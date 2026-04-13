Страны Персидского залива пытаются наладить диалог между США и Ираном

Прямые переговоры США и Ирана в Исламабаде завершились безрезультатно. Американскую делегацию возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс. Вашингтон, по его словам, передал Тегерану «лучшее финальное предложение» и пересматривать его не намерен.Условия жесткие: полное прекращение обогащения урана, вывоз имеющихся материалов, демонтаж профильных объектов и открытие Ормузского пролива. Иран ответил отказом. Достигнутое ранее двухнедельное перемирие оказалось под угрозой. Как отмечает Bloomberg, это ставит под сомнение перспективы прекращения шестинедельной войны.Однако, как сообщает The Wall Street Journal, страны Персидского залива предпринимают активные усилия, чтобы вернуть стороны за стол переговоров. По их данным, «дверь для дипломатии остается открытой». Второй раунд консультаций может состояться в ближайшие дни. Об этом сообщили региональные чиновники.Одновременно монархии ведут консультации с Вашингтоном. Цель все та же – попытка продления хрупкого перемирия. Мотивация понятна: в отличие от США, которым конфликт грозит лишь репутационными издержками, соседние с Ираном государства напрямую заинтересованы в деэскалации.Вопрос в том, успеют ли посредники раньше, чем жесткие позиции сторон окончательно сведут на нет любую возможность компромисса.

