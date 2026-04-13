Трамп назвал Льва XIV «плохим Папой», который даёт право Ирану на ядерное оружие
Трамп резко раскритиковал папу римского за его «антивоенные» высказывания. На днях Лев XIV призвал всех тех, «кто идёт с оружием, сложить его, и выбрать мир».
Папа римский:
По словам главы римской католической церкви, которая, как хорошо известно, за свою историю под идеями «мира» развязала десятки войн, он осуждает «безумие всемогущества».
«Ответка» от Дональда Трампа, в адрес которого Лев XIV свои слова и направлял:
По словам американского президента, который стремительно теряет союзников в разных уголках мира (поражение Орбана на выборах в Венгрии – это ещё и фактический пролог к будущему поражению республиканцев во главе с Трампом на промежуточных выборах в США), «Льву следует взять себя в руки и перестать транслировать догмы левых радикалов».
Трамп:
Далее Дональд Трамп объявил себя фактически тем человеком, благодаря которому Лев и был избран главой Ватикана:
Если бы я не был в Белом доме, его не было бы сейчас в Ватикане.
Напомним, что Лев XIV – первый в истории католичества американский Папа.
