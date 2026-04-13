Победитель выборов в Венгрии Мадьяр: «С Путиным будут переговоры, но не дружба»

Победитель выборов в Венгрии Мадьяр: «С Путиным будут переговоры, но не дружба»


У нового венгерского правительства с президентом России Владимиром Путиным будут переговоры о нефтегазовых поставках, но не дружба. Ему придется сесть с россиянами за стол переговоров.

Такое заявление сделал во время интервью для местной газеты Nepszava победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр, возглавляющий пока еще оппозиционную партию «Тиса».

Он сказал:

Мы будем вести переговоры.

Мадьяр пообещал посетить Россию и встретиться с ее лидером. Политик признает, что Венгрия остается в энергетической зависимости от нашей страны, поэтому ей придется продолжить сотрудничество с Москвой. Но в то же время Будапешту следует постараться достичь диверсификации поставок энергоносителей. Партийный лидер заявил, что новое правительство намерено решать реальные проблемы своего народа.

Мадьяр отметил, что нашим двум странам никуда не деться друг от друга:

Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится.

Таким образом, главный оппонент венгерского премьер-министра пообещал в определенной степени придерживаться прежнего курса. Примечательно, что свое заявление он сделал еще до победы на парламентских выборах.

Выборы в Государственное собрание (парламент) Венгрии прошли 12 апреля. Явка на них оказалась рекордной – 77 процентов. И хотя пока остались необработанными около семи процентов бюллетеней, в победе партии «Тиса» уже нет сомнений. Это значит, что вскоре пройдут выборы нового премьер-министра страны.
  1. Дилетант Звание
    Дилетант
    +15
    Сегодня, 13:20
    А *(зачем) России сдалась его дружба?
    Спаси господь от друзей,
    А от врагов я и сам спасусь
    (Принц Лимон. Дж.Родари)
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      Сегодня, 13:24
      С ним не то, что дружить, говорить не о чем.
      1. Светлан Звание
        Светлан
        +8
        Сегодня, 13:31
        Говорить всегда есть о чём. Тем более в межгосударственных отношениях. И о дружбе в этих же самых отношениях речь никогда не идет.

        Пример: Иран и американцы, после всего что случилось, сели и ведут диалог
        1. Касатик Звание
          Касатик
          -3
          Сегодня, 13:44
          Поговорить - это ж милое дело. Если подсчитать, сколько керосина сожгли разные еропланы, доставляя разных переговорщиков в разные места мира всего за год - это ж бюджет небольшой страны получится. А на выходе - пшик. За сменой руководства Венгрии следует Сербия, которая и так уже в позе орла. Что касается Ирана, то даже первый акт не закончился толком. Или тайм. Сейчас перерывчик, амеры подтягивают силы и средства, будет удивительно, если иранцы не сдуются. Пара месяцев, максимум - до сентября. Слишком неравны возможности сторон.
      2. Андрей Малащенков Звание
        Андрей Малащенков
        +6
        Сегодня, 13:37
        Мне не интересен новый курс Венгрии мне интересна реакция "наших" в вопросах поставок ресурсов в Венгрию - точнее их цена - главГарант уже сказал что мы опередим Гейропу в вопросе крантика и сами первые его закроем ... ииии ... тишина ... тот же Китай уже сегодня выставил бы новые цены а то и заслонку закрыл ... - этот венгерский ****** даст ЕС возможность на 90 миллиардов убивать наших людей а наши опять будут ему опу целовать - купи да купи у нас за дарма газ и нефть причем не за рубли а непонятно за что ... am
        1. Dead Мороз Звание
          Dead Мороз
          +1
          Сегодня, 13:53
          Гарант многоречив и глубокомыслен одновременно и нам не дано понять всей глубины его глубин своим мозгом... Сарказм, если что.
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 13:57
          Цитата: Андрей Малащенков
          наши опять будут ему опу целовать - купи да купи у нас за дарма газ и нефть причем не за рубли а непонятно за что

          Неблагодарное это занятие - заранее предсказывать, что и как будет. Переговоры только планируются, но некоторые уже точно знают их результат и заранее паникуют. Предлагаю дождаться итогов, прежде чем чёртиков с вилами рисовать - берегите нервы, они плохо восстанавливаются. smile love
          1. Андрей Малащенков Звание
            Андрей Малащенков
            +1
            Сегодня, 14:17
            Так то да ... НО - Утиный тест

            Когда я вижу птицу, которая ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка, я называю эту птицу уткой.


