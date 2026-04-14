Разведывательное бессилие
Всем уже до боли знакомое чувство – вот-вот и отставка, пенсия, заслуженный отдых, шаг в историю и так далее – но вдруг сверху приходит приказ о том, что ты еще бодр, весел и молод и должен послужить еще немного. Правда, знакомо?
Вот и в США такое сотворилось, причем, далеко не от хорошей жизни. Самолету-разведчику U-2 выписали еще некоторое количество лет службы, «модернизировав» его в стиле капремонта ветхих домов у нас. Впрочем, будем идти по порядку.
Замены нет — это главная проблема
Перспектива вывода U-2 из эксплуатации навевала мрачные мысли на протяжении многих десятилетий, но этого так и не произошло. Вообще в ВВС США сомневаются в его способности оставаться в строю, но вот беда – заменить нечем. U-2 может летать на большой высоте и подолгу оставаться в воздухе, собирая разведданные и обмениваясь ими, ВВС планировали вывести его из эксплуатации из-за опасений, что он будет уязвим в потенциальном будущем конфликте.
Сомнения понятны: миллиарды долларов последнее время падают на землю. И тут дело даже не в «АВАКСопаде», продолжающемся в разных странах, а в том, что и вроде бы малозаметные стратегические беспилотники, которые по стоимости почти догнали боевые самолеты, приземляются с завидной регулярностью.
И ладно бы это делали страны, у которых есть современное и технологичное ПВО, так нет: хуситы просто глумятся над Америкой, сбивая «Жнецов» вообще не пойми чем. Но – сбивают.
Растущая уязвимость устаревающих U-2 перед средствами противовоздушной обороны даже потенциальных противников более низкого уровня, не говоря уже о таких же сильных игроках, как Китай и Россия, уже давно является аргументом в пользу вывода этих самолетов из эксплуатации.
Китай, в частности, продолжает расширять свои зоны ограничения доступа и воспрепятствования проникновению в воздушное пространство и отодвигает их все дальше и дальше от материковой части страны, а Россия продолжает работать над улучшением характеристик своих ракет.
Уязвимость U-2 — проблема не новая, но вот беда – самолет не молодеет, чего не сказать о проблемах.
Просто немного цифр:
- высота полета U-2 – 21 000 метров;
- максимальная скорость – 850 км/ч;
- крейсерская скорость – 735 км/ч.
Вот это три слабых звена. Хотя кто-то до сих пор считает, что высота – это козырь U-2. Да, козырь. Был. Причем – лет этак 60 назад, именно во времена «холодной войны». Сейчас эти ЛТХ не смотрятся чем-то таким серьезным и вот почему:
- высота полета МиГ-31 (динамический потолок, то есть, на которую самолет может выйти кратковременно) – 30 000 метров:
- практический потолок – 22 500 метров;
- скорость максимальная – 3 100 км/ч;
- скорость крейсерская сверхзвуковая – 2 500 км/ч.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Ничего больше не добавляем, вот он, Аргумент с большой буквы. Но заметим, что МиГ-31 есть только у нас, всем остальным странам, попавшим в зону внимания U-2 придется сложнее.
Однако и здесь есть варианты. Например, ЗРК С-400 «Триумф». Да, он есть сегодня не у всех, но кто найдет денег на его покупку – не прогадает. И тут лучше спрашивать мнение в Индии, там ЗРК «зашел» от души.
Фото Сергей Мальгавко/Sputnik
Дальность работы комплекса известна: 250 км, при определенных благоприятных условиях – до 350 км. А вот по высоте немного иначе, но все равно для летчиков U-2 печально:
- ракета 48Н6ДМ берет цель на высотах до 27 км;
- ракета 40Н6Е – до 30 км;
- ракета 9М96М – до 35 км.
Хорошо, у кого нет денег на российские ЗРК, вполне может купить китайские. Не то же самое, зато дешевле. И ракеты того же HQ-9 способны перехватить цель на высотах до 30 км в радиусе 200 км.
Ну а если брать новейший HQ-22, то там 27 км по высоте и 170 км по дальности.
Вся проблема в том, что современные ЗРК делают и помехозащищенными, и способными работать по мелким целям типа БПЛА, и поражать баллистические ракеты.
А такая цель, как U-2, то есть большая, медленная и неманевренная – это чисто тренировочную цель отработать. Без проблем и напряжений. Лишь бы в зону действия зашел, а там все будет хорошо.
