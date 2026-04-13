Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

Выборы в Венгрии завершены, и, несмотря на то, что окончательный подсчет голосов еще не окончен, можно с уверенностью говорить о смене политического курса республики. Виктор Орбан и возглавляемая им партия «Фидес» признали поражение, причем разгромное. Предварительно, оппозиционной партии «Тиса» достается 138 мест в парламенте из существующих 199.Лидер «Тисы» Петер Мадьяр сделал накануне несколько заявлений, в том числе призвав все руководство страны уйти в отставку. Новое правительство он будет набирать уже после официального объявления результатов. Упомянул он и Россию, заявив о том, что энергетическая зависимость Венгрии от России все равно сохранится и от этого никуда не деться. Кроме того, прозвучало высказывание о том, что проукраинского правительства в Венгрии не будет, представлять интересы Киева Мадьяр не собирается.То, что политика нового правительства будет более проевропейской, никто не сомневается. Мадьяр уже заявил, что намерен «укрепить демократию» в стране, вернуть в Венгрию европейские фонды и более активно сотрудничать с Европой.Стоит отметить, что Мадьяр с 2002 по 2024 год состоял в партии «Фидес» Виктора Орбана, но затем вышел из нее. Его обвиняют в тесных связях с Киевом, хотя сам Мадьяр это отрицает. Однако ранее он обещал в случае победы разблокировать кредит ЕС на 90 млрд евро для Украины.В общем, 16-летнее правление Орбана закончилось, в Венгрии к власти пришли новые силы. Как это отразится на отношениях с Россией, увидим уже скоро.