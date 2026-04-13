WP раскрыла три сценария развития ситуации в Иране по версии Белого дома
1 9199
Администрация США просчитывает развитие ситуации в Иране по трем основным сценариям. Колумнист WP Дэвид Игнатиус со ссылкой на представителей Белого дома раскрывает логику Вашингтона. По его мнению, военное давление рассматривается как инструмент смены политической конфигурации.
Первый вариант – свержение правительства. Причем аналитики Белого дома полагают, что это более вероятно в случае прекращения ударов, а не их эскалации. Логика такова: внешняя угроза традиционно консолидирует элиты, тогда как пауза может обострить внутренние противоречия.
Второй сценарий – приход к власти нового верховного лидера. В качестве потенциальной фигуры называется спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф. При это в США, видимо, наплевать, что в Иране верховный лидер - это лицо в первую очередь из среды духовенства.
Третий вариант – наиболее конфликтный. Сторонники жесткой линии в Корпусе стражей исламской революции могут попытаться прорвать блокаду Ормузского пролива или нанести ответные удары. Цель – заставить США пойти на уступки.
Напомним: 13 апреля с 18:00 по Москве Центральное командование США вводит морскую блокаду всех судов, заходящих в иранские порты и выходящих из них. Тегеран уже назвал эти попытки «обреченными на провал». Высокопоставленный советник верховного лидера Мохсен Резаи подчеркнул: Иран не допустит подобного шага.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация