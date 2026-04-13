У нового венгерского правительства с президентом России Владимиром Путиным будут переговоры о нефтегазовых поставках, но не дружба. Ему придется сесть с россиянами за стол переговоров.Такое заявление сделал во время интервью для местной газеты Nepszava победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр, возглавляющий пока еще оппозиционную партию «Тиса».Он сказал:Мадьяр пообещал посетить Россию и встретиться с ее лидером. Политик признает, что Венгрия остается в энергетической зависимости от нашей страны, поэтому ей придется продолжить сотрудничество с Москвой. Но в то же время Будапешту следует постараться достичь диверсификации поставок энергоносителей. Партийный лидер заявил, что новое правительство намерено решать реальные проблемы своего народа.Мадьяр отметил, что нашим двум странам никуда не деться друг от друга:Таким образом, главный оппонент венгерского премьер-министра пообещал в определенной степени придерживаться прежнего курса. Примечательно, что свое заявление он сделал еще до победы на парламентских выборах.Выборы в Государственное собрание (парламент) Венгрии прошли 12 апреля. Явка на них оказалась рекордной – 77 процентов. И хотя пока остались необработанными около семи процентов бюллетеней, в победе партии «Тиса» уже нет сомнений. Это значит, что вскоре пройдут выборы нового премьер-министра страны.

