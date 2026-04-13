Что поражение Орбана меняет для России и Европы

Что поражение Орбана меняет для России и Европы


Будапешт, 12 апреля 2026 года. К вечеру у избирательных участков выстроились очереди, каких здесь не видели с конца восьмидесятых. Люди шли голосовать семьями, старики опирались на палочки, молодежь снимала процесс на телефоны. Явка перевалила за семьдесят семь процентов — рекорд за всю посткоммунистическую историю Венгрии. Через два часа после закрытия участков Виктор Орбан вышел к своим сторонникам:
«Картина ясна, результат болезненный для нашей партии».

Он поздравил победителя. Шестнадцатилетняя эпоха «Фидес» подошла к концу.




Победил Петр Мадьяр — человек, который ещё два года назад считался частью системы Орбана. Его партия «Тиса» получила конституционное большинство — 138 мест из 199. Мадьяр взошёл на сцену в центре Будапешта и произнёс слова, которые растиражировали все мировые агентства:
«Вместе мы свергли систему Орбана и вместе освободили Венгрию, мы вернули себе нашу страну».

Перед ним стояла многотысячная толпа, певшая народную песню «Весенний ветер» — Tavaszi szél, ставшую неофициальным гимном его кампании.

Что произошло?


Почему система, которую считали неприступной, рухнула за один избирательный цикл? Чтобы ответить на этот вопрос, придётся вернуться на два года назад — в февраль 2024 года, когда Венгрию потряс скандал с президентским помилованием. Президент Каталин Новак подписала указ о помиловании замдиректора детского дома, осуждённого за попытку скрыть педофилию. Информация просочилась в прессу, вызвав шок даже среди сторонников «Фидес». Новак ушла в отставку. Вслед за ней объявила об уходе из политики министр юстиции Юдит Варга, скрепившая помилование своей подписью. А через полтора часа после отставки президента в Facebook появился пост Петера Мадьяра — мужа Варги, бывшего функционера системы.
«Я ни минуты не хочу быть частью системы, в которой настоящие лидеры прячутся за женскими юрками», — написал он.


На следующий день Мадьяр дал двухчасовое интервью независимому YouTube-каналу. Он говорил не как революционер, а как разочаровавшийся инсайдер — человек, знающий, как переплетаются политика, спецслужбы и бизнес в венгерской власти. Видео набрало два миллиона просмотров — фантастическую цифру для десятимиллионной страны. Так родился политик, который через два года станет премьер-министром.

Петр Мадьяр — выходец из элитной семьи. Его дед был судьёй Верховного суда и телеведущим, крёстный — президентом Венгрии. Мадьяр окончил католическую школу, изучал право, работал в структурах МИД и при представительстве Венгрии при ЕС. В 2002 году вступил в «Фидес», когда партия Орбана проиграла выборы. Женился на Юдит Варге, будущем министре юстиции. Казалось, его карьера предрешена. Но система, которую он обслуживал, его не приняла.
«Ему всегда отказывали, потому что он был слишком амбициозен и независим», — цитирует Politico политолога Миклоша Шюкешда.

После скандала с помилованием Мадьяр создал партию «Тиса» — по названию главной реки Венгрии, символа национальной идентичности. Он объехал страну с митингами, проводя по пять-шесть встреч в день. Люди приходили даже в маленьких городках, куда годами не заглядывали оппозиционеры. Кампания строилась на трёх китах: борьба с коррупцией, экономические проблемы, обещание сближения с ЕС. Мадьяр обещал разблокировать европейские 90 миллиардов евро на помощь Украине, отказаться от российских энергоносителей к 2035 году и усилить независимость судов. При этом он выступал против ускоренного вступления Украины в ЕС, предлагая вынести вопрос на референдум, и категорически отказывался отправлять венгерских военных в зону конфликта.

Почему проиграл Орбан?


