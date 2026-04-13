Британия создаёт «навигационную коалицию» по Ирану без США
4 65614
Британское правительство отказывает США в кооперации по снятию блокады Ормуза и одновременному введению блокады иранских портов. Кир Стармер принял решение отказать в отправке британских кораблей для выполнения таких действий.
Официальный представитель кабмина Соединённого королевства:
Британия продолжит работать с Францией и другими партнёрами над созданием более широкой коалиции для обеспечения свободы навигации без «толлинга» (сборов за проход), который пытается ввести Иран. Пролив не должен облагаться пошлинами, и его открытие критически важно для глобальной экономики и цен на энергоносители. Однако мы не будем отправлять свои корабли для силового сценария блокирования портов Ирана.
Ранее Лондон заявил о готовности участвовать в разминировании Ормуза совместно с 30 с лишним странами, включая упомянутую Францию, а также Германию, Италию, Японию.
В западной прессе этот конгломерат стран назвали «навигационной коалицией».
Как видно, Лондон пытается дистанцироваться от действий администрации Трампа и заявить о некоем «безамериканском варианте» решения проблемы. С одной стороны это позволит Стармеру заявлять, что Британия в разблокировке Ормуза участие принимала, с другой – подчеркнёт, что Британия делала это без принуждения со стороны США.
Соответственно, это либо игра в «добрый и злой полицейский», либо уже откровенная попытка «слива» администрации Трампа и демонстрация удалённости от реализации планов действующего американского президента.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация