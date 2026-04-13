Турция продолжает тесты своего авиационного «термобара» Gazap

Турция продолжает тесты своего «термобара». Речь идёт об авиационной бомбе Gazap, относящейся к классу термобарического оружия.

При разработке авиабомбы турецкие инженеры воспользовались американскими наработками. Так, был использован вариант корпуса Mk 84. Вес американской авиабомбы такого «форм-фактора» - 925 кг. Вес турецкой Gazap – около 968 кг.



Во время испытаний Gazap, разрабатываемой совместно компаниями TÜBİTAK SAGE, MKE и исследовательским центром Минобороны Турции, использовался истребитель F-16. Взрыв авиабомбы привёл с скачкообразному повышению температуры в месте удары – до 2976 градусов по Целью (погрешность измерений обозначена как 4-5 градусов), что позволило уничтожить железобетонное укрытие с толстыми стенками. Толщина этих стенок не названа.

Gazap способна эффективно разрушать заглублённые объекты, включая бункеры на глубине до 90 м в обычном грунте. Авиабомба сочетает термобарический эффект с мощным проникающим действием.

Также Gazap сочетает в себе ещё и осколочное (фрагментационное) воздействие. Осколки сохраняют поражающую способность для живой силы в радиусе 1 км.

По сути, это гибридный боеприпас, испытания которого, как утверждают разработчики, показывают «впечатляющие параметры». В Минобороны Турции заявляют, что такое оружие «позволяет добиться господства на участке фронта» или (и) выводить их строя защищённые штабы противника за линией боевого соприкосновения.
Информация
  tabex
    tabex
    0
    Сегодня, 09:11
    Крутая штука. Тревожит такое усиление будущего противника.
  Наводлом
    Наводлом
    +2
    Сегодня, 09:12
    Из написанного надо понимать, что проникающее действие обеспечивается именно объёмным взрывом, а не кинетическим заглублением в грунт до детонации?
    Возможно ли такое?
    Вряд ли.
    Но тогда откуда взялось бы осколочное воздействие при значительном заглублении бомбы?
    На мой скромный взгляд, это взаимоисключающие вещи.
    алек
      алек
      0
      Сегодня, 09:29
      И не говорите, какой-то компот из груш, огурцов и редиса получается.
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 09:46
      Не только на Ваш.
      Проникающее действие - это, в случае с термобаром, проникновение по щелям аэрозоля, а не заглубление. Именно поэтому его так не любят те, кто воюет, активно применяя укрытия - от подземных бункеров до тоннелей в известняке и расщелин в скалах.
      Мне непонятно с осколочным действием.
      В термобаре предварительный подрыв нужен для распыления аэрозоля, а в осколочном - он единственный и нужен именно для разброса осколков.
      Если осколочное действие этой приблуды основано на разбросе фрагментов корпуса - так не слишком-то она и осколочная. Там должно шарахнуть так, что и аэрозоль потом никаким веником в кучу не соберёшь, чтобы основным взрывом подорвать.
      Вот если дополнительно поражающих элементов напихать... Но, на мой взгляд, это скрестить ужа и ежа.

      Скорее всего, про осколки тут разговор только в контексте разброса осколков корпуса. Так-то бомбу в тонну можно в виде осколков на километр разбросать можно. В учебке рассказывали, что и у Ф-1 на 200 метров осколки разлетаются. А что на деле? Теоретически, конечно, осколки этой бонбы на километр разлетятся. Но осколочное действие, по-моему, сильно преувеличено.

      По-моему, кто-то из статьеписателей интернета с самого начала чего-то недопонял, потому что сам даже Ф-1 в руках не держал. А потом, по цепочке переводов и перепечаток, пошла ошибочка гулять по интернету, пока до нас на ВО не добралась.
    rosomaha
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 09:49
      После первой публикации об этой АБ, поискал инфу о ней...нашёл и фото с выставки, в т.ч. и в разрезе. На проникающую она не потянет, там корпус простой, как у Мк84, но с заданной фрагментацией, внутри разрывной и термобарический заряд. По действию она похожа на нашу ОФЗАБ-500, только крупнее и мощнее. Ну и к ней возможно прикрутить комплект наведения HGK.
      А для укреп целей у турок есть 2000фнт БЧ NEB с обычным ВВ и термобаром. Но это по сути аналоги БЧ BLU-109/118, на 90м проникнуть..чёт врятли. Вон GBU-57 на сколько проникает..и это при 13600кг, тут от силы 1т.
  Zaurbek
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 10:12
    Видимо опирались на рассказы своих боевиков в САР, которые прочувствовали действие ОДАБ на себе