Причины сложились в смертоносный букет. Экономика: рост цен и стагнация подорвали базовую поддержку власти. Усталость от системы: более десяти лет доминирования одной партии, контроль медиа и институтов превратились из фактора стабильности в фактор мобилизации против власти. Новый лидер: Мадьяр стал точкой сборки разнородной оппозиции — от левых до националистов, объединённых только одним — желанием сменить режим. И, наконец, рекордная явка: люди пришли на участки, чтобы выразить протест против несменяемости.

Поражение Орбана — это не идеологическая победа либерального Брюсселя. Петр Мадьяр — политик правого толка, сторонник жёсткой миграционной политики и традиционных ценностей. Он выступает как «Орбан-лайт» — тот же курс, но без накопившихся ошибок предшественника. Скорее, это политический износ шестнадцатилетнего периода несменяемой власти, когда руководство потеряло чувство меры и зашло в экономический и моральный тупик.

Что меняет его победа для Европы и России?


Брюссель оказывается в непростой ситуации. Вето Будапешта долго служило удобной отговоркой, чтобы тормозить выделение 90 миллиардов евро для Киева. Теперь этот щит исчез. Европейским элитам придётся искать огромные деньги на фоне нарастающего энергетического кризиса и падения промышленного производства. Средства найдут, чтобы не допустить обрушения фронта. Но давать их будут строго дозированно — ровно столько, чтобы поддерживать текущую конструкцию, а не обеспечивать реальный перелом.

Для Москвы потеря Орбана означает резкое сужение пространства для манёвра. Переговорная позиция на западном направлении слабеет — договариваться теперь придётся с единой Европой. Это безальтернативно толкает российскую систему в зависимость от Пекина. Но Китай сохраняет прагматичную дистанцию: ему выгодна изолированная и слабая Россия как дешёвая ресурсная база. Рисковать ради неё товарооборотом с Европой никто не станет.

А что с нефтепроводом «Дружба»?


Блокировка этой артерии — прямой удар по экономике Венгрии. Значит, или нефтепровод будет восстановлен, и российские контракты сохранятся, или Венгрия быстро скатится в экономическую яму, или, что вероятнее, Будапешт повиснет на шее ЕС, который будет компенсировать ему потери за лояльность. А это прямая конкуренция за те же ресурсы, которые Брюссель планирует направить Киеву.

Петр Мадьяр — не революционер и не аутсайдер. Он продукт того самого режима, который смёл. Его победа — не триумф демократии над авторитаризмом, а замена одного менеджмента другим, более молодым и адаптивным.

Западная пресса списывает провал Орбана на связь с Трампом. Публичная поддержка вице-президента Джейди Вэнса за несколько дней до голосования сработала как политический ликвидатор. Орбан списан как отработанный материал. Это расчищает дорогу для обновления консервативного лагеря перед перехватом власти в Вашингтоне.

Что будет дальше?


Венгрия под руководством Мадьяра, скорее всего, присоединится к европейскому консенсусу, но будет делать это осторожно, учитывая накал антиукраинских настроений в обществе.

Эпоха Орбана закончилась. Венгрия вступает в полосу турбулентности, где экономические проблемы, энергетический кризис и геополитические сдвиги сплетаются в тугой узел. Петр Мадьяр получил конституционное большинство — инструмент для радикальных перемен. Но инструмент — это ещё не результат. Впереди сложные решения, жёсткие компромиссы и неизбежные разочарования. Весенний ветер над Тисой поднял волну, но куда она вынесет страну — покажет только время.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 06:14
    Что меняет?А в Венгрии разве были пророссийские силы?Орбан?Отнюдь.Да это все было ожидаемо .И какое пространство для маневра было вообще?
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 06:19
      Для меня Орбан перестал быть политиком после его слов, где он назвал венгров воевавших с немцами - героями. Туда ему и дорога.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 06:25
        где он назвал венгров воеваших с немцами - героями

        Вы уверены, в том, что написали?
        Может всё же не с немцами?
      2. SmollH2 Звание
        SmollH2
        +1
        Сегодня, 06:29
        Цитата: marchcat
        Для меня Орбан перестал быть политиком после его слов, где он назвал венгров воевавших с немцами - героями. Туда ему и дорога.

