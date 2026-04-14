Гонки с американским флотом, или Как северокорейский сухогруз прорывался через Ормузский пролив
Северокорейский грузовой сухогруз «Тэ Хон Дан» 1978 года постройки из той серии, что и «Тэхын»
В феврале 1992 года торговый сухогруз «Тэхын» снялся с якоря в северокорейском порту Нампхо. Согласно судовым документам, судно взяло курс на страны Ближнего и Среднего Востока для доставки стройматериалов. Плавание обещало быть рутинным: переход через Восточно-Китайское море, остановка в Сингапуре, затем Индийский океан и Персидский залив. Однако ещё до выхода из Нампхо израильская разведка получила информацию о том, что «Тэхын» перевозит военные грузы. По их мнению, в трюмах судна находились или готовые ракеты малой дальности «Хвасон-5» (экспортный вариант советского «Скада»), или же комплектующие и оборудование для их сборки.
В те годы у КНДР и ближневосточных государств сложился взаимовыгодный обмен: корейцы получали жизненно необходимые продовольствие и товары первой необходимости, а те, в свою очередь, — «полезные грузы» для перевооружения армии и укрепления собственной обороноспособности. И сухогруз «Тэхын» был одним из звеньев этой цепи.
Израильтяне, зафиксировав погрузку нестандартных длинномерных контейнеров, организовали наблюдение за судном сразу после выхода из территориальных вод КНДР, а затем передали эстафету американцам. Операцией по перехвату «Тэхына» занялась межведомственная комиссия во главе с начальником Центрального разведывательного управления Робертом Гейтсом и начальником агентства по контролю за вооружениями и разоружению.
В начале марта 1992 года, когда «Тэхын» зашёл в порт Сингапур, капитан получил из Пхеньяна секретную радиограмму, и уже через час весь экипаж знал, что за кораблём началась охота. Сингапурская стоянка длилась недолго. Тем временем в Вашингтоне события развивались стремительно. 5 марта 1992 года начальник ЦРУ заявил, что правительство США не позже чем через два дня приостановит и обыщет северокорейское транспортное судно с ракетами на борту. Министр обороны Ричард Чейни заявил, что если будет отдан приказ, американский военно-морской флот атакует грузовое судно, которое якобы направляется в Иран или Сирию с ракетами «Скад-С». Президент Джордж Буш-старший пригрозил, что судно будет остановлено, как только появится в акватории Персидского залива. К тому времени спутниковая разведка уже засекла «Тэхын» в Южно-Китайском море, и американские корабли начали выдвижение к Малаккскому проливу.
В Пхеньяне ситуацию под личный контроль возьмёт лично Верховный Главнокомандующий Корейской народной армии Ким Чен Ир. Когда ему доложат, что американцы, скорее всего, попытаются захватить судно, он ответил, что враги не осмелятся напасть, а если даже нападут, судно не должно сворачивать. По приказу вождя экипаж должен был не допустить захвата судна, не поворачивать назад, не изменять назначенных портов. «Тэхын» должен был пройти к цели, используя любые доступные тактические уловки.
Верховный Главнокомандующий Корейской народной армии Ким Чен Ир
В середине марта 1992 года «Тэхын» вошёл в Малаккский пролив. Американские разведывательные корабли следовали за ним на расстоянии прямой видимости в течение двух суток. Они ждали подходящего момента для досмотра, рассчитывая на нормы морского права, позволявшие останавливать суда в нейтральных водах при наличии обоснованных подозрений. Однако капитан «Тэхына», вместо того чтобы идти на запад к Персидскому заливу, неожиданно для преследователей изменил курс на северо-запад, к берегам Пакистана. Американцы растерялись. Они были уверены, что судно идёт в Сирию через Суэцкий канал, а оно взяло курс на пакистанский Карачи. Корабли ВМС США на трое суток потеряли «Тэхын» из виду.
Потеряв цель, командование американского флота задействовало всю доступную орбитальную группировку. Американские спутники прочёсывали весь Индийский океан. Только 18 марта 1992 года спутник засёк судно у юго-восточного побережья Шри-Ланки. Американские самолёты-разведчики P-3 «Орион» с авиабазы Диего-Гарсия совершали полёты на предельно малой высоте — до ста пятидесяти метров над палубой «Тэхына». Лётчики сбрасывали перед носом судна дымовые шашки и чёрные контейнеры, имитирующие бомбы, стремясь оказать психологическое давление. Но экипаж не дрогнул и не остановил судно. «Тэхын», не сбавляя хода и совершая тактические манёвры, шёл к цели.
К концу марта для поимки одного сухогруза американцы развернули в Персидском заливе целую эскадру. По словам корейцев, на пути из Индийского океана к иранскому порту Бендер-Аббас США разместили сразу четыре военных корабля: фрегаты «Форд» и «Элрод», эсминец «Лефтвич» и один корабль снабжения. В Ормузском проливе была сосредоточена эскадра из двадцати двух боевых единиц. В её состав входила авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт», крейсера «Лейк-Чемплейн» и «Сан-Джасинто», эскадренные миноносцы «Карни», «Бриско» и «Стоут», а также три атомные подводные лодки. Командование американского флота было уверено, что «Тэхын» не сможет прорваться через такое кольцо.
Ричард Дик Чейни, министр обороны США в 1989–1993 гг.
