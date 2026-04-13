Трамп назвал Льва XIV «плохим Папой», который даёт право Ирану на ядерное оружие

Трамп резко раскритиковал папу римского за его «антивоенные» высказывания. На днях Лев XIV призвал всех тех, «кто идёт с оружием, сложить его, и выбрать мир».

Папа римский:

Хватит демонстрации силы! Хватит войны! Истинная сила проявляется в построении мирной жизни и служении ей.

По словам главы римской католической церкви, которая, как хорошо известно, за свою историю под идеями «мира» развязала десятки войн, он осуждает «безумие всемогущества».

«Ответка» от Дональда Трампа, в адрес которого Лев XIV свои слова и направлял:

Пора бы Папе взять в себя в руки. Он очень плохой Папа. Мне не нужен Папа, который считает Иран вправе иметь ядерное оружие.

По словам американского президента, который стремительно теряет союзников в разных уголках мира (поражение Орбана на выборах в Венгрии – это ещё и фактический пролог к будущему поражению республиканцев во главе с Трампом на промежуточных выборах в США), «Льву следует взять себя в руки и перестать транслировать догмы левых радикалов».

Трамп:

Ему пора сосредоточиться на том, чтобы войти в историю по-настоящему великим главой церкви, а не сомнительным политиком.

Далее Дональд Трамп объявил себя фактически тем человеком, благодаря которому Лев и был избран главой Ватикана:
Если бы я не был в Белом доме, его не было бы сейчас в Ватикане.

Напомним, что Лев XIV – первый в истории католичества американский Папа.
  Младший рядовой
    Сегодня, 06:55
    В церковные дела Трампу тоже надо залезть. Хотя к католической церкви имеется множество вопросов, но, похоже, ей по трамповским замашкам придется раскошелиться.
    Наводлом
      Сегодня, 07:28
      Цитата: Младший рядовой
      В церковные дела Трампу тоже надо залезть. Хотя к католической церкви имеется множество вопросов, но, похоже, ей по трамповским замашкам придется раскошелиться.

      Похоже на старые распри среди сильных мира сего.
      Поговаривают, что Ватикан до сих пор имеет большое влияние на мировые финансовые структуры.
      И в этом есть своя логика.
      Такие богатства, какие имел в своё время Ватикан, наверняка были должным образом инвестированы.
      И если папа Лев произнёс слова о мире, значит, это было нужно кому-то из закулисья.
      Это внутренние разборки.
      Я с большой признательностью послушал бы слова папы римского о недопустимости спонсирования войны на Украине западным миром.
      Но вряд ли мы их когда услышим.
    ZovSailor
      Сегодня, 07:33
      hi Дон слишком много на себя берёт и смотрит на Папу римского без уважения.
      Кара Божья ему за это и за все грехи перед человечеством обеспечена, как и за развязанные войны и смерть людей от коалиции Эпштейна.
      Педофилы не должны возглавлять страны!
      am
  Сергей Викторович Королев
    Сегодня, 06:56
    Святее папы папочка Трамп!
  Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 06:58
    ❝ Пора бы Папе взять в себя в руки. Он очень плохой Папа. Мне не нужен Папа ❞ —

    — Такой Папа «папочке» не нужен. Что отсюда следует ...
  Южноукраинец
    Сегодня, 07:02
    . Если бы я не был в Белом доме, его не было бы сейчас в Ватикане.

    Чем больше провалов у Донни, тем безумнее его заявления.
    Александр 3
      Сегодня, 07:29
      Доня стремится ко дну.С такими запросами на мировое господство.