            Если за много лет истерли кучу красных фломастеров - но так ни разу ни чего реально не предприняв - то я могу смело предположить что и в данном случае стоит ждать только "выражение сожаления и надежды на дальнейшее плодотворное " ... ну может быть как максимум - " выразили обеспокоенность "
        3. Aken Звание
          Aken
          +2
          Сегодня, 14:02
          Как всегда. Голову в песок, хвост распушить.
      3. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +2
        Сегодня, 13:45
        Ну если дружить не хочет, тогда ценник на все плюс 20%.
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          +1
          Сегодня, 13:52
          Не более чем на 3% меньше чем от американцев и пусть выбирают.
        2. Vitaly_pvo Звание
          Vitaly_pvo
          +2
          Сегодня, 14:02
          Цитата: Младший рядовой
          дружить не хочет, тогда ценник на все плюс 20%
          СВО давно превратилась в затяжную войну российской и европейских экономик. Поэтому у любого россиянина должен возникнуть вопрос, а сколько стоит жизнь наших солдат по расценкам Газпрома или Роснефти? Почему даже в условиях бесконечных санкций Россия продолжает поставлять ресурсы вражеским странам, да еще за их валюту ослабляя собственный рубль ?
        3. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 14:03
          Они и так покупать перестанут.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:44
      Цитата: Дилетант
      А *(зачем) России сдалась его дружба?

      Каждый выбирает друзей по себе. Россия Мадьяру дружбу не предлагает.
    3. guest Звание
      guest
      -1
      Сегодня, 13:58
      Цитата: Дилетант
      А *(зачем) России сдалась его дружба?

      Да и переговариваться с ним не о чём, пусть теперь с киевским клоуном гейропейскими ценностями занимается.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 13:20
    Да газ то по 250 всегда лучше чем по 550 , да и нефть сейчас после "двойной блокировки " Ормузского пролива тоже вряд ли будет копейки стоить . Так что кушать захотите , не только подружитесь , но и смотреть в сторону России будете ласковым венгерским взглядом.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 13:47
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      но и смотреть в сторону России будете ласковым венгерским взглядом.

      Ну это надо посмотреть, снимет он вето на 90 евро лярдов, или нет.
      После этого и разговоры другие пойдут.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 13:52
        Снимет вето , Сорос его не зря на пост премьера ставил, вот только ,как себя в дальнейшем Россия поведет , если будем продолжать поставлять газ и нефть со скидками , то это совсем тяжело будет понять , а если так же как и для всех , то моментально появятся с венгерской стороны "инициаторы дружеских встреч"
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 14:53
          Цитата: oleg-nekrasov-19
          Снимет вето , Сорос его не зря на пост премьера ставил

          В этом сомнения нет, Сорос не прощает "отступников".
      2. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 14:02
        Цитата: carpenter
        Ну это надо посмотреть, снимет он вето на 90 евро лярдов, или нет.

        Конечно снимет, ради этого его там к власти и привели.
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 14:24
      За посмотреть то денег не берут, но... та же нефть идет по "Дружбе" и что бы она пошла еиу придется сначала посмотреть на Зе, а тут... а если посмотреть на альтернативные маршруты, то теперь вопрос, а готовы ли те же хорваты опустить цену за транзит, которую они задрали в 5 раз, прикрываясь Орбаном
      хорваты не увеличили пропускную способность трубопровода, а увеличили транзитную плату в пять раз по сравнению с европейской. https://eadaily.com/ru/news/2025/08/26/siyyarto-solidarnost-es-eto-kogda-horvaty-podnyali-tarify-na-neft-dlya-nas-v-5-raz
      , при этом хорваты отказываются принимать танкеры с российской нефтью. так что сомневаюсь, что российская нефть теперь доберется до тех кто его избрал, да и с газом, если Зе "поможет" с уходом на альтернативу, то соседи, тоже хотят на хлеб с икоркой - те же чехи только за транзит по своей территории просят 126$ при годовом контракте.... Избрать то его избрали, только вот что дальше он тем кто его избрал приготовил... альтернатива вещь не дешевая и поатить за нее
  3. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 13:20
    Победитель выборов в Венгрии Мадьяр: «С Путиным будут переговоры, но не дружба»