Один из четырех сбитых U-2 в музее ВВС НОАК в Пекине
Тут даже у АВАКСа есть преимущество: он может и уйти на расстояние от изучаемого района, и работать там попроще, чем в U-2, операторов много, радары мощнее, что тут говорить, все как-то более упорядоченно смотрится, чем древний одноместный разведчик, в котором фотокамеру заменили на радар.
Хотя ракета всех уравняет, и если что – АВАКС, конечно, дело более печальное, ибо 30 специалистов в братской могиле за полтора миллиарда – это очень серьезно для любой страны, где ценят классных специалистов.
Возможно, именно поэтому «Драконесса» по-прежнему остается полезной высотной разведывательно-информационной платформой, способной одновременно нести широкий спектр различных датчиков для получения изображений, радиотехнической разведки, передачи данных и т. д.
U-2, которые регулярно взлетают с различных передовых баз и совершают длительные полеты вблизи территории «противника», обладают огромной гибкостью, особенно по сравнению со спутниками, которые ограничены своей орбитой и очень коротким временем нахождения над целью сбора данных. И вот здесь есть определенный резон: U-2 способен «висеть» над определенным районом 2-4 часа, а вот спутник на орбите не притормозить никак.
U-2 также выполняет полеты там, где нет опасности, и дорого гонять тот же АВАКС, например, в районе границы с Мексикой в рамках поддержки, оказываемой вооруженными силами США для обеспечения безопасности на юго-западной границе.
U-2 может подниматься выше, чем любая другая разведывательная платформа, имеющаяся на вооружении армии США. В прошлом году эти возможности были продемонстрированы во всей красе, когда «Леди Дракон» пролетел над китайским воздушным шаром-шпионом, чтобы собрать о нем разведданные (судя по всему – просто понять, что там такое летает), пока он парил в воздушном пространстве США, прежде чем его в конце концов сбили.
Самолет U-2 над китайским воздушным шаром-шпионом, который в феврале 2023 года пересек территорию США
Модернизация BAE Systems: система AN/ALQ-221
Учитывая, что конец карьеры U-2 был уже не за горами, планировалось вывести их из эксплуатации в 2026 году, удивительно, что спустя 70 лет эти старые самолёты-разведчики всё ещё в строю. Замены, увы, нет.
И вот пришла информация, которая действительно является закономерным итогом:
компания BAE Systems усовершенствовала систему защиты U-2, чтобы самолет мог лучше обнаруживать современные радиолокационные и электронные угрозы и защищаться от них.
В соответствии с новым контрактом, заключенным с ВВС США, компания BAE будет оказывать постоянную техническую поддержку, проводить ремонт для поддержания работоспособности системы, а также выпускать обновления программного обеспечения для обнаружения новых угроз и реагирования на них.
Модернизация направлена на продление срока службы U-2, чтобы он оставался ключевым средством для разведывательных миссий ВВС США.
AN/ALQ-221 — важнейший компонент системы защиты U-2, сочетающий в себе приемники предупреждения о радиолокационном облучении и средства радиоэлектронного подавления, которые помогают пилотам обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать вражеские радиолокационные системы. Оснащенная датчиками дальнего действия и бортовыми вычислительными мощностями, система позволяет самолету безопасно действовать в условиях противодействия, собирая важную разведывательную информацию.
AN/ALQ-221 Advanced Defensive System - это приемник радиолокационного предупреждения и система электронного противодействия (ECM) производства BAE Systems. Разработана для использования на разведывательном самолете U-2 Dragonlady ВВС США.
ADS обеспечивает пилотам U-2 ситуационную осведомленность и защиту от угроз, которые могут достичь самолета на высотах полета. Система, интегрированная с бортовыми системами радиоэлектронной борьбы, является частью программы модернизации самолета U-2 Block 20, включающей в себя модернизированную авионику и многофункциональные дисплеи в кабине.
Разработка ALQ-221 началась в 2004 году. Система была поставлена в рамках Программы обеспечения ремонтопригодности авионики разведки в 2005 году. Стоимость системы составляет 5,8 миллиона долларов.
В 2018 году были разработаны планы по модернизации низкочастотной подсистемы системы для работы в «среде с умеренной конкуренцией». ALQ-221 обнаруживает, классифицирует и нейтрализует угрозы с помощью 13 приемников и передатчиков. Программное обеспечение позволяет обновлять алгоритмы распознавания целей прямо в полете.
