Нигерийские ВВС «промахнулись», ударив по рынку вместо лагеря боевиков
Стало известно о трагическом инциденте на северо-востоке Нигерии. Удар военно-воздушных сил страны, который был направлен на позиции джихадистских повстанцев, по ошибке поразил оживленный местный рынок. В результате атаки погибло более ста мирных жителей. Ещё более 220 человек получили серьёзные ранения и нуждаются в срочной медицинской помощи.
Инцидент произошел районе Джилли (Дилли), где регулярно ведутся операции против боевиков. По данным очевидцев, на рынке в момент удара находилось большое количество людей, занимавшихся повседневной торговлей. Взрыв разрушил несколько торговых рядов и вызвал панику среди посетителей.
Правозащитники уже выразили глубокое возмущение случившимся. Они потребовали от властей Нигерии провести тщательное расследование причин ошибки и привлечь виновных к ответственности. Местные жители также вышли на улицы с протестами, требуя компенсаций для семей погибших и раненых. Военные пока не дали официального комментария по поводу инцидента. Однако источники в армии подтвердили, что операция против джихадистов действительно проводилась в этом районе.
Эксперты отмечают, что подобные трагические ошибки происходят в зонах активных боевых действий из-за сложной обстановки и ограниченной точности разведданных. Ситуация на северо-востоке Нигерии остается крайне напряженной уже несколько лет.
Джихадистские группировки, такие как «Боко Харам» (запрещённая в РФ террористическая организация) и её ответвления, продолжают совершать нападения на мирное население и правительственные силы. При этом гражданские жертвы в результате контртеррористических операций вызывают растущую критику со стороны международного сообщества.
Правительство Нигерии неоднократно заявляло о приверженности защите гражданского населения. Тем не менее, каждый такой случай подрывает доверие местных жителей к властям и армии.
Напомним, что в прошлом году удары по Нигерии наносила и американская авиация. По словам Трампа, эти удары были нацелены на боевиков ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая группировка).