        Вместе или против? Наши, если что, тоже воевали с немцами))
        1. marchcat Звание
          marchcat
          0
          Сегодня, 06:35
          Ну конечно вместе с немцами, на Воронежском фронте.
    2. SmollH2 Звание
      SmollH2
      0
      Сегодня, 06:27
      Согласен. Он был в первую очередь за Венгрию, а потом топил за США
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 06:38
      Здесь необходимо понять простую истину - судьба российского народа и Отечества только в наших руках и никакой добрый дядюшка Си или кто другой не будет спасать своим кошельком даже союзника.
      И всегда помнить слова императора России Александра III - У России только два союзника- её армия и флот, нынче добавился ещё ВКС.
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +1
        Сегодня, 06:54
        А про долгую несменяемость власти, которая привела к такому результату... Автор статьи делает намёк или это аксиома?
        И почему все наши надежды опирались на одного Орбана (Венгрию) и только иногда вспоминают про Фицо (Словакию), который тоже что-то наложил или наклал на 90 лярдов для Украины?
        Интересно, как быстро и вдруг заработает нефтепровод "Дружба"? Или у нас назрела долгая профилактика трубопровода на своей территории?
    4. parma Звание
      parma
      0
      Сегодня, 07:22
      Зря вы так, Орбан был более чем пророссийским, хоть и в своих интересах. Автор (по понятным причинам) просто умолчал о важном пласте информации, о том про что говорили многие европейские СМИ и о различных подтвержденных самим Орбаном (ну или членами его команды) сливах. Так писали, что венгерские чиновники практически в реальном времени сливали нам информацию со всяких там совещаний и конференций о выделении помощи Украине, вели переговоры с нашими олигархами о снятии санкций с членов семьи и тд. Ещё недавно был скандал тк в Венгрии, которая выбила в ЕС себе право закупать нашу нефть с хорошим дисконтом, неожиданно бензин дороже чем в Чехии, хоть та закупает не у нас и вполне себе по рыночной цене нефть… опять же коррупционный скандал с самим Орбаном - там нашли у его отца целый коттеджный посёлок с личным зоопарком, который по оценкам стоит как оборотка (не прибыль, именно что оборотка) за пару десятков лет его скромного бизнеса и тд.
      Из статьи можно сделать вывод, что народ массово ринулся на избирательные участки из-за скандала с детьми и вообще типо давно «коней не меняли», а фактически коррупции, падение уровня жизни и сотрудничество с нами во вред интересов Венгрии.
      Что касаемо наших потерь от этого - да все очевидно, потеряем источник весьма ценной информации и лоббирования наших интересов в ЕС, вероятно больше не будет политических стопоров для поддержки Киева, ну и хоть и крошечный, но денежный поток за нефть… все это вроде мелочи, но может оказаться соломинкой переломившей хребет верблюду.
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +5
    Сегодня, 06:14
    Что меняет поражение Орбана - да абсолютно ничего! Кто его в «друзья» России записал? За какие его дела? Он делал то, что выгодно ему и его стране.
    Соответственно с чего вдруг Петр Мадьяр станет нам врагом? Он также будет делать то, что выгодно ему и его стране. Кстати к украине он относится негативно. Полyдурок Зеленский решил, что Орбан его враг, ну что можно взять с болезного кроме анализов?
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 07:18
      Что меняет поражение Орбана - да абсолютно ничего!


      Такие слова и вывод надо было услышать громко и четко от наших властей задолго до выборов в Венгрии. Но мы могли узнать о вероятном проигрыше Орбана только от относительно смелых журналистов. Но ничего близкого к реальной расстановке сил в Венгрии, или малейшей критике Орбана, мы не слышали ни на одном канале ТВ. Зато теперь нам всё про него скажут и расскажут, каким он не особо ненужным для нас всегда был.
      Следующим на очереди будет Вучич, а затем Фицо... Интересно, что про них нам расскажут, когда их снесут?
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 07:25
      Слишком много внимания к Венгрии.В своей стране проблем навалом..
    3. АА17 Звание
      АА17
      0
      Сегодня, 07:35
      Что меняет поражение Орбана - да абсолютно ничего!

