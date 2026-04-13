Нефть снова выше «сотни» из-за провала переговоров США и Ирана
После провальных американо-иранских переговоров в Исламабаде, прошедших на прошлой неделе, цены на нефть вернулись к устойчивому росту. Причём снова оказались за психологической отметкой в 100 долларов.
Ровно по «сотне» за баррель торгуется нефть российской марки. Чуть дороже – в диапазоне 102-103 доллара – на момент публикации материала на биржах реализуется марка Brent.
Важно напомнить, что это так называемая «бумажная» нефть, а именно та, которая контрактуется на биржах. То есть, физически она может быть ещё недоступна для мирового рынка. «Физическая» же нефть выше 125 долларов за бочку, что говорит о высоком спросе на то «чёрное золото», которое может быть в относительно короткие сроки доставлено потребителю.
Причиной нового отрезка роста цен на нефть является та неопределённость, которая повисла в воздухе после переговоров иранской и американской делегаций в Пакистане. Дело в том, что с Ормузским проливом в плане прохождения через него танкеров по-прежнему остаются проблемы, а это напрямую влияет на ценовую политику дня сегодняшнего.
Газовые фьючерсы устремились вверх вслед за нефтью. В Европе идёт очередная волна удорожания «голубого топлива». В среднем рост цен на газ составил 17%.
Напомним, что в начале апреля в OPEC+ приняли символическое решение увеличить квоты на 206 тыс. баррелей в сутки, начиная с мая. Но, как оказалось, это практически не влияет на рынок из-за реальных перебоев с поставками нефти на глобальный рынок.
