Носимые комплексы управления стрельбой «Планшет-А» поступили в зону СВО

4 353 12
Очередная партия комплексов управления стрельбой артиллерии «Планшет-А» поступила в войска. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы».

«Высокоточка» передала военным в зоне СВО партию комплексов «Планшет-А» в носимом варианте. Параметры поставки не раскрываются, система способна управлять стрельбой практически всех стоящих на вооружении ВС РФ орудий, повышая эффективность контрбатарейной борьбы и снижая время реагирования. Комплекс собирает данные для расчета параметров огня, работая практически со всеми средствами разведки, получая данные в режиме реального времени.



«Планшет-А» мгновенно обрабатывает большие объемы данных с разведывательных дронов, выполняет сложные расчеты и позволяет точно координировать огонь.

Комплекс разработан в Коврове специалистами ВНИИ «Сигнал», в зону СВО поставляется с самого начала спецоперации. Выпускается в двух вариантах: мобильный и носимый. Первый на базе бронемашины «Атлет», второй в виде кейса. Как утверждается, с помощью «Планшета-А» даже старые САУ типа «Гвоздика» и «Акация» превращаются в высокоточные орудия.

Комплекс значительно сокращает период с момента обнаружения цели до начала работы артиллерии.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zaurbek
    Zaurbek
    -3
    Сегодня, 10:17
    А прошлых заказчиков/разработчиков прошлой системы - повесили на столбах на Красной площади?
  2. rocket757
    rocket757
    +5
    Сегодня, 10:20
    То, что идёт развитие различных вспомогательных систем применяемых для увеличения эффективности боевых систем...
    Сказать, что это давно надо было делать... так делается все что возможно в наших условиях...
    1. Аркадий007
      Аркадий007
      -3
      Сегодня, 10:27
      Пока не будет перестановок с омоложением в прозаседавшихся органах власти у нас всё будет решаться очень медленно и только по указанию верховного.
      Нет людей в нашем руководстве способных принимать самостоятельные решения и отвечать за результат.
      1. rocket757
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:33
        Не смешит мои... подковы.
        Существует УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА... это сложный, объёмный механизм, в котором замена отдельных винтиков, не всегда может хоть что то принципиально, кардинально изменить.
        Ах да, сложную СИСТЕМУ, можно... в общем, на замену только что то такое же сложное, сильное, т. е. тоже СИСТЕМНОЕ.
        Всё как по учебниками, которые стоит почитать, как минимум, прежде чем пытатся что то "всжное/значимое" предлагать. soldier
        1. Аркадий007
          Аркадий007
          0
          Сегодня, 11:00
          Вся управляющая система построена и заточена под себя. На это было потрачено достаточно и времени и средств. Что изваял, то и имеем. А управлять всем этим механизмом он уже не успевает физически.
          Ваши учебники где можно почитать?
          1. rocket757
            rocket757
            0
            Сегодня, 11:20
            Советские учебники, разной направленности... все, что касается политики, экономики и прочего...
            Конечно, можно обратится и к трудам классиков, столпов, так сказать, но начинать лучше с учебников...
            Ах да, надо учитывать, что победивший правящий класс и учебники "строит под себя", но основополагающее извратить, это надо ещё постараться и мало кому это удаётся сделать!
            Основы, на то и основы, что они, как бы, сами по себе, сами за себя!
    2. Zaurbek
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 11:37
      ..а с прошлой системой системой делалось как? Стрелец? Или как ее? С радио связью что то тоже рапортовали.
      1. rocket757
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:31
        А вот тут только "вести с полей" могут прояснить ситуацию, потому как издали, с дивана, мало что видно и оценки будут весьма условные... soldier
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 11:01
    Как все стремительно меняется, в ВС. Лень и война-двигатель прогресса.
  4. alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 11:14
    Надеюсь, новая система поставлена в промышленных, достаточных объемах...
    1. Zaurbek
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 11:37
      Что вы даже фантазируете быстро.
  5. alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 11:41
    Цитата: Zaurbek
    Что вы даже фантазируете быстро

    Хотелось бы, раз заявляется... feel