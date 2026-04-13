США закрывают выход из Ормуза для Ирана с сегодняшнего дня

Соединенные Штаты вводят морскую блокаду Ирана, об этом накануне объявил Дональд Трамп. Однако действовать она начнет только с сегодняшнего дня. Вашингтон давал Тегерану время «одуматься» и пойти на уступки.

Согласно официальному заявлению Центрального командования ВС США, Штаты вводят морскую блокаду Ирана с 10:00 по восточному времени США 13 апреля. Это 17:00 по Москве. С этого времени ни одно судно, следующее в порты Ирана, не сможет продолжить свой путь. Соответственно, все вышедшие из иранских портов суда тоже будут задерживаться.



Блокада распространяется на суда всех стран, но не затронет суда, следующие через Ормузский пролив в неиранские порты. Морякам рекомендуется следить за официальными уведомлениями и поддерживать связь с военно-морскими силами США в регионе.

Таким образом США намерены принудить иранские власти к переговорам на своих условиях, поскольку если Трамп не откроет Ормузский пролив, то экономический кризис будет набирать обороты. Пока цены на нефть удается сдерживать заявлениями о якобы скором открытии пролива.

Таким образом, с сегодняшнего дня США будут блокировать Ормузский пролив со стороны Оманского залива, тогда как Иран продолжит блокировать его со стороны Персидского. Как считают аналитики, открыть таким образом пролив США не смогут, но у Трампа больше нет вариантов, кроме возобновления ударов.
  Nexcom
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 09:27
    Морякам рекомендуется следить за официальными уведомлениями и поддерживать связь с военно-морскими силами США в регионе.

    ..а в гальюн ходить тоже только с разрешения США ???
    Куда амеров несёт? (или уже унесло....)

    зы думаю что даже сами амеры в конгрессе скоро допрут что неадеквата пора отправлять на пенсию в отставку
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:31
      hi Мяч на стороне дядюшки Си, пора отвлечься от кошелька и бананов и начинать активные действия или переговоры с рыжим Сатаной из Фашингтона.
      Отсидеться в стороне у реки с трупом не удастся.
      Nexcom
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:33
        hi ...а китайцы тихо сидят и скирдуют ресурсы себе в хранилища...

        КНР стремится ускорить накопление стратегических запасов нефти для обеспечения безопасности поставок. Из 11 новых объектов хранения — 3 будут расположены в глубине страны: 1 — в северной части провинции Шэньси, а 2 — на юго-западе провинции Юньнань. Остальные резервуары разместят на восточном и южном побережьях.

        Совокупная вместимость хранилищ — 26,8 млн м3 или около 169 млн барр., что эквивалентно двухнедельному объему импорта сырой нефти в Китай.
        ZovSailor
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 09:45
          Nexcom
          Сегодня, 09:33

          hi Пришла пора объявить рыжему педофилу коалиции Эпштейна общемировой импичмент кроме внутреннего от матрасников.
          На основе последних наблюдений за рыжим миротворцем он обидится и съедет вместе со всей семьёй на далёкую-близкую желанную Хренландию, но будет навещать поместье Мар-а-Лаго тайно по ночам.
          angry
  2. Комментарий был удален.
  Егоза
    Егоза
    +1
    Сегодня, 09:29
    открыть таким образом пролив США не смогут, но у Трампа больше нет вариантов, кроме возобновления ударов.

    Выход есть всегда! А для Трампа - согласиться на условия Ирана и не слушать Израиль.
    Nexcom
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:29
      никак низзя - там шестипалый Биби обидется. yes
      tihonmarine
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 10:00
        Цитата: Nexcom
        никак низзя - там шестипалый Биби обидется

        И вся Вашингтонская кодла, во главе с Сорасом.
  Самый вежливый
    Самый вежливый
    +1
    Сегодня, 09:30
    Иран в ответ думаю вновь перекроет пролив для всех недружественных и нейтральных стран.
    На данный момент суда лишь 6 государств кажется могут беспрепятственно проходить Ормузский пролив , остальные будут наказаны.😁
    Nexcom
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:32
      ...по-моему народ в мире уже запутался - кто что перекрывает, а кто и что кому разрешает.... what
      tihonmarine
        tihonmarine
        +2
        Сегодня, 10:01
        Цитата: Nexcom
        ...по-моему народ в мире уже запутался - кто что перекрывает, а кто и что кому разрешает.... what

