Депутат Рады: Украина планирует перехватывать БРСД «Орешник» из космоса
По словам депутата украинского парламента (Верховной рады) Федора Вениславского, Украина планирует развернуть в космосе системы, способные перехватывать российские БРСД «Орешник». Для этих целей Киев создает собственные космические войска.
В интервью украинской прессе Вениславский, возглавляющий подкомитет Рады по госбезопасности оборонного комитета, рассказал, что траектория полета ракеты «Орешник» проходит на высоте более 100 километров, то есть в космосе, не ограниченном государственными границами. Украинский парламентарий считает, что, поскольку украинская ПВО способна перехватывать цели на высотах до 30-40 километров, назрела необходимость создания Космических Сил ВСУ, чтобы иметь возможность эффективно перехватывать «Орешники» еще до момента разделения боевых блоков в космосе. Вениславский предполагает, что сбить одну ракету-носитель на высоте более 100 километров гораздо легче, чем пытаться уничтожить шесть гиперзвуковых маневровых блоков во время их падения.
Депутат Рады напомнил, что в настоящее время для раннего предупреждения о запуске баллистических ракет Украина полагается на арендованные спутники или данные от своих западных «партнеров», что несет определенные риски. При этом, учитывая, что уже были случаи, когда «союзники» делали паузы в передаче Украине разведданных, Вениславский считает, что Украине необходимо обзавестись собственной спутниковой группировкой, чтобы, помимо прочего, обеспечить защищенную связь для военно-политического руководства страны.
Как известно, Киев планировал сформировать собственные космические войска еще к концу прошлого года, однако, учитывая, что Украина уже утратила почти весь доставшийся ей «в наследство» от СССР научно-технический потенциал, ожидаемо, эти планы не были реализованы.
