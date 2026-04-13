США закрывают выход из Ормуза для Ирана с сегодняшнего дня
Соединенные Штаты вводят морскую блокаду Ирана, об этом накануне объявил Дональд Трамп. Однако действовать она начнет только с сегодняшнего дня. Вашингтон давал Тегерану время «одуматься» и пойти на уступки.
Согласно официальному заявлению Центрального командования ВС США, Штаты вводят морскую блокаду Ирана с 10:00 по восточному времени США 13 апреля. Это 17:00 по Москве. С этого времени ни одно судно, следующее в порты Ирана, не сможет продолжить свой путь. Соответственно, все вышедшие из иранских портов суда тоже будут задерживаться.
Блокада распространяется на суда всех стран, но не затронет суда, следующие через Ормузский пролив в неиранские порты. Морякам рекомендуется следить за официальными уведомлениями и поддерживать связь с военно-морскими силами США в регионе.
Таким образом США намерены принудить иранские власти к переговорам на своих условиях, поскольку если Трамп не откроет Ормузский пролив, то экономический кризис будет набирать обороты. Пока цены на нефть удается сдерживать заявлениями о якобы скором открытии пролива.
Таким образом, с сегодняшнего дня США будут блокировать Ормузский пролив со стороны Оманского залива, тогда как Иран продолжит блокировать его со стороны Персидского. Как считают аналитики, открыть таким образом пролив США не смогут, но у Трампа больше нет вариантов, кроме возобновления ударов.
