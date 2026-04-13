Число БПЛА ВС РФ минувшей ночью оказалось в 5-6 раз ниже пиковых показателей

Сегодня ночью российские ударные дроны типа «Герань», «Гербера» и «Италмас» совершили массированную атаку на Украину после завершившегося ровно в полночь перемирия. Украинская сторона заявляет, что всего было выпущено 98 БПЛА. Добавляется, что это примерно в 5-6 раз меньше пиковых показателей по закупку БПЛА Вооружёнными силами России, которые фиксировались в последнем квартале 2025 года.

Действительно, может показаться, что число применяемых дронов за сутки значительно снизилось. Однако если смотреть на общую статистику, то средние показатели прошлого года сохраняются и на ряде временных отрезков прошлогоднее количества даже превосходят.

По состоянию на март и первую декаду апреля армии России ежесуточно в среднем использует около 210 дронов. Это на 12-15 единиц выше, чем в среднем за сутки в 2025-м.

Если и говорить об уменьшении, то в сравнении с прошлогодними «локальными» пиками, когда за сутки ВС РФ запускали по целям на контролируемых противником территориях 550-650 БПЛА большого радиуса действия.

Если говорить об ударах минувшей ночи, то особое внимание уделялось Киевской и Днепропетровской областям. В Киевской области российские дроны нанесли удары по объектам критической инфраструктуры. Зафиксировано падение обломков и прямые попадания в пригородных районах. Повреждены линии электропередач, подстанции, что привело к временным отключениям света в нескольких населенных пунктах. Поражены и транспортные узлы, используемые ВСУ.

В Днепропетровской области атака оказалась более интенсивной. Дроны целенаправленно били по энергетической инфраструктуре в центральной и восточной частях региона. Зафиксировано попадание в один из объектов энергоснабжения, что вызвало перебои с электричеством в нескольких районах Днепропетровщины. Повреждение получил локомотив, использовавшийся для перевозки военных грузов.

То есть, целями российских дронов в обоих регионах стали преимущественно объекты энергетики и транспортной инфраструктуры. В Киевской области удары пришлись на подстанции и ЛЭП, обеспечивающие снабжение столицы. В Днепропетровской — на промышленные и энергетические узлы, важные для работы региона. Такие атаки продолжают стратегию давления на украинскую энергосистему.
  1. Монтесума Звание
    +7
    Сегодня, 11:42
    Оставшиеся подстанции на 750 кВ давно скучают по "Искандерам" и "Гераням", пора бы навестить.
    1. Глухой Звание
      +5
      Сегодня, 11:54
      АЭС это не такая вещь, которая как рубильник. Обрубим 750ки.Я думаю знаете, что произойдет. Если конечно в курсе, что такое реактивные нейтроны (мгновенные) и запаздывающие. hi
      Она в идеале минимум сохранит 10% тепловой мощностидаже с полностью опущенными стрержнями (а уних теже рбмк стоят, ввэры точко пара емнип. поправьте). А ДГ обычно максимум смогут сутки охлаждать.А с учетом бардака, что у них творится и что они используют не наши ТВЭЛы - можем получить +2-е фукусимы. Где крышки чуть ли не на орбиту улетели. А Факусима по заражению, хоть это и скрывается - превзашла Чернобыль по кюри. Просто большую часть сбросили в океан.
      1. astepanov Звание
        +3
        Сегодня, 12:10
        Цитата: Глухой
        А ДГ обычно максимум смогут сутки охлаждать.
        Вы не понимаете. Вот теперь Россия повезет нефтянку на запад, там наделают соляры и отправят хохлам для того, чтобы ДГ работали как часики. Вот тогда и вдарим по подстанциям 750 кВ, и всё будет чики-пуки! Анкоридж рулит, наши шахматисты и геостратеги в переде планеты всей!
        1. Глухой Звание
          0
          Сегодня, 12:39
          А вы уверены, что в этот момент ветер будет дуть не в вашу сторону? Или вы на ДВ? Тогда да. Яб тоже орал бы со всех динамиков - бейте по 750. А за одно и по всем остальным, чтоб наверняка. wassat lol
      2. Старый Оператор Звание
        0
        Сегодня, 12:32
        РБМК у них были только в Чернобыле. На оставшихся АЭС только ВВЭР разных поколений. Так что последствия внезапной остановки не столь критичны.
      3. VictorB Звание
        0
        Сегодня, 12:41
        Если конечно в курсе, что такое реактивные нейтроны (мгновенные) и запаздывающие.

        Я не совсем в курсе, но полагаю, что запаздывающие нейтроны практически никакой роли в тепловыделении в остановленном реакторе не играют. Тем более, что запаздывают они на секунды, максимум на минуту.
        а уних теже рбмк стоят

        Уже не стоят. Разве что Чернобыльская АЭС.
        А ДГ обычно максимум смогут сутки охлаждать.

        Дизельные генераторы могут работать долго, очень долго, пока не поломаются и есть подвоз топлива. Охлаждение реактора они обеспечат. Если, конечно, не случится что-то нехорошее - например отказ при запуске. Но они дублированы и вероятность одновременного отказа нескольких генераторов не так уж велика
        А с учетом бардака, что у них творится и что они используют не наши ТВЭЛы - можем получить +2-е фукусимы.

        Бардак есть, как без него.
        Не наши ТВЭЛы, скорее всего, уже не проблема - технология отработана.
  2. Андрей К Звание
    0
    Сегодня, 11:45
    Вы к сожалению забыли про "дух Анкориджа".
    Мы ударим, а капиталисты могут расстроиться request
  3. bulbash70 Звание
    +3
    Сегодня, 11:47
    результат достигнут меньшим количеством дронов?так это же хорошо.
    1. Kotofeich Звание
      -4
      Сегодня, 11:53
      Да, вы шо? Уже победили?
      "Ура! мы ломим; гнутся шведы."
      "... и враг бежит, бежит, бежит..."
      1. Мячик Звание
        0
        Сегодня, 12:42
        Пока нет, но на шаг стали ближе. Укровермахт опять все шаровары и лотки обмочил.
  4. Cartalon Звание
    -1
    Сегодня, 11:51
    Да писали уже, финансирование обрезано, налетов под тысячу дронов не будет.
    1. Мячик Звание
      0
      Сегодня, 12:44
      Где писали? Укропитеки в шаровары? Или опять ваша Люсьен Арестович на "Телемарафоне" вещала "У россиян ракет осталось на два, максимум три, залпа"?
  5. alexputnik17 Звание
    0
    Сегодня, 12:00
    Больше прилетов хороших и разных!
    Не братьев, с уже прошедшим Воскресением! А с прошедшим нашим великим Праздником!
    Но не вас. В смысле не вас с Воскресением.
    И удачи и здоровья нашим бойцам!
  6. MstislavHrabr Звание
    +1
    Сегодня, 12:05
    Ударьте по хохло-датацентрам и увидите, что это не менее важно...
  7. Дядя Сэм_2 Звание
    0
    Сегодня, 12:28
    Однако если смотреть на общую статистику, то средние показатели прошлого года сохраняются и на ряде временных отрезков прошлогоднее количества даже превосходят.
    Вспомнился термин: "средняя температура по больнице"...
  8. Комментарий был удален.
  9. Седов Звание
    +1
    Сегодня, 12:33
    Количество Гераней снизилось - но период для анализа не очень большой. Одна ночь не показатель. Может мы понемногу Ирану помогаем?