    Смотрите-ка, не успел обрехаться, а уже хвост колечком держит...
    Смотри, как бы не кончил вместе с Зеленским...
    А то, может статься, с тобой кроме Мединского никто разговаривать не захочет...
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 13:24
      Что случилось с Зеленским?
      1. yuriy55 Звание
        yuriy55
        0
        Сегодня, 14:16
        Цитата: Aken
        Что случилось с Зеленским?

        Зеленский живёт в постоянном страхе, что его могут убить...
    2. Русич Звание
      Русич
      +2
      Сегодня, 13:35
      Цитата: yuriy55
      Смотри, как бы не кончил вместе с Зеленским...

      Как то неоднозначно звучит. То то он мне напоминает человека нетрадиционной ориентации...
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 14:03
        Цитата: Русич
        Как то неоднозначно звучит. То то он мне напоминает человека нетрадиционной ориентации...

        Ну так как раз все сторонники этих гейропейских ценностей за него и голосовали.
  4. ulembeck Звание
    ulembeck
    +4
    Сегодня, 13:21
    Ну, будет чем-то вроде Бабиша. Субстанцией, которая не тонет..
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    +14
    Сегодня, 13:21
    А Орбан прям ппц какой был "друг" ага. Не ну в воспаленном мозге какого-нибудь "эксперта" конечно возможно.
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 13:42
      То был не рыба, ни мясо, а этот будет явно враждебный.
    2. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Vulpes
      А Орбан прям ппц какой был "друг" ага.

      Другом Орбан нам никогда и не был, просто таким конченым русофобом как остальные политики там тоже не был, вот и всё.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 13:21
    Скажем так... простой выбор, проявлять здравомыслие и заботу о своей стране, своих гражданам на деле, а не на словах!!!
    А вот дальше вариантов не много... топить за гейропейские интЭрЭсы.
    ... топить за свою страну, за её интересы.
    ... завести тесную дружбу с полосатиками, с их руководством.
    Про нейтралитет вообще... не не не, мояхатаскраю не получится.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 13:50
      Цитата: rocket757
      А вот дальше вариантов не много... топить за гейропейские интЭрЭсы.

      Много бабла гейропейцы вложили, чтобы Орбана отодвинуть. Так что Мадьяру придётся отрабатывать.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:54
        О деталях, конкретику, от всех прикрыли, но вообще, можно догадатся, работали они на нужный им результат...
      2. Dead Мороз Звание
        Dead Мороз
        0
        Сегодня, 13:55
        Отрабатывать всеми имеющимися отверстиями политического организма.
    2. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +2
      Сегодня, 13:53
      Орбан вилял между интересами венгров и Брюсселя. Если Мадьяр обещает быть более проевропейским, то там от интересов народа мало что останется. Зато медийные ресурсы ЕС помогут ему усидеть, как помогли придти к власти.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:56
        Ничего нового, ничего неожиданного... народ ищет где повкуснее, послаще... это их выбор.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 14:57
          Цитата: rocket757
          народ ищет где повкуснее, послаще... это их выбор.

          А получает по жёстче и по горчее.
    3. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 13:58
      Да выбор у него ,так скажем невелик -отрабатывать деньги Сороса и лавировать между ценами на энергоносители и интересами ЕС .
    4. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 14:09
      Цитата: rocket757
      топить за свою страну, за её интересы.

