WP раскрыла три сценария развития ситуации в Иране по версии Белого дома

Администрация США просчитывает развитие ситуации в Иране по трем основным сценариям. Колумнист WP Дэвид Игнатиус со ссылкой на представителей Белого дома раскрывает логику Вашингтона. По его мнению, военное давление рассматривается как инструмент смены политической конфигурации.



Первый вариант – свержение правительства. Причем аналитики Белого дома полагают, что это более вероятно в случае прекращения ударов, а не их эскалации. Логика такова: внешняя угроза традиционно консолидирует элиты, тогда как пауза может обострить внутренние противоречия.

Второй сценарий – приход к власти нового верховного лидера. В качестве потенциальной фигуры называется спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф. При это в США, видимо, наплевать, что в Иране верховный лидер - это лицо в первую очередь из среды духовенства.

Третий вариант – наиболее конфликтный. Сторонники жесткой линии в Корпусе стражей исламской революции могут попытаться прорвать блокаду Ормузского пролива или нанести ответные удары. Цель – заставить США пойти на уступки.

Напомним: 13 апреля с 18:00 по Москве Центральное командование США вводит морскую блокаду всех судов, заходящих в иранские порты и выходящих из них. Тегеран уже назвал эти попытки «обреченными на провал». Высокопоставленный советник верховного лидера Мохсен Резаи подчеркнул: Иран не допустит подобного шага.
  SAG
    SAG
    +1
    Сегодня, 11:17
    В качестве потенциальной фигуры называется спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф

    Такого эпического провала пастор Шлаг точно не ожидал. На месте ИРИ, стоит снять с должности и тщательно допросить этого персонажа.
    Англо-саксы в этом плане примитивнее амёбы... Всегда нахваливают купленых с потрохами и обливают г0мном самых честных!
  Nicolas_Derac66
    Nicolas_Derac66
    +2
    Сегодня, 11:18
    Trump lost the war, accept defeat....
  ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    +5
    Сегодня, 11:18
    Будет вариант номер четыре: Иранцы продолжат блокировку Ормуза со своей стороны, матрасники будут блокировать выход из него. Вновь начнут бить по Ирану - Иран начнёт раздавать люлей в обратку. К морским блокадам присоединятся Хуситы - мировая экономика вздрогнет. Нефть будет далеко за 150$. Начнутся робкие потуги остановить конфликт.
    Наземную операцию США проводить не рискнут, Иран начнёт бить по нефтедобыче и опреснительным установкам, произойдет эскалация конфликта.
    SAG
      SAG
      +1
      Сегодня, 11:27
      Всё верно пишите, очень вероятен именно такой сценарий. Но от этого понятнее ситуация не станет. Любой конфликт имеет начало и конец. Как произойдёт завершение непонятно от слова СОВСЕМ!
      При таком раскладе, очень вероятно перерастание в 3ю мировую... Со всеми вытекающими...
    5.11
      5.11
      +1
      Сегодня, 11:51
      Пытаюсь найти что-то плохое....не получается .
      Хотя есть конечно - это гибель мирняка , но тут во всех сценариях он будет .
  кредо
    кредо
    0
    Сегодня, 11:30
    ...Колумнист WP Дэвид Игнатиус со ссылкой на представителей Белого дома раскрывает логику Вашингтона...

    Если бы колумнист поинтересовался у завсегдаев "Военного обозрения" мы бы ему набросали ещё пару десятков вариантов, а он вместо этого притормозил на цифре "три", неиначе фантазия иссякла. tongue
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:37
    Причем аналитики Белого дома полагают, что это более вероятно в случае прекращения ударов, а не их эскалации.

    Поздно пить Боржоми... Те, которые на улицах горлопанили, в добровольцы записываются.
    При это в США, видимо, наплевать, что в Иране верховный лидер - это лицо в первую очередь из среды духовенства

    Они "художники", они так видят... И хорошо, что запад так "хорошо" чувствует иранцев.
    Сторонники жесткой линии в Корпусе стражей исламской революции могут попытаться прорвать блокаду Ормузского пролива или нанести ответные удары.

    Нет. КСИР и армия иранцев, в любом случае будет отвечать на провокации. А почему блокаде: кто того пересидит. Я за Иран. laughing
    Прогнозы и заказ запада для внутренней аудитории и еë "успокоения", что у них всё хорошо. Ну и ладненько... laughing
  Demon
    Demon
    0
    Сегодня, 11:45
    Второй сценарий из области влажных фантазий. Любого кто будет прислуживать матрасникам в Иране ликвидируют, возможно даже вместе с семьей.
  Хамзат-41
    Хамзат-41
    0
    Сегодня, 11:57
    Блокада портов это фактически объявление войны Ирану? Тогда какой смысл Ирану играть в перемирие? Нужно бить агрессора, и не давать возможности ему стягивать в регион дополнительные войска! США как известно продолжают переброску войск в регион!