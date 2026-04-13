Иран восстановил железнодорожное сообщение между Тегераном, Тебризом и Мешхедом

Иран возобновил железнодорожное сообщение на маршрутах, связывающих столицу страны Тегеран с двумя крупнейшими городами — Тебризом на северо-западе и Мешхедом на северо-востоке.Тебриз — административный центр провинции Восточный Азербайджан, один из главных транспортных узлов на границе с Турцией. Мешхед — второй по населению город Ирана и крупнейший центр религиозного паломничества шиитов. Оба направления считаются стратегическими как для пассажирских, так и для грузовых перевозок внутри страны.Восстановление этих маршрутов укрепляет внутреннюю транспортную связность Ирана и может положительно сказаться на региональной логистике — особенно с учётом амбиций Тегерана по развитию транзитных коридоров между Центральной Азией, Кавказом и Турцией. Железнодорожное сообщение прерывалось из-за активных боевых действий - бомбардировок со стороны Израиля и США. Значит ли это, что Иран считает движение по железной дороге теперь безопасным? Ответ на этот вопрос будет известен в ближайшее время - по действиям США.

