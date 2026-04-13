Страны Персидского залива пытаются наладить диалог между США и Ираном

Прямые переговоры США и Ирана в Исламабаде завершились безрезультатно. Американскую делегацию возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс. Вашингтон, по его словам, передал Тегерану «лучшее финальное предложение» и пересматривать его не намерен.



Условия жесткие: полное прекращение обогащения урана, вывоз имеющихся материалов, демонтаж профильных объектов и открытие Ормузского пролива. Иран ответил отказом. Достигнутое ранее двухнедельное перемирие оказалось под угрозой. Как отмечает Bloomberg, это ставит под сомнение перспективы прекращения шестинедельной войны.

Однако, как сообщает The Wall Street Journal, страны Персидского залива предпринимают активные усилия, чтобы вернуть стороны за стол переговоров. По их данным, «дверь для дипломатии остается открытой». Второй раунд консультаций может состояться в ближайшие дни. Об этом сообщили региональные чиновники.

Одновременно монархии ведут консультации с Вашингтоном. Цель все та же – попытка продления хрупкого перемирия. Мотивация понятна: в отличие от США, которым конфликт грозит лишь репутационными издержками, соседние с Ираном государства напрямую заинтересованы в деэскалации.

Вопрос в том, успеют ли посредники раньше, чем жесткие позиции сторон окончательно сведут на нет любую возможность компромисса.
  ZovSailor
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 09:49
    Здесь позиция всех миролюбивых сторон, кроме шейхов Персидского залива должна воздействовать прежде всего на сионистов, управляющих действиями бидэ ( штаб Фашингтона).
    Поскольку любая договорённость на БВ будет упираться в провокации сионистов, мелко бритов и матрасников, имеющих цель дискредитировать ИРИ.
  Zoldat_A
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 09:53
    Денег пусть дадут. Обоим. Причём Ирану - под видом репараций от США.
    Подозреваю, что сумма должна быть колоссальной. Такой, какую ещё в мире никто и никогда в виде взяток или репараций не платил. Но дело-то для них стОит того. Потеряют ещё больше.

    Больше, кроме денег, шейхи повлиять на ситуацию не могут НИЧЕМ. Так пусть влияют так, как могут - ишака золотом грузят.
    Дядя Сэм_2
      Дядя Сэм_2
      0
      Сегодня, 10:01
      Так это ж государственные деньги. Трампу плевать на них. А в свой карман он уже "приподнял" бабла на скачкАх фьючерсов. wink Подозреваю, что вся афера на БВ затевалась не без прицела на это...
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 10:05
      Это невозможно так как слишком разные цели у стран.Одни в лице США хотят сохранить старый миропорядок или слегка его модернизировать,другие же в лице того же Ирана,Китая хотят для своих стран новые роли в новом миропорядке,бросая вызов Западу.Непонятно только чего мы хотим.

      . А мы до сих пор боимся, что нас обвинят в эскалации. Но Запад и так уже ввёл против нас все возможные санкции. Чего нам ещё бояться? У нас развязаны руки, но мы продолжаем их связывать сами. Иран и Китай этой слабостью воспользовались. ...
      Известно, что с 2022 года Пекин удвоил темпы расширения ядерных мощностей. По данным CNN, в провинции Сычуань построен огромный "купол" для хранения урана и плутония, рядом снесены целые деревни под новые производственные комплексы. Китай производит примерно по 100 новых боеголовок в год, увеличив арсенал на 50 процентов с 2020 года. Главный урок, который усвоил Пекин: международное право – это фикция, защищать себя можно только силой. И вот здесь мы подходим к главному противоречию. Россия первой в 2022 году показала, что Западу можно сопротивляться. Но потом мы завязли в болоте "красных линий". ...
      – Причина в нашей собственной нерешительности. Мы совершили первый и самый трудный шаг – начали СВО, выдержали удар. Но после этого вместо того, чтобы наращивать давление, мы начали ждать, когда Запад "одумается". А он не одумался, да и не мог одуматься. Иран и Китай это увидели. Если мы не изменим тактику, то рискуем остаться в хвосте того самого многополярного мира, который сами инициировали.


      .В своем блиц-анализе Сергей Переслегин указывает на прямое сходство нынешнего кризиса с эпохой заката СССР. И совпадения, прямо скажем, пугающие. Тогда были "цепочки запретов" – западная музыка, джинсы. Сейчас: бесконечная блокировка сайтов, охота на VPN и отмена мессенджеров. Тогда ловили людей в банях и тащили на работу ради "трудовой дисциплины", вводили "сухой закон". Сейчас – ужесточение требований к населению на фоне СВО. Тогда – глушили западные "голоса". Сейчас – замедление интернета и черные списки сайтов. ... Переслегин обращает внимание, что враг давно внутри системы:
      Задействование спящих агентов. Часть из них, возможно, не ведала, что творит, но другие, например Яковлев, Шеварднадзе, вполне осознанно работали на разрушение СССР.Особый цинизм вражеской методики – в усугублении разрыва между "верхами" и "низами" общества. Искусственно создается ситуация, когда, с точки зрения народа, любое действие против власти оправдано, а любая пропаганда, порочащая власть, воспринимается как истина. Переслегин сухо резюмирует: "Этот шаг мы уже прошли".


      Далее, по мнению эксперта, в ход идут три стандартных приема воздействия на властные структуры.
    Наводлом
      Наводлом
      0
      Сегодня, 10:05
      Цитата: Zoldat_A
      Больше, кроме денег, шейхи повлиять на ситуацию не могут НИЧЕМ. Так пусть влияют так, как могут - ишака золотом грузят.

      Скорее всего США попытаются из ситуации выжать максимум.
      И для этого вернутся к военным действиям.
      Чтобы мир затрещал по швам.
      Чем мутнее вода - тем больше в ней можно наловить загребущими лапами.
      Лучше пусть я буду не прав.