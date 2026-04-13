Британия создаёт «навигационную коалицию» по Ирану без США

Британия создаёт «навигационную коалицию» по Ирану без США

Британское правительство отказывает США в кооперации по снятию блокады Ормуза и одновременному введению блокады иранских портов. Кир Стармер принял решение отказать в отправке британских кораблей для выполнения таких действий.

Официальный представитель кабмина Соединённого королевства:

Британия продолжит работать с Францией и другими партнёрами над созданием более широкой коалиции для обеспечения свободы навигации без «толлинга» (сборов за проход), который пытается ввести Иран. Пролив не должен облагаться пошлинами, и его открытие критически важно для глобальной экономики и цен на энергоносители. Однако мы не будем отправлять свои корабли для силового сценария блокирования портов Ирана.

Ранее Лондон заявил о готовности участвовать в разминировании Ормуза совместно с 30 с лишним странами, включая упомянутую Францию, а также Германию, Италию, Японию.

В западной прессе этот конгломерат стран назвали «навигационной коалицией».

Как видно, Лондон пытается дистанцироваться от действий администрации Трампа и заявить о некоем «безамериканском варианте» решения проблемы. С одной стороны это позволит Стармеру заявлять, что Британия в разблокировке Ормуза участие принимала, с другой – подчеркнёт, что Британия делала это без принуждения со стороны США.

Соответственно, это либо игра в «добрый и злой полицейский», либо уже откровенная попытка «слива» администрации Трампа и демонстрация удалённости от реализации планов действующего американского президента.
  Uncle Lee
    Uncle Lee
    +4
    13 апреля 2026 07:47
    Лондон заявил о готовности участвовать в разминировании Ормуза совместно с 30 с лишним странами, включая упомянутую Францию, а также Германию, Италию, Японию.
    Какой самостоятельный ! wink
    Егоза
      Егоза
      +3
      13 апреля 2026 07:50
      Цитата: Uncle Lee
      Лондон заявил о готовности участвовать в разминировании Ормуза совместно с 30 с лишним странами,

      Ну-ну. И кто первый сунется? wassat
      Mitos
        Mitos
        +3
        13 апреля 2026 08:35
        Точно не Британцы, они в сторонке прстоят ожидая более оголтелых. Им надо набирать комманду тз 404, тех им не жалко и так перемалывают.
    Наводлом
      Наводлом
      +3
      13 апреля 2026 08:48
      Цитата: Uncle Lee
      Какой самостоятельный !

      Грог трёхсотлетней выдержки шибает в головы наследникам колониальной империи.
      Правь, Британия, морями!
      Бритт – свободный человек.
      Не бывать ему с рабами
      Ныне, присно и вовек!
      Седов
        Седов
        0
        13 апреля 2026 09:27
        Правь, Британия, морями!
        Эта шутка такая?) Там от флота почти ничего не осталось)
        Наводлом
          Наводлом
          +1
          13 апреля 2026 09:33
          Цитата: Седов
          Эта шутка такая?) Там от флота почти ничего не осталось)

          Это слова из песни 1740 года.
          Когда от британского флота ещё что-то было.
          Седов
            Седов
            +1
            13 апреля 2026 12:30
            Это слова из песни 1740 года. Когда от британского флота ещё что-то было.
            Это был сарказм)
        commbatant
          commbatant
          -1
          13 апреля 2026 22:44
          Цитата: Седов
          Эта шутка такая?) Там от флота почти ничего не осталось)

          По силам общего назначения их корабельный состав больше будет, чем у РФ.
  Schneeberg
    Schneeberg
    +7
    13 апреля 2026 07:55
    Ранее Лондон заявил о готовности участвовать в разминировании Ормуза
    Сама география Ормузского пролива способствует уничтожению любого надводного корабля! Вот бы посмотреть, как на дно этого пролива опускаются британские корабли wink
    commbatant
      commbatant
      0
      13 апреля 2026 22:51
      Цитата: Schneeberg
      Сама география Ормузского пролива способствует уничтожению любого надводного корабля!

      Ну это пока он контролируется из разных сред кем-то из противоборствующих сторон.
      Вот бы посмотреть, как на дно этого пролива опускаются британские корабли

      Почему именно британские и почему только они? И почему они должны опустится на дно?
  alexputnik17
    alexputnik17
    +2
    13 апреля 2026 08:19
    Как же ребята из Европы любят создавать коалиции. laughing О чем теперь? Да не о чем... Если, в случае чего... Потом. laughing
  михаил3
    михаил3
    +3
    13 апреля 2026 08:25
    Платить придется сто процентов. Трамп постарался. Все, чего смогут добиться остальные - плату назовут как нибудь так, чтобы пощадить их самолюбие, так, что они всюду будут обьявлять, что "добились уступок" или даже "разблокировали пролив". За это придется платить больше, чем просто плату за проход)
  Мячик
    Мячик
    +1
    13 апреля 2026 10:19
    Бриташка зассала свои корыта посылать к берегам Ирана :-D
    commbatant
      commbatant
      0
      13 апреля 2026 22:55
      Цитата: Мячик
      Бриташка зассала свои корыта посылать к берегам Ирана :-D

      Только США не зассали и как вы пишите "бриташке" этого достаточно кодла то одна.