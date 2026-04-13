В ходе ночных штурмов ВС РФ овладели участками по обоим берегам Северского Донца

В ходе ночных штурмов ВС РФ овладели участками по обоим берегам Северского Донца

После завершения перемирия возобновились удары БПЛА вглубь территории как российской стороной, так и противником. Также произошла активизация на нескольких участках линии боевого соприкосновения.

В ходе наступательных действий в течение нескольких ночных часов российские войска взяли под контроль два участка территории юго-восточнее Красного Лимана общей площадью до 5 квадратных километров. Эти участки расположены по обоим берегам Северского Донца близ населённых пунктов Каленики и Кривая Лука.



В результате успешных действий был «закрыт карман», который ранее располагался по линии Славянск-Николаевка-Северск. Это позволило приблизиться с восточного направления к упомянутым Николаевке и Северску, сжимая левый фланг обороны противника.



Одновременно с этим российские войска продвинулись на востоке Харьковской области, в районе пгт Ковшаровка, переведя под контроль участок территории глубиной порядка 1 км с разбитыми позициями ВСУ.

В дело вступали и «Герани», атаковав объекты противника в районе харьковского Чугуева, днепропетровской Петропавловки, киевского Славутича и полтавского Зенькова. В Полтавской области прилёты зафиксированы в районе объекта газовой инфраструктуры.

Напомним, что во время перемирия противник неоднократно обстреливал позиции ВС РФ и российское приграничье, а также предпринимал попытки штурмовых действий в районе стыка Днепропетровщины и Запорожской области - в направлении Терноватовских высот.
  1. SmollH2 Звание
    SmollH2
    Сегодня, 06:24
    Хорошие новости, всегда утром приятны. Успехов ребятам
  2. Наводлом Звание
    Наводлом
    Сегодня, 06:34
    А наши стратеги переживали.
    "Потеряем инициативу"
    Не всё так страшно, как на ВО малюют.