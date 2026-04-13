Нигерийские ВВС «промахнулись», ударив по рынку вместо лагеря боевиков

Стало известно о трагическом инциденте на северо-востоке Нигерии. Удар военно-воздушных сил страны, который был направлен на позиции джихадистских повстанцев, по ошибке поразил оживленный местный рынок. В результате атаки погибло более ста мирных жителей. Ещё более 220 человек получили серьёзные ранения и нуждаются в срочной медицинской помощи.

Инцидент произошел районе Джилли (Дилли), где регулярно ведутся операции против боевиков. По данным очевидцев, на рынке в момент удара находилось большое количество людей, занимавшихся повседневной торговлей. Взрыв разрушил несколько торговых рядов и вызвал панику среди посетителей.



Правозащитники уже выразили глубокое возмущение случившимся. Они потребовали от властей Нигерии провести тщательное расследование причин ошибки и привлечь виновных к ответственности. Местные жители также вышли на улицы с протестами, требуя компенсаций для семей погибших и раненых. Военные пока не дали официального комментария по поводу инцидента. Однако источники в армии подтвердили, что операция против джихадистов действительно проводилась в этом районе.

Эксперты отмечают, что подобные трагические ошибки происходят в зонах активных боевых действий из-за сложной обстановки и ограниченной точности разведданных. Ситуация на северо-востоке Нигерии остается крайне напряженной уже несколько лет.

Джихадистские группировки, такие как «Боко Харам» (запрещённая в РФ террористическая организация) и её ответвления, продолжают совершать нападения на мирное население и правительственные силы. При этом гражданские жертвы в результате контртеррористических операций вызывают растущую критику со стороны международного сообщества.

Правительство Нигерии неоднократно заявляло о приверженности защите гражданского населения. Тем не менее, каждый такой случай подрывает доверие местных жителей к властям и армии.

Напомним, что в прошлом году удары по Нигерии наносила и американская авиация. По словам Трампа, эти удары были нацелены на боевиков ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая группировка).
  Дилетант
    Дилетант
    +7
    Сегодня, 08:01
    Правозащитники уже выразили глубокое возмущение случившимся.

    Если вмешались "пгавозащитники", то явно не все так просто...
    carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 08:50
      Цитата: Дилетант
      то явно не все так просто...

      Самое не спокойное место в Африке. До сих пор от неё мурашки по коже.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 08:07
    Амеры с ИГИЛ знатно борются. В Сирии, пока наши, не вошли, 8 лет (ДО) , боролись, сидя на скважинах. laughing 90 % территории Сирии были заняты ИГИЛ.
  Наган
    Наган
    +5
    Сегодня, 08:34
    «Боко Харам» считает себя местным отделением ИГИЛ.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 08:44
    Гражданских там никому не жалко...бабы ещё нарожают.
    Боко Харам те еще отморозки...видео с их преступлениями лучше не смотреть...натуральная жесть.
    Русич
      Русич
      +1
      Сегодня, 09:05
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Гражданских там никому не жалко...бабы ещё нарожают.
      Боко Харам те еще отморозки...видео с их преступлениями лучше не смотреть...натуральная жесть.

      Хуже ВСУ, что ли?
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 09:14
      hi!
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Гражданских там никому не жалко...бабы ещё нарожают.

      Их исторически никому не жалко. Возможно, ещё со времён рабства. Вступают в силу биологические законы - если у популяции много естественных врагов, увеличивается плодовитость. В Нигерии естественный прирост населения 2% в год - многие в мире (и мы, в том числе) только мечтают о таком - 2% прироста при населении 220 миллионов.
      Так что Вы правы - нарожают.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 09:15
    Цитата: Русич
    Хуже ВСУ, что ли?

    Да никто гражданских там не защищает...боевики могут прямо на дороге перестрелять толпу женщин(есть видео) ...и никто не почешется ни в стране, ни в мире...выживай как хочешь.
  tabex
    tabex
    +3
    Сегодня, 09:20
    Все промахиваются, только про одних говорят- трагическая ошибка, про других теракт и геноцид
  андрей мартов
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 09:43
    Военное преступление нынче,что называется "Промахнулись" . . . request request