      Ну это там, как показали эти выборы в Венгрии не популярно, венгры проголосовали за полную сдачу своего суверенитета.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 13:22
    А у нас и с Орбаном большой дружбы и не было .Орбан отстаивал интересы Венгрии.А будет ли Мадьяр отстаивать интересы Венгрии ???a в ЕС такая эйфория ,аж элетролитом писают от радости.Польша для поддержания приемлимых цен на АЗС потратила 440 млн долларов из за друга Трампа.Мадьяра примем в Москве ,не сьедим.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:52
      Цитата: tralflot1832
      А будет ли Мадьяр отстаивать интересы Венгрии ?

      Ну так не для этого Евро комиссия продвигала его на правление.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 14:01
      вот в том то и дело , что в первую очередь будет он остаивать интересы тех, кто его воткнул на место премьера ,а так как многое зависит от энергоносителей ,то будет скакать со стула на стул без какой либо ясной позиции. А Орбан тот да ,он не пророссийский, он конечно провенгерский
    3. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 14:11
      Цитата: tralflot1832
      будет ли Мадьяр отстаивать интересы Венгрии ?

      Нет, он будет отстаивать только интересы своих брюссельских хозяев, которые его там править поставили.
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 13:22
    Мадьяр пообещал посетить Россию и встретиться с ее лидером.

    Брюссель начало медленно потрясывать. laughing
    Да нам дружба и не нужна... скорее наоборот. Только свои интересы. Если они есть, свои национальные интересы. А то и так всех растележенных ещё сильнее расслабит... winked
  9. Наводлом Звание
    Наводлом
    +6
    Сегодня, 13:24
    У нового венгерского правительства с президентом России Владимиром Путиным будут переговоры о нефтегазовых поставках, но не дружба

    В очередь.
    Желающих будет прибавлять день ото дня.
    Не думаю, что России нужна дружба с Венгрией.
    Уже дружили и под Воронедем 1942-го, и в Будапеште 1956-го.
    Вот интересно, чем ваши деньги отличаются от любых других?
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      +2
      Сегодня, 13:44
      Уже дружили и под Воронедем 1942-го, и в Будапеште 1956-го.

      Дружба с мадьярами - нечто крайне интересное, особенно, если мадьяры нам скажут с кем из них и когда Россия дружила.
      Хорошо бы, чтобы вспомнили про Австро-венгерскую империю и как там им хорошо жилось. Был бы классный лозунг: даешь, вечную дружбу австрияков с мадьярами... Может тогда и про дружбу с Россией перестали бы болтать...
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 13:24
    Как говорила ворона из советского мультфильма-"Главное вовремя смыться!" Орбан понятливый человек,понял что пора уходить,пока его не ушли ногами вперёд. . . hi
  11. knn54 Звание
    knn54
    +2
    Сегодня, 13:27
    -но не дружба.
    Так и цена д.б "не дружественная".
  12. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 13:27
    Мадьяр собрался переговариваться с Путиным? Криворожский нарик еще не успел пригрозить ему своими головорезами?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:56
      Цитата: Earl
      Криворожский нарик еще не успел пригрозить ему своими головорезами?

      Ну пока Мадьяра премьером не избрали, нарик промолчит, а потом всё зависит от того, к кому премьер поедет раньше, к Путину или "снежок" понюхать.
  13. Appraiser Звание
    Appraiser
    +2
    Сегодня, 13:31
    "Мадьяр пообещал посетить Россию и встретиться с ее лидером" .... интересно, а нам обязательно нужен его визит.......soldier
    1. faiver Звание
      faiver
      +2
      Сегодня, 13:41
      ну с учетом того что мы строим в Венгрии АЭС за свой кредит видимо нужен....
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +2
      Сегодня, 13:42
      Цитата: Appraiser
      "Мадьяр пообещал посетить Россию и встретиться с ее лидером" .... интересно, а нам обязательно нужен его визит.......soldier

      А где этим мадьярам брать дешёвые сырьевые энергоресурсы, как не в России??? Вот и собираются приехать к "царю" со своей целобитной.... wassat
  14. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 13:35
    Мадьяр: «С Путиным будут переговоры, но не дружба»

