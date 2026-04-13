Иран атакует американские корабли при попытках войти в Ормуз

Иран будет атаковать американские корабли в случае попыток разблокировать Ормузский пролив. Соответствующее заявление сделал Корпус стражей исламской революции.

Попытки американцев как-то повлиять на Ормуз будут решительно пресекаться Ираном, любое приближение кораблей ВМС США или их союзников к проливу будет считаться нарушением действующего перемирия со всеми вытекающими из этого последствиями. Открывать Ормузский пролив по «щелчку пальцев» Трампа Тегеран не намерен, а с силовым вариантом у американцев проблемы.



КСИР будет расценивать приближение военных судов к Ормузскому проливу как нарушение режима прекращения огня.

В минувшую субботу американцы попытались завести два эсминца в Персидский залив, пройдя через Ормуз без согласования с Тегераном. Однако иранские «уничтоженные Трампом» ВМС остановили их, запретив вход в пролив. Попытки американцев апеллировать к международному праву были проигнорированы, корабли были вынуждены сменить курс.

В Пентагоне попытались замять ситуацию, Хегсет даже выступил с заявлением, что эсминцы якобы прошли через пролив, но затем Министерство войны США признало, что иранцы их просто не пустили.

На сегодняшний день в составе ВМС Ирана нет больших кораблей, их уничтожили США, но с катерами всё в порядке. А для перекрытия Ормуза их вполне хватает.
  Uncle Lee
    Uncle Lee
    Сегодня, 07:49
    с катерами всё в порядке. А для перекрытия Ормуза их вполне хватает.
    И эсминцы не прошли !
    Silver99
      Silver99
      Сегодня, 07:57
      Ирану что б заблокировать Ормузский пролив и напрягаться особо не надо, достаточно обычной береговой ствольной артиллерии, ни одна система ПВО снаряд не перехватит, при ширине пролива 40 км это вполне реально.
      Наводлом
        Наводлом
        Сегодня, 08:31
        Береговая артиллерия очень уязвима для КР и бомб.
        Это либо серьёзная фортификация с зонтиком ПВО, либо мобильные артсистемы в ущерб калибру и дальности.
        В случае Ирана не вариант.
        Он ставит на мины и беспилотники.
        Интересно, как у него с ПКР?
    Дилетант
      Дилетант
      Сегодня, 08:05
      Это на Балтике шведы могут безнаказанно арестовывать российские суда. "Патаму шта партнеры..." * (тьфу).
      Русич
        Русич
        Сегодня, 09:10
        Цитата: Дилетант
        Это на Балтике шведы могут безнаказанно арестовывать российские суда.

        Российские? Почитайте и разберитесь, чьи суда захватили шведские пираты.
    ZovSailor
      ZovSailor
      Сегодня, 08:19
      hi Всякое мировое зло должно быть наказано!
      Победы иранскому народу в войне против сионистов и полосатых агрессоров-террористов!
      am angry
    Gpn27
      Gpn27
      Сегодня, 09:29
      В отличие от британского эсминца под Севастополем в 2021 году
  Schneeberg
    Schneeberg
    Сегодня, 07:49
    Попытки американцев как-то повлиять на Ормуз будут решительно пресекаться Ираном
    Иран проводит очень ценный семинар, как на самом деле надо воевать! Да ещё и воевать с заведомо сильным противником!
    Наводлом
      Наводлом
      Сегодня, 07:57
      Цитата: Schneeberg
      Иран проводит очень ценный семинар, как на самом деле надо воевать! Да ещё и воевать с заведомо сильным противником!

      Пока война идёт в узком формате.
      От сих и до сих.
      Тут семинар больше политического свойства, нежели военного.
  Nexcom
    Nexcom
    Сегодня, 07:51
    В Пентагоне попытались замять ситуацию, Хегсет даже выступил с заявлением, что эсминцы якобы прошли через пролив, но затем Министерство войны США признало, что иранцы их просто не пустили.

    laughing всё как обычно - амеры сначала как всегда натрындели, а потом - опа, и пришлось заднюю включать. ничего нового.

    зы как раз тот случай когда язык опережает события......
    (ну может они и прошли вкругоря, вокруг пролива.... wassat )
    Монтесума
      Монтесума
      Сегодня, 08:59
      Цитата: Nexcom
      ну может они и прошли вкругоря, вокруг пролива.

      smile Дмитрий, не подсказывайте Трампу идеи для новых бравых заявлений! negative
      Nexcom
        Nexcom
        Сегодня, 09:13
        ...молчу, молчу. (с) отец Настеньки, к.ф. Морозко. yes
        Александр hi
  Егоза
    Егоза
    Сегодня, 07:54
    Попытки американцев апеллировать к международному праву были проигнорированы, корабли были вынуждены сменить курс.

    Оспади! Американцы даже про международное право вспомнили! Точно "кто-то в лесу повесился" wassat
    Nexcom
      Nexcom
      Сегодня, 08:03
      а они всегда про это вспоминают как только дело их касается. как только про остальных - всё побоку.
      а с ними - ни-ни!
    Монтесума
      Монтесума
      Сегодня, 09:08
      Цитата: Егоза
      Попытки американцев апеллировать к международному праву были проигнорированы, корабли были вынуждены сменить курс.

      Оспади! Американцы даже про международное право вспомнили! Точно "кто-то в лесу повесился"

      Ничего нового, в их понятии международное право давно трактуется исключительно по американским понятиям.
      Nexcom
        Nexcom
        Сегодня, 09:25
        ..кстати, как пишут, Доня уже и на понтифика наехал. Заявил что ему такой Папа не нужен, потому что он слаб и ужасен и критикует самого Доню. Во как!
        (самое главное - ЕМУ, т.е Доне не нужен) Это весна, обострение когнитивных болезней.....

        зы что, Ватикан скоро тоже начнут бомбить???
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 07:55
    ❝ Попытки американцев апеллировать к международному праву были проигнорированы ❞ —

    — Ранее это самое «международное право» было проигнорировано американцами неоднократно ...
  alexputnik17
    alexputnik17
    Сегодня, 08:12
    Цитата: Наводлом
    Тут семинар больше политического свойства, нежели военного

    Так это и есть продолжение политики военным путём... winked
  likana
    likana
    Сегодня, 08:46
    "Попытки американцев апеллировать к международному праву"

    Сами втоптали это право в пыль, заменили его правом сильного, но когда столкнулись с другой силой, в первую очередь с силой духа, стали стряхивать пыль с растоптыша... И противно, и смешно...
  olbop
    olbop
    Сегодня, 09:41
    Хегсет даже выступил с заявлением, что эсминцы якобы прошли через пролив, но затем Министерство войны США признало, что иранцы их просто не пустили.

    Ну вот довольно быстро прояснилась ситуация с эсминцами. А сколько было вбросов, гипотез и мнений!