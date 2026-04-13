Венгрия снова поворачивается к ЕС: Орбан признал своё поражение на выборах

Выборы в Венгрии завершены, и, несмотря на то, что окончательный подсчет голосов еще не окончен, можно с уверенностью говорить о смене политического курса республики. Виктор Орбан и возглавляемая им партия «Фидес» признали поражение, причем разгромное. Предварительно, оппозиционной партии «Тиса» достается 138 мест в парламенте из существующих 199.

Лидер «Тисы» Петер Мадьяр сделал накануне несколько заявлений, в том числе призвав все руководство страны уйти в отставку. Новое правительство он будет набирать уже после официального объявления результатов. Упомянул он и Россию, заявив о том, что энергетическая зависимость Венгрии от России все равно сохранится и от этого никуда не деться. Кроме того, прозвучало высказывание о том, что проукраинского правительства в Венгрии не будет, представлять интересы Киева Мадьяр не собирается.



Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

То, что политика нового правительства будет более проевропейской, никто не сомневается. Мадьяр уже заявил, что намерен «укрепить демократию» в стране, вернуть в Венгрию европейские фонды и более активно сотрудничать с Европой.

Стоит отметить, что Мадьяр с 2002 по 2024 год состоял в партии «Фидес» Виктора Орбана, но затем вышел из нее. Его обвиняют в тесных связях с Киевом, хотя сам Мадьяр это отрицает. Однако ранее он обещал в случае победы разблокировать кредит ЕС на 90 млрд евро для Украины.

В общем, 16-летнее правление Орбана закончилось, в Венгрии к власти пришли новые силы. Как это отразится на отношениях с Россией, увидим уже скоро.
  marchcat
+3
Сегодня, 06:22
    +3
    Сегодня, 06:22
    Новая метла - метёт по новому. Посмотрим по делам Мадьяра, что это за перец такой и чего стоят его слова.
    роман66
0
Сегодня, 07:31
      0
      Сегодня, 07:31
      Нефть с газом перекрыть им. Для размышления, ненадолго
  Амиго.
+5
Сегодня, 06:26
    +5
    Сегодня, 06:26
    Ну что мадьяры "велком" к "процветанию" )))), голод на пороге, ещё вспомните Виктора
    ваш вср 66-67
+4
Сегодня, 06:49
      +4
      Сегодня, 06:49
      Э̠т̠о̠ в̠ы̠б̠о̠р̠ в̠е̠н̠г̠е̠р̠с̠к̠о̠г̠о̠ н̠а̠р̠о̠д̠а̠, и̠ и̠м̠ с̠ э̠т̠и̠м̠ ж̠и̠т̠ь̠!
    Руслан М
+1
Сегодня, 07:10
      +1
      Сегодня, 07:10
      с чего бы это. Путин продает газ странам что вооружают Украину, той же Греции как пример. Так же будет осуществлять поставки в Венгрию несмотря на то что там скорее всего начнется политика антиРоссия. Если только сами от газа откажутся, как говорится выстрелят себе в ногу.
  Jovanni
+5
Сегодня, 06:39
    +5
    Сегодня, 06:39
    Ещё минус одна фигура у "гроссмейстера". Как-то подзатянулся гамбит...
    Энный
0
Сегодня, 07:14
      0
      Сегодня, 07:14
      Дак это не его фигура. Он своими то управлять не может, куда там за бугром
  Наводлом
+5
Сегодня, 06:43
    +5
    Сегодня, 06:43
    ЕС активно поддерживает киевскую хунту по всем направлениям.
    Мадьяр будет вести Венгрию в русле европейской политики.
    Но при этом понимает, что закрыть дефицит энергоносителей можно только с помощью России.
    Так что его слова "Венгрии не нужно проукраинское правительство" - разговоры а пользу бедных.
    Кремлю нужно наконец научиться получать политические дивиденды с продади природных ресурсов страны.
    Либо европоганцы прогнутся, либо пусть сидят на голодном пайке.
    avia12005
+2
Сегодня, 07:11
      +2
      Сегодня, 07:11
      Казалось бы, за последние 25 лет, можно было бы сделать вывод о том, что работа с хоть какими-то "пророссийскими" политиками в других странах у нас поставлена из рук вон плохо. С завидной регулярностью они проигрывают. Надо менять и ответственных, и подход.
      Наводлом
0
Сегодня, 07:18
        0
        Сегодня, 07:18
        Цитата: avia12005
        Если до того могли быть какие-то иллюзии, то события в послемайданной Украине не должны были оставить никаких сомнений.
        Перемены нужны самые кардинальные.
    2. KCA Звание
      0
      Сегодня, 07:28
      Не факт, в Закарпатье лохлы этнических венгров за людей не считают, так-что вот прям по фарватеру в русле он наврятли поплывёт, по любому взбрыкивать будет
      Наводлом
0
Сегодня, 07:33
        0
        Сегодня, 07:33
        Цитата: KCA
        С поляками у бандеровцев тоже давняя любовь. Но разве это мешает Польше маршировать в ногу с ЕС?
  Младший рядовой
+2
Сегодня, 06:43
    +2
    Сегодня, 06:43
    Кого бы нового в европах нового не выбирали, маловероятно что будет лучше.
  axren1
+1
Сегодня, 06:48
    +1
    Сегодня, 06:48
    Рыжий своей поддержкой подрезал крылья Орбану ...
  yuriy55
+1
Сегодня, 06:56
    +1
    Сегодня, 06:56
    Венгрия снова поворачивается к ЕС: Орбан признал своё поражение на выборах

    Интересно, трубу нефтепровода теперь отремонтируют или?
    России этот ЕС и его сторонники столько наложили в карманы, что ей остаётся закрыть вопрос о поставках углеводородов в Европу до тех пор, пока она не перестанет спонсировать киевских нацистов.
  Егоза
0
Сегодня, 07:31
    0
    Сегодня, 07:31
    16-летнее правление Орбана закончилось, в Венгрии к власти пришли новые силы.

    Зря Трамп высказался в поддержку Орбана. Молчал бы - неизвестно как бы выборы прошли.