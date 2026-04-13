Шансы на диалог минимальны, взгляды США и Ирана на ситуацию не сходятся

338 3
Шансы на диалог минимальны, взгляды США и Ирана на ситуацию не сходятся

Переговоры США и Ирана, судя по всему, возобновлены не будут, слишком большие разногласия в позициях сторон. Тегеран не намерен принимать условия американцев, Вашингтон не может навязать свои требования. На данный момент власти Ирана говорят о возможном продолжении диалога, Трамп объявляет о морской блокаде Ирана.

Как пишет западная пресса, ссылаясь на источники в Белом доме, США и Иран не сошлись по ключевым вопросам. Если по второстепенным все было нормально, но по основным позиции сторон разошлись кардинально. Тегеран сразу отмел все требования американцев по ядерной программе, отказу от поддержки своих прокси, включая «Хамас» и «Хизбаллу», а также по открытию Ормузского пролива на условиях США.



Согласно появившейся информации, США потребовали от Ирана: прекратить обогащения урана; вывезти остатки обогащенного урана из страны; демонтировать все ядерные объекты; разблокировать Ормуз без каких-либо условий, включая отмену пошлин за проход; отказаться от поддержки различных группировок. Также стороны не сошлись в вопросе возможной разморозки иранских активов.

Если посмотреть на требования США, то они один в один повторяют требования Израиля, ранее озвученные Нетаньяху. В этой ситуации можно с уверенностью говорить, что Тель-Авив полностью подмял под себя Вашингтон, чтобы там не заявлял Трамп.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:10
    ❝ Шансы на диалог минимальны ❞ —

    — Из двух монологов диалог не клеится ...
  Наводлом
    Наводлом
    +1
    Сегодня, 07:11
    Условия озвучены.
    Можно предположить, что США продолжают делать ставку на иранскую оппозицию.
    "Мы показали вам как страшно, когда падают бомбы. Мы собрали целый флот и погрозили вам ещё худшими карами. Мы озвучили условия, на которых война будет прекращена"
    Американцы должны понимать, что Тегеран не откажется от ядерной программы.
    Они ведь не полные идиоты, и специалисты по региону у них есть.
    Значит, всё-таки надеются на смену в иранских верхах.
  eon eon
    eon eon
    0
    Сегодня, 07:17
    Значит , ни одно судно не покинет залив- одних не выпустит Иран, других-полосатые....