В общем и целом – уровень защиты самолетов транспортной авиации и АВАКС, то есть, лучше, чем ничего, но от ракет с комбинированной системой наведения не защитит.
Представители BAE Systems заявляют, что модернизация основана на многолетнем опыте ведения радиоэлектронной борьбы. Система ADS постоянно совершенствовалась на протяжении примерно 60 лет службы и по-прежнему играет ключевую роль в модернизации U-2. Модульная конструкция самолета и открытая архитектура авионики позволяют быстро интегрировать новые возможности, обеспечивая актуальность самолета.
Работы по техническому обслуживанию проводятся на предприятии BAE Systems в Нашуа, штат Нью-Гэмпшир, при поддержке выездных сервисных групп.
Кризис авиастроения
Больше похоже на продление агонии. В условиях, когда мировое авиастроение находится в жесточайшем кризисе и фактически все страны, кроме Китая, просто неспособны на создание новых самолетов, продление службы старых, пожалуй, единственное верное решение.
И здесь Lockheed U-2 не одинок. Самолетов, которые прослужили ВВС США более пятидесяти лет, прилично: Boeing B-52 Stratofortress, Boeing KC-135 Stratotanker, Lockheed C-130 Hercules и Lockheed C-5 Galaxy. Да и в ВКС России достаточно ветеранов, Ту-22М, Ту-95, Ан-26, Ил-76, Ил-20, срок службы которых перешагнул за 50 лет.
Проблемы разработки и строительства новых самолетов горячо актуальны даже для таких вроде бы признанных воздушных держав, как США и Россия. Что говорить, если Ан-2 заменить проблема, то куда там самолет РЭБ обновить…
О Европе даже говорить не стоит, там просто сплошная импотенция от БПЛА до истребителя.
Так что продление выхода на пенсию «Драконессе» - это нормально.
Не нормально то, что самолет был создан для полетов на высоте более 21 000 метров, вне досягаемости средств противовоздушной обороны противника, с целью сбора разведывательной информации в любых условиях. В 1956 году U-2 доказал свою ценность, сделав детальные снимки советских военных объектов. Но 1956 год резко отличается от 2026-го именно наличием большего количества угроз, причем, заведомо фатальных.
Конечно, сам U-2 тоже не совсем тот: в 1980-х годах появились более новые модификации, в том числе TR-1, U-2R и U-2S. В 2012 году U-2S претерпел значительные технические изменения, о чем мы писали в свое время.
В 2023 году компания Lockheed Martin Skunk Works в сотрудничестве с ВВС США завершила первый полёт в рамках программы ATR. По данным заявления Lockheed Martin, в ходе полёта была протестирована модернизированная авионика, в том числе улучшенные системы связи и навигации, новый компьютер на базе открытых систем и современные дисплеи в кабине пилота.
Помимо выполнения задач по наблюдению, U-2 использовался для разработки и тестирования современных электронных датчиков, калибровки космических приборов, проведения высотных исследований атмосферы, а также для оценки систем связи в пределах прямой видимости и за горизонтом.
Заключение: приключения на свой фюзеляж
Конечно, модернизация – дело хорошее, но: одно дело заниматься высотными исследованиями атмосферы или патрулированием границы с Мексикой, а совсем другое – рассекать небо где-то на границе зон A2AD стран, у которых все в порядке с РЛС дальнего обнаружения, ЗРК дальнего действия и авиацией. Причем, в принципе, U-2 достаточно первых двух компонент.
В наше время использование старых и устаревших самолетов при условии полнейшего кризиса авиационной конструкторской мысли – дело нормальное и понимаемое. И то, что в США делают с U-2 только доказывает данную мысль. Однако использование таких самолетов «на полную катушку» смотрится делом не очень серьезным, поскольку за 50 лет противодействующие им силы сделали не один шаг вперед.
Самолет, который был условно недосягаем в 1956-м, в 2026-м вызовет у многих просто здоровый смех. У многих расчетов ПВО в мире, имеется в виду.
Однако, не всегда спутники могут предоставить весь необходимый объем информации, так что пилотам U-2 придется еще какое-то время влезать в свои скафандры и искать… нет, не информацию, а приключения на свой фюзеляж.
Посмотрим, каким может быть продолжение этой истории.
