Президент Индонезии прибыл в РФ на встречу с Путиным обсудить вопросы энергетики

Самолет президента Индонезии Прабово Субианто приземлился в российской столице. Сегодня его ждут переговоры с Владимиром Путиным. В Кремле эту встречу уже назвали имеющей «решающее значение в условиях постоянно меняющейся глобальной обстановки». И для этого заявления есть все основания.

Что в повестке? Углубление партнерства – это общая формулировка. А за ней – энергетическая безопасность. Джакарта, судя по всему, не собирается сворачивать сотрудничество с Москвой в сфере поставок энергоносителей. Более того, Россия готова участвовать в развитии атомной энергетики Индонезии. Если, конечно, Джакарта посчитает это возможным. Путин говорил об этом еще в декабре.

На столе переговоров и международная повестка. Эскалация на Ближнем Востоке, ситуация вокруг Ормузского пролива, американо-иранское противостояние. Для Индонезии, крупнейшего архипелажного государства, морские пути – вопрос выживания.

Отдельная тема – военно-техническое сотрудничество. Российские подводные лодки «Варшавянка» в Юго-Восточной Азии – «товар» штучный. И интерес Индонезии к ним, как подчеркивал Владимир Путин, органично вписывается в «традиционно надежные» отношения.
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    Сегодня, 12:08
    Вот один из альтернативных гейропе рынков для наших энергоносителей. Сотрудничество в области атомной энергетики - тоже позитивный шаг направленный на получение немалых доходов. Ну и традиционно, продажа оружия - тоже плюс!
    Индонезия страна совсем не маленькая, да и населения там под триста миллионов!!!
    1. AdAstra Звание
      Сегодня, 12:19
      Ага, но только чем они будут расплачиваться? Снова пальмой, как за самолеты?
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        Сегодня, 12:24
        Цитата: AdAstra
        Ага, но только чем они будут расплачиваться? Снова пальмой, как за самолеты?

        Да много чего у них есть, даже месторождения алмазов. Как договорятся - так и будут платить.
        Кстати пальма при использовании с умом, тоже ценный ресурс. Ещё кофе у них хороший!
    2. Иван Васильевич 282 Звание
      Сегодня, 12:22
      Новые братушки, сколько их было, сколько еще будет. Единый критерйи - посмотрите как их много, сколько рублей купят.
    3. faiver Звание
      Сегодня, 12:32
      Вот один из альтернативных гейропе рынков для наших энергоносителей.
      - это смотря какие и откуда....
  2. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 12:08
    Ещё одно "подтверждение" нахождения России в странах-изгоях. laughing
  3. Vulpes Звание
    Сегодня, 12:20
    Пришел скидочку просить.
    1. faiver Звание
      Сегодня, 12:34
      или партию "ценных специалистов" закинуть....
  4. ximkim Звание
    Сегодня, 12:33
    Цитата: AdAstra
    Ага, но только чем они будут расплачиваться? Снова пальмой, как за самолеты?

    Так ещё нефть надо увести с порта без налетов на танкер. sad
  5. faiver Звание
    Сегодня, 12:35
    Посмотрим об чем договорятся............