      +.
      Россия будет также оставлять газ и нефть.
      Венгрия строит "доминирующий центр оборонной промышленности в Центральной Европе".
      Россия, с участием Росатома, Роснефти и Газпрома, помогает построить мощный ВПК.
      Нет сомнений в том, что продукция этого ВПК будет направлена в будущем против России.

      Напомним, в июле 2022 года государственный секретарь министерства технологий и промышленности (TIM) Венгрии Жолт Кутнянски заявил, то приоритетной целью стратегии венгерского правительства является превращение Венгрии в доминирующий центр оборонной промышленности в Центральной Европе.
      ... Контракт на строительство завода по производству взрывчатого вещества гексогена заключило с немецким концерном Denel Munition правительство Венгрии, 6 января сообщает издание Altair Agencja Lotnicza.
      ... Будапешт планирует запустить производство гексогена на новом заводе в 2027 году. Он будет использоваться для производства артиллерийских, танковых, минометных и других боеприпасов НАТО, преимущественно — для продукции концерна Rheinmetall.
      ИА Красная Весна
      Читайте материал целиком по ссылке:
      https://rossaprimavera.ru/news/6ab3dd07

      Концерн Rheinmetall AG строит в Венгрии три завода по производству танков, боеприпасов и взрывчатых веществ. Первоначальная продукция пойдет на выполнение венгерских заказов, которые были сделаны до конфликта на Украине, сообщает Bloomberg.


      "Росатом" начал строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. https://www.interfax.ru/world/1071226

      Горькая ирония заключается в том, что Росатом строит за счёт предоставленного РФ долгосрочного кредита в размере до €10 млрд на возведение АЭС.
      К 2035 году новую АЭС Росатом построит и Венгрия откажется от закупок энергоносителей из РФ. "Мадьяр обещал ... отказаться от российских энергоносителей к 2035 году"

      Разве это не дурдом со стороны РФ?
  3. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +4
    Сегодня, 06:16
    То что произошло в Венгрии это хороший урок для нас. У нас тоже через полгода выборы. Зачистят ли в Думе миллионеров, скоморохов, артистов, спортсменов там? С какими лозунгами придут партии к выборам?
    1. faiver Звание
      faiver
      +5
      Сегодня, 06:19
      Вы еще верите в выборы?........ bully
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 06:20
      Нет никакого урока.Просто-необучаемы.Да и зачищено все
    3. invisible_man Звание
      invisible_man
      +3
      Сегодня, 06:23
      Зачистят ли в Думе миллионеров, скоморохов, артистов, спортсменов там?

