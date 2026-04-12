Весь на заплатках: появились фото авиатанкера США KC-135 после иранского удара
Американский самолёт-заправщик KC-135R Stratotanker, получивший повреждения от осколков иранской баллистической ракеты, смог самостоятельно перелететь в Великобританию. Инцидент произошёл в середине марта на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии.
Самолёт, как видно, покрыт специальными заплатками для временного ремонта. Он вместе с другими авиатанкерами был поражён ракетой Корпуса стражей исламской революции в результате удара по американской базе.
Несмотря на полученные повреждения, экипаж сумел поднять машину в воздух. KC-135R, как пишет британская пресса, благополучно совершил перелёт на британскую базу Mildenhall. Оттуда авиационный топливозаправщик в ближайшее время проследует в Соединённые Штаты для полноценного ремонта.
По имеющимся данным, повреждения не оказались критическими и не поставили под угрозу безопасность полёта. Этот случай стал одним из эпизодов обострения напряжённости между Ираном и США на Ближнем Востоке.
Как видно по надписи на самолёте, принадлежит он авиакрылу ВВС США в штате Огайо. Это первое подобного рода повреждение авиатанкера США за последние годы Как видно, заплатки пришлось накладывать фактически по всей длине фюзеляжа.
Ранее сообщалось, что иранские удары и удары их союзников уничтожили как минимум два KC-135. Ещё порядка 5-6 повреждены. На фото один из получивших повреждения.