    ДА, неужели. Хорошо бы еще узнать, с кем из мадьяров Путин когда-либо дружил!?
  15. rubin1968 Звание
    rubin1968
    +1
    Сегодня, 13:37
    После "ПРИДЕТСЯ" его можно прямо сейчас на хрен посылать.
  16. tabex Звание
    tabex
    +2
    Сегодня, 13:44
    Вот и нам бы такую явку сделать в сентябре, чтобы ссаными тряпками выгнать ведро из думы
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 13:52
      При чем тут явка? Подсчет!!!
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:51
    Цены на АЗС Венгрия 06.04.2026 - 1,562€ ,Польша с субсидиями 1,687 €,Украина 1,491 €, Дания 2,32 €,Голландия 2,336 € Самый дорогой бензин в Малави и Гонконге 3,317 € и 3,54 €.Венграм есть куда стремиться ,за победу мадьяра надо платить .Контракты Орбана быстро закончатся .И тут пройдёт головокружение от успехов .Посмотрим.Россия 0,743 €.А в оккупированной Венесуэле 0,030- дешевле только в Иране и Ливии.США - 1,013 €.
  18. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 13:51
    какой-то у него вид..евроинтегрированный..весь такой на букву П
    1. Dead Мороз Звание
      Dead Мороз
      0
      Сегодня, 13:57
      Прогрессивный и продвинутый, Вы хотели сказать? Надеюсь, не 3,14дороватый было в Вашем определении?;))))
      1. rosomaha Звание
        rosomaha
        0
        Сегодня, 14:18
        А каким ему иначе быть то? Там такие по жизни или по убеждениям..или по "пространственно-временному консенсусу"
    2. Dead Мороз Звание
      Dead Мороз
      0
      Сегодня, 13:59
      Кстати, да, на Дудя похож чем-то неуловимым...
  19. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 13:52
    Наивный паренёк: Брюссель таки даст поговорить тебе "за жизнь" с Москвой!!....сразу "в стойло" поставит.В ближайшее время в Будапешт попрут всякие "делегации" из ЕС,с "правильными ориентирами" для Мадьяра....лишь бы Борька не попёрся-тогда венгерские дела вообще швах...
  20. Зеленый Чай Звание
    Зеленый Чай
    +1
    Сегодня, 13:55
    Учитывая какие обычно "друзья" (дай-дай-дай, а в обмен может быть спасибо, но это не точно), пусть будет честно недружественный, но адекватный.
  21. никникник Звание
    никникник
    0
    Сегодня, 13:56
    Его отношение к России понятно и его высказывание про дружбу и т.п. тоже понятно. Не стоит ли России превентивно проработать вопрос об ограничении поставок энергоресурсов?. Он же прямо говорит, что Россия нужна ему только как поставщик сырья и ничего более, хотя наши Леопольды и перед ним колени преклонят и поклон отвесят, что удостаивает такой милостью, что сядет за переговоры, Усы уже намекнул на это.
  22. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 13:56
    Putin Magyara k ničemu nepotřebuje. Pokud bude i nadále Rusko dodávat suroviny a dostavovat jadernou elektrárnu, nebude to kvůli Magyarovi, ale kvůli občanům Maďarska.., zatím.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 13:57
      Путину венгерский язык ни для чего не нужен. Если Россия продолжит поставлять сырье и строить атомную электростанцию, это будет не ради венгерского народа, а ради граждан Венгрии... пока что.
      1. Jsem_CZEKO68 Звание
        Jsem_CZEKO68
        0
        Сегодня, 13:58
        Omlouvám se za špatný Google překladač, neumí rozeznat jméno Magyar!
  23. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 14:00
    Мы будем вести переговоры.