      Кто зачистит? Тот, кто их туда натащил, чтобы бездумно поддерживать власть?
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 06:48
        В нашей стране есть власть, опирающаяся на крупную национальную буржуазию, этой же властью созданной. Проиграть эта власть может ТОЛЬКО другой силе, созданной и поддержанной извне. Так что в случае поражения нынешней власти победит тот же ЕС, а в виде каких персоналий - не суть важно.
        Мы уже прошли развилку, где была возможность бескровной замены нынешней власти на альтернативную национально ориентированную. Увы!
      2. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        0
        Сегодня, 06:53
        Если все пойдут на выборы и проголосуют любой результат хорош, оставить нынешнюю власть или избрать новую. Другого пути нет, как бы мы не верили или верили в подтасовки на выборных участках. Майданы не наш путь, и революции нам не нужны и перевороты 91 года. hi
    4. Эд Мак Звание
      Эд Мак
      +2
      Сегодня, 06:49
      Власть уже давно перестала выражать интересы народа. Даже дикость с собачьими законами, когда собаки загрызают детей, а собак продолжают беречь вместо того что бы при первом погибшем ребенке остановится это тянется уже много лет... говорит о неисправности власти. Власть неспособная выбрать между собаками и детьми вряд-ли к чему то хорошему приведет страну. ЕР нуждается в полной замене.
  4. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +3
    Сегодня, 06:20
    Не надо строить иллюзий. Никакой Мадьяр никакого Орбана не победил. ЕС победила Венгрию - вот и вся недолга. А то, что для этого использовали очередного молодого борцуна с коррупцией, так это любимая тактика. Русские (терпеть не могу названия типа "марсиан") с этим вполне знакомы ещё со времён борьбы Ельцина против Горбачёва, да и позднее тоже было, но с неугодным для устроителей результатом.
    А России, вместо очередной гибкости перед Европой, следует просто добиться победы и вернуть своё ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ, без оглядки на "мировое сообщество" и прочие мифы.
  5. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    0
    Сегодня, 06:24
    Орбан 16 лет не сменяясь в телевизоре. Плюс скандал с покрываемыми правительством педофилами (из-за которого сам Мадьяр ушел из партии Орбана), плюс коррупция ну и.т.д.
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 07:34
      А вы как и многие из нас, только сейчас узнали про его грешки с покрывательством педофилов? И теперь именно это выдвигается главной причиной проигрыша?
      Или что, мы теперь перестанем подкармливать Венгрию дешевыми энергоносителями, коли у власти там будет ярый русофоб? Мы и в Польшу с Германией всегда готовы гнать газ и нефть, лишь бы брали. Или приостановим модернизацию АЭС Пакш в Венгрии?
      Вот и элементарный расклад, что может потерять венгерский народ от ухода Орбана? Может кто-то думает, что Брюссель им запретить покупать наш газ и нефть с завташнего дня? Зато все положенные в ЕС кредиты и займы, потекут рекой в Венгрию без задержек, лишь бы она снова разрешила транзит военных грузов на Украину. Нам же нечем ответить на это и венгры это прекрасно поняли, что ничего не теряют, а только приобретают от изгнания Орбана.
  6. Комментарий был удален.
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 06:48
    Для меня понятно лишь одно- промедление и соплежуйство с решением наших жизненноважных вопросов в мировой политике ни к чему хорошему, для нас, не приведет. Может быть хоть сейчас, кто-то поймёт, что время работает против нас? Запад сплочается.
  8. Feodor13 Звание
    Feodor13
    +1
    Сегодня, 06:49
    Для России кажется что ничего. Венгрия - для нас лишь дорожный знак в долгом пути СВО. Для Европы, Орбан - досадное недоразумение. Словакия следующая - на заклание.

    А нам надо извлекать из любой ситуации максимум "прибыли".
    Слегка усложнить(ся) жизнь у Мадьяра и мадьяров.
    Почувствуют разницу. Чем больше у них недовольных - тем хуже траектория ЕС.
    Деспотизм Еврокомиссии - это полезно для народов Европы.

    А мы..шибко от объема непоставленной нефти мы уже не пострадаем.
    Сдадим Индонезии остатки.
    Росатом - в Венгрии тоже на "честном слове" держится.
    ОТП-банк на выход из РФ будет готовиться, и хр.н с ним.
    Европолитики сейчас реваншем займутся.
  9. Эд Мак Звание
    Эд Мак
    +1
    Сегодня, 06:51
    Орбан тормозил деньги для Украины и газ. Теперь скорее всего эти ограничения будут сняты. Для России проигрыш Орбана это плохо.
  10. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:24
    Про несменяемость и надоели это в статье очень тонко, придём к этому. А так мадьяры и никогда небыли нам близки, так что как там у цыган нам не очень то и важно.
  11. Энный Звание
    Энный
    0
    Сегодня, 07:31
    Перефразируя. У нас толк есть выборы. Только они нафиг никому не нужны