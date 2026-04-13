Белый дом готовит удары по Ирану, перебрасывая в регион транспортные самолёты
Соединенные Штаты продолжают наращивать свою военный потенциал. Похоже, Белый дом готовит новые удары по Ирану, перебрасывая в регион военно-транспортные самолеты.
Судя по всему, американцы не теряют времени, используя объявленное двухнедельное перемирие для усиления группировки своих войск. На Ближний Восток продолжает направляться военно-транспортная авиация США. Эта активность вряд ли радует Тегеран, который требует полного вывода американских войск из региона.
О вероятности нанесения новых ударов по Ирану ранее заявлял президент США Дональд Трамп. По его словам, они могут возобновиться в случае провала переговоров в Пакистане, которые проходили 11 апреля и завершились неудачно.
По данным газеты The Wall Street Journal, в Белом доме рассматривают самые разные варианты дальнейших действий в отношении Ирана. В частности, обсуждаются новые точечные удары по его территории и американский контроль над Ормузским проливом.
Речь идет именно об ограниченных бомбардировках, а не о полномасштабных массированных ударах. СМИ утверждает, что они могут стать инструментом давления без эскалации конфликта. Источники отмечают, что подобный сценарий США применяли и раньше, считая его боле управляемым с точки зрения возможных рисков.
Стоит отметить, что активность американской военно-транспортной авиации отмечается с самого начала военных действий и продолжается до сих пор. К примеру, только 6 апреля было отправлено на Ближний Восток 13 рейсов C-17A Globemaster III.
