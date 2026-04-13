Пушилин: ВС РФ успешно продвигаются к водоразделу рек Бахмутка и Казённый Торец
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подразделения армии России прорывают оборону ВСУ на Краснолиманском направлении и успешно продвигаются к водоразделу рек Бахмутка и Казённый Торец, где противник обустроил оборону по линии Рай-Александровка — Николаевка.
В интервью «Вестям» Пушилин рассказал, что в настоящее время ВС РФ удалось практически полностью лишить противника возможности снабжать свой гарнизон в населенном пункте Татьяновка в районе Святогорска. Кроме того, наша армия улучшила позиции в направлении Татьяновки и Пришиба. Глава ДНР также напомнил, что в последние недели был освобожден населенный пункт Диброва, что позволило ВС РФ выйти на новый плацдарм в районе канала Северский Донец — Донбасс.
На Славянском направлении продолжаются бои на подступах к Рай-Александровке, где российские подразделения расширяют свой контроль, продвигаясь к селу с двух направлений. Наши войска атакуют со стороны Калеников, продвигаясь как к самой Рай-Александровке, так и с северного направления к лесу Долгий. На Константиновском направлении продолжаются бои в районе Новодмитровки, Еленовки и Долгой Балки. Кроме того, продолжается охват самой Константиновки, а одновременно с этим непосредственно в городской черте продолжаются ожесточенные бои в районе промзоны и железнодорожного вокзала. Северо-восточнее Константиновки продолжаются встречные бои в Новодмитровке и в районе Николаевки и Червоного.
В то же время ВСУ спешно готовят к обороне Славянско-Краматорскую агломерацию, обустраивая укрепрайоны в частном секторе и многоэтажках, а также усиливая свои опорные пункты вокруг этих городов. Российская армия, в свою очередь, продолжает наращивать давление на ключевых участках линии фронта, постепенно превращая локальные успехи в системное ослабление обороны противника.