        Трамп - "Народ, это Я !!!"
  Наводлом
    Наводлом
    -1
    Сегодня, 09:32
    Уже завтра Европа завоет из-за роста цен.
    Послезавтра перестанет умничать.
    Ещё через день присоединится к антииранскому военному блоку.
    Кстати, арабских экспортёров нефти это коснётся не в меньшей степени.
    И можно будет опять разгребать жар чужими руками

    Наверное, примерно так думает Трамп.
  Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 09:33
    Морская блокада Ирана нанесёт урон всем, а если затянется то найдут обходные пути - Аравийские монархии увеличат пропускную способность существующих трубопроводов и построят новые к портам на Красном и Средиземном море, а Иран подключит свои к существующей трубопроводной сети Азербайджана и Турции, Туркестана и РФ, а ежели оне под давлением США забоятся, Иран закроет проект север-юг
  olbop
    olbop
    +1
    Сегодня, 09:36
    Ну теперь Ормуз надежно перекрыт двойной блокадой.
    Даже те единичные суда, что проходили неделей-двумя ранее, теперь не пройдут. Суда, пропущенные иранцами будут стопорит Штаты и наоборот.
    Цены на нефть и газ - вперед!
    Nexcom
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:38
      ...и мисс Лукойл радостно потирает ладошки, а газпромовец ставит пудовую свечку в храме....
    мазута
      мазута
      0
      Сегодня, 09:54
      Я жду заявления хуситов,там Баб- эль- мандебский давно просится к перекрытию laughing
  Штааль
    Штааль
    0
    Сегодня, 09:46
    У США атаковать пока сил нет, а делать что-то надо. Встречная блокада цены на бензин и дизель в самих Штатах не опустит, а вот проблем с Китаем и Индией добавит. Да и Европе достанется, которая через обе страны покупает "нероссийскую" и "неиранскую" нефть.
  андрей мартов
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 09:51
    Что бы там не перекрывали,закрывали. . .,но нефть такая штука,что всё равно просочится туда где её ждут . . .таково свойство любого золота,хоть жёлтого,хоть черного. . . hi
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:52
    Открываем маринтрафик - Ормузом сейчас шпарят Иранцы ,Китайцы ,Индусы ,Вьетнамцы ( танкера) ,другие типы судов скорее всего заплатили мзду Ирану .Иранские рыбаки рыбачат. Нефть по 150$?
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:55
    Цитата: Nexcom
    ...и мисс Лукойл радостно потирает ладошки, а газпромовец ставит пудовую свечку в храме....

    Дмитрий hi А Набиулина в ЦБ варит ведьмино зелье - дорогой газ и нефть вредно для экономики России .Счас приготовит лекарство .
    tihonmarine
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 10:03
      Цитата: tralflot1832
      Счас приготовит лекарство .

      /Как всегда - "Денег нет, но вы держитесь !"
  командир
    командир
    0
    Сегодня, 10:01
    Без объявления войны, объявления морской блокады без ООН - блокирование свободного прохода по международным водам - есть, как минимум, грубое попрание Международной Конвенции по морскому праву.
    Значит, продолжаем уверенно двигаться ко всеобщему коллапсу.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:06
    Цитата: tihonmarine
    Цитата: tralflot1832
    Счас приготовит лекарство .

    /Как всегда - "Денег нет, но вы держитесь !"

    У неё в отличии от ДАМа ,деньги есть всегда .Но у неё борьба с инфляцией- весьма своеобразная .
  Дядя Сэм_2
    Дядя Сэм_2
    0
    Сегодня, 10:07
    Блокада распространяется на суда всех стран, но не затронет суда, следующие через Ормузский пролив в неиранские порты. Морякам рекомендуется следить за официальными уведомлениями и поддерживать связь с военно-морскими силами США в регионе.
    laughing laughing Сейчас кааааак начнут менять флаги, порты следования и приписки, и вообще вся юрисдикцию... Донни себе мозг сломает в попытках разобраться! wassat