    Мадьяр


    А кудаж ты денешься красацЕц. без керосина. am Да и Орбан нам другом тоже не был.
  24. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:01
    Цитата: Монтесума
    Цитата: Андрей Малащенков
    наши опять будут ему опу целовать - купи да купи у нас за дарма газ и нефть причем не за рубли а непонятно за что

    Неблагодарное это занятие - заранее предсказывать, что и как будет. Переговоры только планируются, но некоторые уже точно знают их результат и заранее паникуют. Предлагаю дождаться итогов, прежде чем чёртиков с вилами рисовать - берегите нервы, они плохо восстанавливаются. smile love

    Александр hi Мадьяр про себя - а начерта я выиграл и нефть и газ у России.Попробуй лишнее слово против Путина сказать - цена на энргоносители будет как в Гонконге. wassat У Европы газа и нефти залейся???
  25. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 14:02
    Цитата: faiver
    ну с учетом того что мы строим в Венгрии АЭС за свой кредит видимо нужен....

    Кредит не может быть "свой".
    Пакш-2 строится, согласно данным журналистов, на кредиты Газпромбанк.
    Мы с Вами, не читали тысячнолистовых многих договоров для анализа работы Росатома по этой теме.
    Одно могу сказать точно. Любой банк (даже Монстры) не может кредитовать убыточные или высокорисковые стройки и производства за счёт собственной рентабельности и резервов, в силу законодательства РФ. В том числе без условий и обеспечения возвратности кредитов.
    И да, половина электроэнергетики Венгрии, это ранее построенные, работающие энергоблоки. Так что, Мадьяр может нас долго не любить и это лучше. Для нас лучше.
    1. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 14:20
      вы как-то забыли, что сейчас стадия игры в стиле "никаких правил". Все эти филькины грамоты и договора, по которым якобы будет какая-то прибыль, Мадьяр может просто выкинуть в ближайший камин. Ровно то же уже произошло со многими другими проектами - лукойл, газпром и т.д. ЕС добился того, что в одностороннем порядке бизнес РФ вложился в их инфраструктуру, а теперь ему не выгодно придерживаться договоров и он их ломает везде. Наша экономика оказалась очень уязвима, не смотря на все байки про импортозамещение и т.д. и это была тяжелая стратегическая ошибка элиты. Без промышленности с нами никто считаться не будет. А у нас ее нет в силу стратегии "всё купим что нужно" и мы превратились в технологических папуасов, которых за людей не считают. И это не только ЕС - Китай, Индия и другие точно так же относятся. Если бы у нас были альтернативы энергетику развивать для своей промышленности и инфраструктуры, ничего даже близко не было бы из той жести, которая творится вокруг. А сейчас докатились до позора в виде автоваза и других монополий, которые выживают только за счет огромных пошлин, дотаций и обнищания народа.
      И в Турции будет то же самое. После постройки Аккую национализируют и шиш с маслом получит наш бизнес, а не прибыль. Разве что на откатах кое-кто разжиреет.
  26. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:03
    Цитата: carpenter
    Цитата: tralflot1832
    А будет ли Мадьяр отстаивать интересы Венгрии ?

    Ну так не для этого Евро комиссия продвигала его на правление.

    Еврокомиссии в принципе уже ничего не надо делать ,шиш Мадьяру еврокредиты .Как то сам выбирайся и желательно без российских энергоносителей .
  27. multicaat Звание
    multicaat
    +2
    Сегодня, 14:11
    я думаю, Мадьяр точно такой же перевертыш, как и Зеленский.
    Очень скоро венгры сильно пожалеют, что он пришел к власти.
    1. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 14:40
      я думаю, Мадьяр точно такой же перевертыш, как и Зеленский.
      Очень скоро венгры сильно пожалеют, что он пришел к власти.


      Как не переворачивайся, керосин посредь Европы Венграм брать где-то надо. Дружбаны у неё все кругом, но нефтИ по разумным ценам не дают.ь кореша ага. sad
  28. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 14:14
    С Путиным будут переговоры, но не дружба

    Это он про нефтепровод? laughing
  29. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 14:36
    Победитель выборов в Венгрии Мадьяр: «С Путиным будут переговоры, но не дружба»

    Так ведь это кто кому нужнее.
  30. senima56 Звание
    senima56
    0
    Сегодня, 14:39
    "Победитель выборов в Венгрии Мадьяр: «С Путиным будут переговоры, но не дружба»" fool С такими "друзьями" и врагов не надо! lol hi