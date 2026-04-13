В ходе войны с Ираном на F-15E ВВС США замечено новое оборудование против помех

В процессе анализа применения американскими военными различных вооружений, западными экспертами в сфере обороны в ходе войны с Ираном на истребителях F-15E Strike Eagle ВВС США замечено новое оборудование против помех. Речь идет об антенне с управляемой диаграммой направленности (CRPA).



Об этом сообщает издание The Aviationist, ссылаясь на источники.

Новая антенна является частью системы GPS-приемника сигналов с защитой от помех (DIGAR), установленной на F-15E специалистами компании BAE Systems согласно контракту, заключенному с Пентагоном в 2022 году. Эта система наряду с рядом других постоянно совершенствуется.

Самолеты с установленным на них новым оборудованием приняли участие в операции американских Вооруженных сил «Эпическая ярость». Соответствующие фотографии, сделанные на Ближнем Востоке, оказались в распоряжении оборонных экспертов. На них можно наблюдать антенну круглой формы, расположенную в верхней части фюзеляжа самолета по правому борту рядом с тормозным щитком.



Один из экспертов выяснил, что данный истребитель приписан к авиабазе Сеймур-Джонсон в Северной Каролине.

Стоит отметить, что по состоянию на 6 апреля, согласно американским данным, официально подтверждены потери семи военных самолетов США, четыре из которых – F-15E. Один из них иранцы сбили на средней высоте применив ЗРК «Хордад-15», расчет которого поджидал противника, выключив радар и получив целеуказание от пассивной оптико-электронной системы.
  1. Глухой Звание
    Глухой
    +1
    Сегодня, 12:12
    От обезяны с гранатой никакие новые разработки не помогут laughing good
  2. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    0
    Сегодня, 12:31
    Цитата: автор
    США замечено новое оборудование против помех

    Сразу на ум приходит
    Такер Карлсон™️ дурацкий перевод

    A Controlled Reception Pattern Antenna (CRPA) enhances GPS/GNSS resilience by using multiple antenna elements and advanced signal processing to reject jamming and spoofing while enhancing the tracking of real satellite signals.