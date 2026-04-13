Город вальсов не стал городом руин

Не стрелять по городу



Советские самоходные орудия на пути к Вене



Маршал Ф.И. Толбухин «Ради сохранения столицы Австрии, её исторических памятников культуры и искусства предлагаю: всему населению, кому дорога Вена, из города не эвакуироваться, ибо с очищением Вены от немцев вы будете избавлены от ужасов войны, а тех, кто эвакуируется, немцы погонят на гибель. Не давать немцам минировать Вену, взрывать её мосты и превращать дома в укрепления».

Мост, за который платили жизнями



Эпизод десанта на Имперский мост в Вене

«Мы уткнулись носом в бык, то есть встали посредине моста, по которому в это время отступала танковая дивизия СС «Мертвая голова». Оба берега у немцев. Причалили, матросы забросили «кошки» и по канатам забрались туда. Мальчишки по девятнадцать-двадцать лет, самому старшему, по-моему, было лет двадцать пять. Пробрались туда, взяли гранаты-связки и под танки! Паника. Переполох. Радист успел на катере отстучать: «Матросы захватили мост». И наши в этот плотный туман бросили десант и захватили мост полностью», — вспоминал народный артист РСФСР Георгий Юматов, участник того боя.

Город, который уцелел

«Улицы и площади австрийской столицы были запружены народом. Жители тепло относились к советским воинам. Понравилась нам архитектура Вены и её доброжелательные элегантные жители. Здесь много архитектурных памятников. Мне особенно запомнился величественный собор святого Стефана. Австрийцы — народ очень музыкальный. Поэтому из открытого окна часто доносились звуки скрипки или аккордеона».