«Тэхын» подходил к Ормузскому проливу в последних числах марта. Капитан, благодаря перехватам открытых радиопереговоров и поступавшим из Пхеньяна радиограммам, знавший о засаде, решил прорываться в ночное время. В темноте судно вошло в иранские территориальные воды. Заходить в иранские территориальные воды без разрешения Тегерана американцы боялись, особенно после дела «Винсеннеса», когда в 1988 году американский крейсер сбил иранский пассажирский самолёт. И под прикрытием плотного тумана на рассвете 29 марта «Тэхын» прошёл Ормузский пролив. Когда туман рассеялся, «Тэхын» уже стоял у причала порта Бендер-Аббас.
Иранские портовые власти провели выборочный досмотр. По официальным данным, в трюмах «Тэхына» оказались цемент, стальная арматура, трубы и другая строительная продукция. Но важно помнить, что в те годы Тегеран активно развивал собственную ракетную программу, и северокорейская помощь была для него очень важна.
Разгрузка заняла несколько дней. За это время капитан получил из Пхеньяна телеграмму от Ким Ир Сена — вождь обращался к каждому члену экипажа со словами благодарности и призывал не падать духом. Следующей целью становился пакистанский порт Карачи. Вдохновлённые тёплыми словами вождя, команда решила прорываться, но на время сделала вид, будто судно будет стоять ещё неделю для ремонта одного из вспомогательных двигателей.
И вот в ночь на 2 апреля 1992 года, когда американские корабли патрулировали дальние подступы к Оманскому заливу, «Тэхын» бесшумно снялся с якоря, погасил все навигационные огни и вышел в открытое море. Чтобы скрыть акустический след от винтов, капитан использовал течение и ветер, и к утру 3 апреля судно находилось уже в нейтральных водах в двухстах милях от пакистанского побережья. Американцы, следившие за иранским портом, хватились только на рассвете.
Впоследствии командующий войсками США на Среднем Востоке генерал Джозеф Хор выступал на слушаниях в комитете по вооружённым силам палаты представителей. Он заявил, что для поиска судна были мобилизованы все доступные корабли, самолёты и спутники. По его словам, поиски продолжались почти десять дней, но «Тэхын» так и не был найден. Корейское судно умело маневрировало между нефтяными танкерами, скрывалось за буровыми платформами и время от времени заходило в территориальные воды Омана и Пакистана, где американский флот не имел права проводить досмотр без согласия этих государств. Капитан «Тэхына» великолепно знал навигационную обстановку и умело использовал для прикрытия более крупные суда европейских и азиатских стран. В те годы Ормузский пролив ежедневно проходили до сорока танкеров, и «Тэхын» просто растворялся в их потоке, меняя опознавательные знаки на тех участках, где это допускалось правилами радиосвязи.
Когда американцы наконец обнаружили «Тэхын» в середине апреля 1992 года, судно уже успело зайти в пакистанский порт Карачи и шло через Красное море к Суэцкому каналу. По словам корейцев, американские самолёты снова кружили над палубой, сбрасывали дымовые шашки, но капитан не менял курса. Египетские власти Суэцкого канала получили запрос от ВМС США о задержании судна для досмотра. Но поскольку запрос был оформлен не по дипломатическим каналам, а через военного атташе в Каире, египтяне, не желая портить отношения с Пхеньяном и Тегераном, проигнорировали его. В конце апреля 1992 года «Тэхын» беспрепятственно прошёл Суэцкий канал и взял курс на сирийский порт Латакия.
Джордж Буш-старший 41-ый президент США с 1989 по 1993 гг.
В Латакии сухогруз встречали как героя. Сирийские газеты писали, что прибытие «Тэхына» — это «героическое событие», что «слово корейцев — их дело». Сирийские таможенники провели досмотр и нашли только стройматериалы и несколько контейнеров с корейским текстилем. По всей видимости, именно в Латакии произошла передача основного груза, а северокорейский экипаж провёл переговоры с представителями сирийского президента Хафеза Асада. «Тэхын» же после разгрузки принял на борт новый груз — цитрусовые и оливковое масло — и получил из Пхеньяна распоряжение следовать дальше.
Латакия
Следующей точкой стала Бата — порт в Экваториальной Гвинее. В Бате «Тэхын» простоял пять дней, затем взял курс обратно на Сингапур. Американцы к тому времени уже прекратили активное преследование, понимая, что Иран и Сирия уже получили свой груз, а догонять сухогруз с продовольствием уже нет никакого смысла.
В июле 1992 года «Тэхын» вошёл в Сингапурский порт, где загрузил стройматериалы уже для КНДР. В августе 1992 года, почти через шесть месяцев после выхода из Нампхо, судно возвратилось в родной порт. Общая протяжённость плавания составила около шестидесяти тысяч километров — в полтора раза больше длины экватора. За это время двадцать два американских корабля так и не смогли выполнить поставленную задачу по захвату корейского судна.
За всё время экипаж «Тэхына» не сделал ни единого выстрела, не вызвал на помощь ни одного военного корабля. Капитан, проявляя недюжинную смекалку, просто вёл своё судно туда, куда было приказано, а экипаж не поддавался страху и не отвечал на провокации. Американское командование, привыкшее к тому, что гражданские суда останавливались, едва завидев военный корабль, не смогло «поймать» маленький корейский корабль с бесстрашным экипажем. И что-то подсказывает, что если бы американский спецназ попытался высадиться на палубу, корейский спецназ также ожидало бы много неприятных сюрпризов…
А пример «Тэхына» остается ярким как пример того, как без единого выстрела гражданское судно может переиграть целую эскадру хваленого военно-морского флота.
Источники:
Ким Чун Хёк. Конфронтация КНДР с США. Пхеньян: Издательство литературы на иностранных языках, 2014.
