Что поражение Орбана меняет для России и Европы
Будапешт, 12 апреля 2026 года. К вечеру у избирательных участков выстроились очереди, каких здесь не видели с конца восьмидесятых. Люди шли голосовать семьями, старики опирались на палочки, молодежь снимала процесс на телефоны. Явка перевалила за семьдесят семь процентов — рекорд за всю посткоммунистическую историю Венгрии. Через два часа после закрытия участков Виктор Орбан вышел к своим сторонникам:
Он поздравил победителя. Шестнадцатилетняя эпоха «Фидес» подошла к концу.
Победил Петр Мадьяр — человек, который ещё два года назад считался частью системы Орбана. Его партия «Тиса» получила конституционное большинство — 138 мест из 199. Мадьяр взошёл на сцену в центре Будапешта и произнёс слова, которые растиражировали все мировые агентства:
Перед ним стояла многотысячная толпа, певшая народную песню «Весенний ветер» — Tavaszi szél, ставшую неофициальным гимном его кампании.
Что произошло?
Почему система, которую считали неприступной, рухнула за один избирательный цикл? Чтобы ответить на этот вопрос, придётся вернуться на два года назад — в февраль 2024 года, когда Венгрию потряс скандал с президентским помилованием. Президент Каталин Новак подписала указ о помиловании замдиректора детского дома, осуждённого за попытку скрыть педофилию. Информация просочилась в прессу, вызвав шок даже среди сторонников «Фидес». Новак ушла в отставку. Вслед за ней объявила об уходе из политики министр юстиции Юдит Варга, скрепившая помилование своей подписью. А через полтора часа после отставки президента в Facebook появился пост Петера Мадьяра — мужа Варги, бывшего функционера системы.
На следующий день Мадьяр дал двухчасовое интервью независимому YouTube-каналу. Он говорил не как революционер, а как разочаровавшийся инсайдер — человек, знающий, как переплетаются политика, спецслужбы и бизнес в венгерской власти. Видео набрало два миллиона просмотров — фантастическую цифру для десятимиллионной страны. Так родился политик, который через два года станет премьер-министром.
Петр Мадьяр — выходец из элитной семьи. Его дед был судьёй Верховного суда и телеведущим, крёстный — президентом Венгрии. Мадьяр окончил католическую школу, изучал право, работал в структурах МИД и при представительстве Венгрии при ЕС. В 2002 году вступил в «Фидес», когда партия Орбана проиграла выборы. Женился на Юдит Варге, будущем министре юстиции. Казалось, его карьера предрешена. Но система, которую он обслуживал, его не приняла.
После скандала с помилованием Мадьяр создал партию «Тиса» — по названию главной реки Венгрии, символа национальной идентичности. Он объехал страну с митингами, проводя по пять-шесть встреч в день. Люди приходили даже в маленьких городках, куда годами не заглядывали оппозиционеры. Кампания строилась на трёх китах: борьба с коррупцией, экономические проблемы, обещание сближения с ЕС. Мадьяр обещал разблокировать европейские 90 миллиардов евро на помощь Украине, отказаться от российских энергоносителей к 2035 году и усилить независимость судов. При этом он выступал против ускоренного вступления Украины в ЕС, предлагая вынести вопрос на референдум, и категорически отказывался отправлять венгерских военных в зону конфликта.
Почему проиграл Орбан?
Причины сложились в смертоносный букет. Экономика: рост цен и стагнация подорвали базовую поддержку власти. Усталость от системы: более десяти лет доминирования одной партии, контроль медиа и институтов превратились из фактора стабильности в фактор мобилизации против власти. Новый лидер: Мадьяр стал точкой сборки разнородной оппозиции — от левых до националистов, объединённых только одним — желанием сменить режим. И, наконец, рекордная явка: люди пришли на участки, чтобы выразить протест против несменяемости.
Поражение Орбана — это не идеологическая победа либерального Брюсселя. Петр Мадьяр — политик правого толка, сторонник жёсткой миграционной политики и традиционных ценностей. Он выступает как «Орбан-лайт» — тот же курс, но без накопившихся ошибок предшественника. Скорее, это политический износ шестнадцатилетнего периода несменяемой власти, когда руководство потеряло чувство меры и зашло в экономический и моральный тупик.
Что меняет его победа для Европы и России?
Брюссель оказывается в непростой ситуации. Вето Будапешта долго служило удобной отговоркой, чтобы тормозить выделение 90 миллиардов евро для Киева. Теперь этот щит исчез. Европейским элитам придётся искать огромные деньги на фоне нарастающего энергетического кризиса и падения промышленного производства. Средства найдут, чтобы не допустить обрушения фронта. Но давать их будут строго дозированно — ровно столько, чтобы поддерживать текущую конструкцию, а не обеспечивать реальный перелом.
Для Москвы потеря Орбана означает резкое сужение пространства для манёвра. Переговорная позиция на западном направлении слабеет — договариваться теперь придётся с единой Европой. Это безальтернативно толкает российскую систему в зависимость от Пекина. Но Китай сохраняет прагматичную дистанцию: ему выгодна изолированная и слабая Россия как дешёвая ресурсная база. Рисковать ради неё товарооборотом с Европой никто не станет.
А что с нефтепроводом «Дружба»?
Блокировка этой артерии — прямой удар по экономике Венгрии. Значит, или нефтепровод будет восстановлен, и российские контракты сохранятся, или Венгрия быстро скатится в экономическую яму, или, что вероятнее, Будапешт повиснет на шее ЕС, который будет компенсировать ему потери за лояльность. А это прямая конкуренция за те же ресурсы, которые Брюссель планирует направить Киеву.
Петр Мадьяр — не революционер и не аутсайдер. Он продукт того самого режима, который смёл. Его победа — не триумф демократии над авторитаризмом, а замена одного менеджмента другим, более молодым и адаптивным.
Западная пресса списывает провал Орбана на связь с Трампом. Публичная поддержка вице-президента Джейди Вэнса за несколько дней до голосования сработала как политический ликвидатор. Орбан списан как отработанный материал. Это расчищает дорогу для обновления консервативного лагеря перед перехватом власти в Вашингтоне.
Что будет дальше?
Венгрия под руководством Мадьяра, скорее всего, присоединится к европейскому консенсусу, но будет делать это осторожно, учитывая накал антиукраинских настроений в обществе.
Эпоха Орбана закончилась. Венгрия вступает в полосу турбулентности, где экономические проблемы, энергетический кризис и геополитические сдвиги сплетаются в тугой узел. Петр Мадьяр получил конституционное большинство — инструмент для радикальных перемен. Но инструмент — это ещё не результат. Впереди сложные решения, жёсткие компромиссы и неизбежные разочарования. Весенний ветер над Тисой поднял волну, но куда она вынесет страну — покажет только время.
