня, 22:45
      «Как их будут дальше "лечить", не понятно. Наверное покрасят» - ни чего сложного, стандартная, десятилетиями отработанная процедура. Поврежденные внутри системы заменят, панели обшивки снимут, высверлив заклепки, и заменят на новые.
    sergey4791
    Сегодня, 22:28
    Странновато, что самолет остался годен к полетам. Видно, что некоторые осколки попали в мотогондолы. А значит, должны были повредить двигатели. Или амеры для перелета успели поменять их на исправные?
      Миха1981
      Сегодня, 22:36
      Тут главное, способен ли он выполнять свою главную задачу.
    КТМ-5
    Сегодня, 22:33
    Ерунда это! Синей изолентой надо было заклеивать!
    Pavel57
    Сегодня, 22:36
    Картечь была не для такой птички.
    Сергей Валов
    Сегодня, 22:40
    «принадлежит он авиакрылу ВВС США в штате Огайо» - если быть точным, то данный самолёт не входит в состав ВВС США, а принадлежит ВВС штата Огайо, являющихся компонентом национальной гвардии этого штата, которая подчиняется непосредственно губернатору штата Огайо. Самолёт входит в состав 121 авиакрыла самолетов-заправщиков и базируется на базе ВВС Национальной гвардии Рикенбакер.