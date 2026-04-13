Шансы на диалог минимальны, взгляды США и Ирана на ситуацию не сходятся

Переговоры США и Ирана, судя по всему, возобновлены не будут, слишком большие разногласия в позициях сторон. Тегеран не намерен принимать условия американцев, Вашингтон не может навязать свои требования. На данный момент власти Ирана говорят о возможном продолжении диалога, Трамп объявляет о морской блокаде Ирана.Как пишет западная пресса, ссылаясь на источники в Белом доме, США и Иран не сошлись по ключевым вопросам. Если по второстепенным все было нормально, но по основным позиции сторон разошлись кардинально. Тегеран сразу отмел все требования американцев по ядерной программе, отказу от поддержки своих прокси, включая «Хамас» и «Хизбаллу», а также по открытию Ормузского пролива на условиях США.Согласно появившейся информации, США потребовали от Ирана: прекратить обогащения урана; вывезти остатки обогащенного урана из страны; демонтировать все ядерные объекты; разблокировать Ормуз без каких-либо условий, включая отмену пошлин за проход; отказаться от поддержки различных группировок. Также стороны не сошлись в вопросе возможной разморозки иранских активов.Если посмотреть на требования США, то они один в один повторяют требования Израиля, ранее озвученные Нетаньяху. В этой ситуации можно с уверенностью говорить, что Тель-Авив полностью подмял под себя Вашингтон, чтобы там не заявлял Трамп.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»