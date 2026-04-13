Число БПЛА ВС РФ минувшей ночью оказалось в 5-6 раз ниже пиковых показателей
Сегодня ночью российские ударные дроны типа «Герань», «Гербера» и «Италмас» совершили массированную атаку на Украину после завершившегося ровно в полночь перемирия. Украинская сторона заявляет, что всего было выпущено 98 БПЛА. Добавляется, что это примерно в 5-6 раз меньше пиковых показателей по закупку БПЛА Вооружёнными силами России, которые фиксировались в последнем квартале 2025 года.
Действительно, может показаться, что число применяемых дронов за сутки значительно снизилось. Однако если смотреть на общую статистику, то средние показатели прошлого года сохраняются и на ряде временных отрезков прошлогоднее количества даже превосходят.
По состоянию на март и первую декаду апреля армии России ежесуточно в среднем использует около 210 дронов. Это на 12-15 единиц выше, чем в среднем за сутки в 2025-м.
Если и говорить об уменьшении, то в сравнении с прошлогодними «локальными» пиками, когда за сутки ВС РФ запускали по целям на контролируемых противником территориях 550-650 БПЛА большого радиуса действия.
Если говорить об ударах минувшей ночи, то особое внимание уделялось Киевской и Днепропетровской областям. В Киевской области российские дроны нанесли удары по объектам критической инфраструктуры. Зафиксировано падение обломков и прямые попадания в пригородных районах. Повреждены линии электропередач, подстанции, что привело к временным отключениям света в нескольких населенных пунктах. Поражены и транспортные узлы, используемые ВСУ.
В Днепропетровской области атака оказалась более интенсивной. Дроны целенаправленно били по энергетической инфраструктуре в центральной и восточной частях региона. Зафиксировано попадание в один из объектов энергоснабжения, что вызвало перебои с электричеством в нескольких районах Днепропетровщины. Повреждение получил локомотив, использовавшийся для перевозки военных грузов.
То есть, целями российских дронов в обоих регионах стали преимущественно объекты энергетики и транспортной инфраструктуры. В Киевской области удары пришлись на подстанции и ЛЭП, обеспечивающие снабжение столицы. В Днепропетровской — на промышленные и энергетические узлы, важные для работы региона. Такие атаки продолжают стратегию давления на украинскую энергосистему.
