Юань ловит момент: экс-глава Банка Китая увидел шанс в недоверии мира к доллару
Чжоу Сяочуань, бывший глава Народного банка Китая (ЦБ КНР), заявил, что для юаня открылось «золотое окно» — редкий момент, когда валюта может укрепить свои позиции на международной арене.
По словам Чжоу, доверие к доллару США пошатнулось, и Пекин способен извлечь из этого выгоду.
Чжоу Сяочуаня сложно назвать рядовым комментатором, ведь именно он в бытность главой Народного банка Китая заложил основу для интернационализации юаня, то есть его продвижения в международные расчёты и резервы центральных банков по всему миру.
Формулировка «золотое окно» подразумевает, что возможность ограничена по времени. Пока торговые партнёры США пересматривают зависимость от доллара, Китай может предложить юань как альтернативу для расчётов и резервов. Однако юань по-прежнему далёк от статуса полноценного конкурента доллара: по данным системы SWIFT, его доля в международных платежах составляет около 4%, тогда как на доллар приходится порядка 42%.
Это притом, что были у юаня показатели и получше - около 11%. Получается, окно не такое уж золотое, или оно уже начало захлопываться?
Заявление бывшего главы китайского ЦБ - это сигнал о том, что Пекин видит в текущей геополитической турбулентности для себя шанс. Вопрос в том, хватит ли Китаю решимости снять валютные ограничения, без которых юань так и останется региональной, а не глобальной валютой.
