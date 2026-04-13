Трамп опубликовал картинку, где он в образе Иисуса Христа исцеляет больных

Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social противоречивое изображение. На нем американский президент предстает в образе Иисуса Христа.

На коллаже глава Белого дома прикасается к больному мужчине светящимися ладонями. Это жест, отсылающий к евангельским сценам исцеления. Вокруг него – военные, медсестра, флаг США, белоголовый орлан, Статуя Свободы и истребители. Интересно, что бывшая член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин уже назвала этот жест богохульством.

Публикация последовала за резкой критикой в адрес Папы Римского Льва. Американский лидер назвал понтифика «слабым в вопросах преступности» и «ужасным для внешней политики». Он также обвинил его в том, что тот допускает возможность наличия ядерного оружия у Ирана.

Трамп заявляет:

Я не хочу Папу, который считает, что Ирану можно иметь ядерное оружие. Он говорит о страхе перед администрацией Трампа. Но не упоминает о том страхе, который испытывали Католическая Церковь и все другие христианские организации во время COVID-19. Тогда священников, пасторов и всех других арестовали за проведение богослужений.

Он также добавил, что понтифик должен сосредоточиться на церковном служении, а не на политике.

Соединение мессианской символики с демонстрацией военной силы – прием, который трудно назвать случайным. За день до публикации папа Римский назвал войну против Ирана «иллюзией всемогущества».
15 комментариев
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 09:52
    ...вот вот, недавно об этом писал в другой теме...
  2. алек Звание
    алек
    +1
    Сегодня, 09:53
    Кто бы его так исцелил. Посмертно.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 10:03
      Во во, у Трампа явно лишние уши и голова, пора пристреливаться к этому персонажу.
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 09:53
    Пора бы призвать Бога, чтобы он ускорил уход рыжего Сатаны в мир иной, желательно с Адом и чертями-побратимыми хозяину бидэ ( штаб Фашингтона ).
    Этот мир для рыжего педофила коалиции Эпштейна слишком тесен для него.
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 09:56
    Чёт кукуха совсем уж свободном полете!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 09:58
      ...там "фляга" жалобно пискнула последний раз, высвистнув остатки содержимого....
  5. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 09:56
    интересно, кто так прогнулся и сбацал такую картинку? what Доня то явно сам так не может...
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 10:02
      Дмитрий hi Не иначе у Трампа в подмастерьях сам Билл Гейтц. bully
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 10:06
        Андрей, приветствую. hi
        Да неее, думаю что не сам Билл сидел и лабал за компьютером - скорее всего индуса припахал Билл, но денег то точно Биллу отвалили "за проявление верноподданических чувств и прекрасную творческую и художественную работу" (с) laughing
  6. SmollH2 Звание
    SmollH2
    0
    Сегодня, 09:59
    Пусть становится католиком и хочет/не хочет папу.
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 10:02
    По моему был такой фильм голливудский-"Брюс Всемогущий" в котором играл Джим Керри. . .в данный же момент весь Мир в реальности смотрит то ли комедию,то ли трагедию под названием "Трамп Всемогущий" . . . hi
  8. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 10:04
    Совсем у Рыжего кукушка улетела...
    А мы-то думали, что разумная альтернатива Самоходному Деду... А тут с "разумным" неувязочка вышла...
    Тот-то хоть ни о чём не думал, кроме шоколадного мороженого. А этот уже и гегемоном быть не хочет - надо Христа подвинуть.
    Да!... И чтобы непременно Золотая Рыбка была "на посылках"...

    Интересно - ему открытие Олимпиады в Париже понравилось? Что то, что это - из одного лукошка волчьи ягоды...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 10:08
      ... а Ватикан бомбить будут?
  9. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    0
    Сегодня, 10:04
    Это же замах на образ Христа ни больше не меньше
  10. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    0
    Сегодня, 10:12
    На нем американский президент предстает в образе Иисуса Христа.

    Вот это для Дони более правдоподобна :