Юань ловит момент: экс-глава Банка Китая увидел шанс в недоверии мира к доллару

Чжоу Сяочуань, бывший глава Народного банка Китая (ЦБ КНР), заявил, что для юаня открылось «золотое окно» — редкий момент, когда валюта может укрепить свои позиции на международной арене.

По словам Чжоу, доверие к доллару США пошатнулось, и Пекин способен извлечь из этого выгоду.



Чжоу Сяочуаня сложно назвать рядовым комментатором, ведь именно он в бытность главой Народного банка Китая заложил основу для интернационализации юаня, то есть его продвижения в международные расчёты и резервы центральных банков по всему миру.

Формулировка «золотое окно» подразумевает, что возможность ограничена по времени. Пока торговые партнёры США пересматривают зависимость от доллара, Китай может предложить юань как альтернативу для расчётов и резервов. Однако юань по-прежнему далёк от статуса полноценного конкурента доллара: по данным системы SWIFT, его доля в международных платежах составляет около 4%, тогда как на доллар приходится порядка 42%.

Это притом, что были у юаня показатели и получше - около 11%. Получается, окно не такое уж золотое, или оно уже начало захлопываться?

Заявление бывшего главы китайского ЦБ - это сигнал о том, что Пекин видит в текущей геополитической турбулентности для себя шанс. Вопрос в том, хватит ли Китаю решимости снять валютные ограничения, без которых юань так и останется региональной, а не глобальной валютой.
  1. SAG Звание
    SAG
    +5
    Сегодня, 11:03
    Категорически против, полного замещения доллара юанем, если на то пошло! Иначе убивший дракона сам станет драконом...
    Доля нацвалют в мировую фин.систему должна равняться вкладу страны в мировое ВВП! Ни больше не меньше. Контролировать это должен банк где будут представлены все заинтересованные стороны. А вот как такой банк создать, чтоб всё согласились - вопрос вопросов!
    В принципе понятно, что по плану это должен быть банк ШОЗ, но для начала нужно выиграть холодную войну у запада...
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +1
      Сегодня, 11:09
      Цитата: SAG
      против, полного замещения доллара юанем, если на то пошло! Иначе убивший дракона сам станет драконом

      именно так!
      говоря понятным языком - хрен редьки не слаще
      интерес Китая (да и США) понятен - обладаешь "мировой" валютой - диктуешь условия рынку
      но какой интерес всем остальным?
      разве что в степени дружелюбия к тому или другому? но дружелюбие - штука ненадёжная, быстро очень меняется...
    2. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 11:13
      Доллару нужен конкурент, как это было в 20м веке доллар, фунт, крона, франк, марка....
      Хотя бы один в виде Юаня. Только это позволит предотвратить бесконтрольное печатание Доллара и введение санкций от США кому угодно и на что угодно.
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 11:34
      А он не думает, что китайская продукция, идущая на экспорт, станет дороже?
      -Доллару нужен конкурент.
      Еврейские банкиры из ФРС развязали ДВЕ Мировые войны, что бы сделать доллар мировой валютой.
    4. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      0
      Сегодня, 12:37
      но для начала нужно выиграть холодную войну у запада...
      А разве падение (нефте)доллара не влечёт за собой "победу" в такой войне? Да и кто-же должен быть "на пике", - доллар, рубль, юань..? Свято место, как грицца... hi
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:05
    По данным системы SWIFT, его доля в международных платежах составляет около 4%, тогда как на доллар приходится порядка 42%.

    Подсчёты, дело не благодарное. И вряд ли объективное.
    Например, мы, Иран, КНДР (а может ещё кто) в систему СВИВТ не входят.
    Чего там с валютой и банком БРИКС?
    1. Эдуард Ващенко Звание
      Эдуард Ващенко
      0
      Сегодня, 11:37
      Мы в SWIFT не входим, но за рубли или риалы на международном рынке ничего не купить. Все покупки этих стран идут через посредников, которые используют SWIFT.
      И по другому это не работает.
  3. Zhang YF Звание
    Zhang YF
    +5
    Сегодня, 11:08
    Не дайте себя обмануть данным SWIFT! Реальное глобальное значение юаня гораздо весомее, чем вы думаете. Китайский юань уже является третьей по величине мировой валютой для платежей, однако данные SWIFT (Всемирного межбанковского финансового телекоммуникационного общества) постоянно помещают его на 4–6 места. В чем же проблема? Ответ прост: все больше операций в юанях просто **не учитываются** SWIFT.

    На практике все больше трансграничных расчетов сейчас проводятся через собственную китайскую трансграничную платежную систему CIPS или в рамках двусторонних прямых расчетов. Эти сделки не используют инфраструктуру SWIFT, поэтому система естественно не фиксирует эти объемы. Проще говоря, система CIPS изначально создавалась для того, чтобы предоставить миру еще один вариант, не зависящий от внешних ограничений, и поэтому она с самого начала не следовала сценарию, навязанному Западом.

    В реальной жизни влияние китайского юаня давно значительно сильнее, чем показывают цифры в отчетах SWIFT.
  4. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 11:10
    Так или иначе, Юань сейчас - это доллар 19го-20го веков.
    Это валюта, которую КНР обеспечивает товарами, не ограничивая никого в их покупке.
    Т.е Иран может продать за Юань нефть и купить на Юань пром товары....Сейчас Баба Яга -США, а в момент расцвета Доллара , баба яга - Британия с ее Фунтом.
    1. Глухой Звание
      Глухой
      0
      Сегодня, 11:43
      Жизнь какой-то валюты на мировой арене +- 100% История не соврет. Так что жизнь доллора тютю.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:25
    Экспансия... а как это сделать?
    Эффективных методов не так много и у всех у них есть свои нюансы, ограничения... soldier
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:47
    Цитата: Эдуард Ващенко
    Все покупки этих стран идут через посредников, которые используют SWIFT.

    Или, в том числе, используют...
    После себя пост прочтите, пожалуйста... Там немного нашим коллегой уточнено, как идут платежи... СВИВТ условен и заинтересован и в том числе, часто отображает спекуляции тех же западных бирж, когда один и тот же матресурс перепродается за доллары 500 раз + разработки запада - деревативы. Которые добавляют в копилку использования доллара в мире. Это не значит, что это можно есть и/или потреблять. hi