Тысячи солдат и почти весь флот: США озвучили свою версию военных потерь Ирана

Тысячи солдат и почти весь флот: США озвучили свою версию военных потерь Ирана

США и Израиль озвучили свои оценки военных потерь армии Ирана за время очередного витка вооруженного противостояния в регионе. По данным «коалиции Эпштейна», Иран уже потерял более 6 тысяч своих военнослужащих убитыми и около 15 тысяч ранеными.

В то же время, по оценкам курдской прозападной организации Hengaw, на конец марта потери Ирана составили более 5300 военнослужащих (в основном из КСИР, ВВС и армии), а по более ранним оценкам израильских структур, вооруженные силы Исламской Республики потеряли от нескольких сотен до 1000–1500 военных.



Между тем, Wall Street Journal пишет, что заявления американского правительства о «полном уничтожении иранского флота» по меньшей мере изрядно преувеличены. Несмотря на то, что США, безусловно, нанесли определенный ущерб иранскому флоту, это не лишило Тегеран возможности полностью контролировать Ормузский пролив, а озвученный Трампом тезис о том, что уничтожение ВМС Ирана автоматически обезопасит пролив, не выдерживает критики.

Издание отмечает, что регулярный иранский флот, действительно, по оценкам аналитиков, потерявший несколько своих кораблей, включая фрегат класса Jamaran, выполнял скорее представительские функции. Реальную угрозу в узких водах Персидского залива представляют парамилитарные структуры КСИР, делающие ставку на асимметричную тактику. В настоящее время более 60% быстроходных ударных катеров КСИР остаются боеспособными. Эти малые суда, вооруженные ракетами и минами, сложно обнаружить со спутников, а их базы часто скрыты в подземных укрытиях вдоль скалистого побережья. Именно эти плавсредства, а не крупные фрегаты, определяют контроль над узким Ормузским проливом.

Как известно, Иран перешел к такой тактике после 1988 года, когда США за сутки удалось потопить значительную часть его военного флота. С тех пор Тегеран делает основную ставку на рои маневренных катеров, способных полностью парализовать судоходство в регионе.
  Livonetc
    Livonetc
    Сегодня, 14:13
    Скромничают матрасы.
    Еще пять иранских звездолётов уничтожено напрочь.
    кредо
      кредо
      Сегодня, 14:34
      Скромничают матрасы.
      Еще пять иранских звездолётов уничтожено напрочь.

      Сермяжная правда такова что то, что сторонники персов воспринимают как свой успех, те же англосаксы также воспринимают как свой успех.
      Спрашивается, почему англосаксы стараются проводить военные агрессии на территории противника? Да потому, что тем самым они наносят больший урон (ущерб) именно противнику, а не себе и восстанавливаться Иран будет после того как закончится эта агрессия США и Израиля, минимум лет десять а может и больше ведь ещё не устранён ущерб прошлого года.
      Зато инфраструктура Израиля, и тем более США, нисколько не пострадала и по прошествии нескольких лет, а может быть и года, янки и евреи вновь организуют какай-нибудь повод чтобы вновь начать агрессию против Ирана, если конечно к тому времени там не сменится власть на прозападную. hi
  Дядя Сэм_2
    Дядя Сэм_2
    Сегодня, 14:15
    Смотрю - у вашингтонских "аналитиков" фантазия, как у украинских "историков"! lol
  Славутич
    Славутич
    Сегодня, 14:16
    Ну да, ну да. Много слов - мало информации. Туман войны.
  5.11
    5.11
    Сегодня, 14:17
    — Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...(с) laughing
    Ещё звезду смерти забыли .Не ,ну а чо ,«Дискомбобулятор» уже был , так что не удивлюсь)
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      Сегодня, 14:29
      Три авианосца, три линкора, три АПЛ заграничных, три крейсера отечественных, эсминец ....три... crying
  hellman
    hellman
    Сегодня, 14:21
    Интересно, почему когда Иран заявляет о потерях США - все радостно хлопают в ладоши. Но стоит США заявить о потерях Ирана...

    UPD. по данным "коалиции эпштейна", ну просто рука лицо
  guest
    guest
    Сегодня, 14:38
    Тысячи солдат и почти весь флот: США озвучили свою версию военных потерь Ирана

    Давно я Конашенко не слышал и не видел, думал куда он пропал, а он оказывается в США теперь работу нашёл и для них озвучивает. laughing lol