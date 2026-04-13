Пушилин: ВС РФ успешно продвигаются к водоразделу рек Бахмутка и Казённый Торец

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подразделения армии России прорывают оборону ВСУ на Краснолиманском направлении и успешно продвигаются к водоразделу рек Бахмутка и Казённый Торец, где противник обустроил оборону по линии Рай-Александровка — Николаевка.

В интервью «Вестям» Пушилин рассказал, что в настоящее время ВС РФ удалось практически полностью лишить противника возможности снабжать свой гарнизон в населенном пункте Татьяновка в районе Святогорска. Кроме того, наша армия улучшила позиции в направлении Татьяновки и Пришиба. Глава ДНР также напомнил, что в последние недели был освобожден населенный пункт Диброва, что позволило ВС РФ выйти на новый плацдарм в районе канала Северский Донец — Донбасс.



На Славянском направлении продолжаются бои на подступах к Рай-Александровке, где российские подразделения расширяют свой контроль, продвигаясь к селу с двух направлений. Наши войска атакуют со стороны Калеников, продвигаясь как к самой Рай-Александровке, так и с северного направления к лесу Долгий. На Константиновском направлении продолжаются бои в районе Новодмитровки, Еленовки и Долгой Балки. Кроме того, продолжается охват самой Константиновки, а одновременно с этим непосредственно в городской черте продолжаются ожесточенные бои в районе промзоны и железнодорожного вокзала. Северо-восточнее Константиновки продолжаются встречные бои в Новодмитровке и в районе Николаевки и Червоного.

В то же время ВСУ спешно готовят к обороне Славянско-Краматорскую агломерацию, обустраивая укрепрайоны в частном секторе и многоэтажках, а также усиливая свои опорные пункты вокруг этих городов. Российская армия, в свою очередь, продолжает наращивать давление на ключевых участках линии фронта, постепенно превращая локальные успехи в системное ослабление обороны противника.
  ЗВЕРОБОЙ
    Сегодня, 11:52
    Нельзя её в лоб штурмовать, кровью умоемся, они там 12 лет оборону готовили. Нужно производить обхват с последующим окружением и блокадой. Прекрасно понимаю,что боеприпасов и продуктов там припасено надолго, но лучше постепенно выбивать селюков, чем терять наших бойцов. Находясь в окружении, под блокадой - особый опасности они представлять не будут.
    Сегодня, 11:54
    Хорошие новости! Наши бойцы большие молодцы! Берегите себя! И храни Вас Бог!
    С прошедшими Вас светлыми праздниками!
    Сегодня, 12:00
    ...и успешно продвигаются

    Кто-нибудь, переведите для меня, старика, это сообщение на русский понятный язык. Как так - уже пятый год мы продвигаемся "успешно", а порой и "стремительно", а до сих пор ни только не вышли в западным границам Польши, Прибалтики и Румынии, не пьем пиво во Львове, но и увидеть это продвижение на карте можно лишь с помощью микроскопа. Может, хватит бросаться лозунгами? Тошнит уже от жеребячьего оптимизма и вранья.
      Сегодня, 12:15
      Мясные штурмы бабкосел фирменный стиль армии Лаоса. Беспокоит другое.
      А план что делать с Четвертым Рейхом у нас есть? Ну, это такая полумиллиардная угроза на западных границах, которой нужен доступ к дешевым энергоносителям, желательно прямой и без посредников. У неё ещё миллионы дронов ежегодно производятся и миллионы xoxлов ещё не утилизированы.