Новый ЗРК ближнего радиуса действия «Крона» вышел на предварительные испытания

Концерн «Калашников» вывел на предварительные испытания новый зенитный комплекс «Крона», разработанный специалистами концерна. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой группы компаний «Калашников».

Концерн начал предварительные испытания высокоавтоматизированного зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) «Крона». Именно так звучит полное название этой зенитной системы, разработанной концерном.



Согласно заявлению, ЗРК БРД ТПВО «Крона» представляет собой комплекс средств обнаружения, управления и автоматизированных боевых модулей, объединенных в единую систему. Комплекс мобильный, размещен на шасси бронетранспортера, хотя может использовать и другую платформу. В качестве средств поражения применяются зенитные ракеты, выпускаемые концерном. Зенитных пушек или пулеметов нет.



Сроки предварительных испытаний не раскрываются. Проводиться они будут в условиях, максимально приближенных к реальному использованию «Кроны». Комплекс предназначен для прикрытия от ударов средств воздушного нападения различных объектов. Основные цели «Кроны» — беспилотники.

О появлении ЗРК «Крона» стало известно в прошлом году, причем «Калашников» изначально презентовал экспортную версию «Крона-Э», предлагая ее иностранным заказчикам.
  1. silberwolf88 Звание
    +2
    Сегодня, 13:35
    Исходя из современных методов ведения военных действий совершенно необходимая техника … отрадно что продолжаем работать над уничтожением разного беспилотья … малого и не очень
    1. Правдодел Звание
      +6
      Сегодня, 13:57
      Ракеты это - хорошо, но против кучи-стаи дронов и беспилотников пулеметы и пушка со снарядами с дистанционным подрывом тоже не помешали бы .
      1. senima56 Звание
        0
        Сегодня, 14:45
        Правильно! Только нет этих снарядов "с дистанционным подрывом"! А они нужны были ещё позавчера! Причём, желательно во всех "популярных" калибрах начиная с 23-мм! Потому как против "роя дронов" самое эффективное средство "рой поражающих элементов"! А пока что это, к сожалению, только патроны 12-го калибра, и дальность не более 100 метров. request
    2. knn54 Звание
      +2
      Сегодня, 14:27
      Та же "Сосна", только на базе БТР.
    3. multicaat Звание
      0
      Сегодня, 14:55
      Цитата: silberwolf88
      Исходя из современных методов ведения военных действий совершенно необходимая техника

      это чем же она необходима???
      шасси колесное избыточно, обзорность машины узкая. Дешевых ракет против дронов нет. Дорогое и непонятно зачем созданное средство. Очередной проект чтобы попилить расходы на разработку без какого-то смысла. Вот зачем этот пепелац нужен, если уже есть панцирь, есть оса, есть стрела-10, есть тор-м2. В конце концов сколько можно на морально устаревшем шасси БТР новые проекты делать? Где современное шасси?
  2. tralflot1832 Звание
    +6
    Сегодня, 13:36
    Не думаю что он будет долго проходить испытания ,там же нет ничего на новых " физических принципах ".
    1. Андрей Малащенков Звание
      +5
      Сегодня, 13:45
      Ну да - "Панцирь" тока без пушек но но ходовка лучше и главное более защищеннее это плюс (так же он еще и плавать теперь умеет ) - так же видна оптика - это двойной плюс - но вот радар почему то много меньше чем на панцире и по виду слабее ... это может быть минус... - впрочем ТТХ мне не известно - может что то новое ... тады ой ...
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      +1
      Сегодня, 13:47
      Да ,желательно по десятку таких и побыстрее -в Белгородскую,Курскую и Брянскую области ,нк и по нескольку десятков на каждое направление СВО .
      1. Александр_K Звание
        +4
        Сегодня, 13:58
        Там цена конская, как и всё в ВПК, поэтому немного, для испытаний, в гомеопатических дозах. Реально помогут автоматические турели: ПКТ + многопульные патроны + видеокамера + плата управления. Дешево, много, эффективно, устанавливается на что угодно. А если смогут реализовать внешнее целеуказание, добавить к ним более серьезные зенитки: тот же БТР, но с радаром, автопушка 30мм с дистанционным подрывом для высотных БПЛА, - такое ПВО сможет дать нам преимущество в малом небе.
  3. К_4 Звание
    +7
    Сегодня, 13:41
    А вот что пущек нет, так это по моему мнению - зря. Нужно что-то пусть не супер скорострельное стреляющее дробью, дабы бить близколетящее.
    1. Solomon_BY Звание
      +2
      Сегодня, 13:43
      Это поставим в следующей итерации! Давайте не спешить - пусть это запустят в серию.
    2. A.A.G. Звание
      +2
      Сегодня, 13:50
      Цитата: К_4
      А вот что пущек нет, так это по моему мнению - зря. Нужно что-то пусть не супер скорострельное стреляющее дробью, дабы бить близколетящее.

      Чтобы себя мог себя защитить хотя бы от "копеечных" дронов.
    3. Наводлом Звание
      +1
      Сегодня, 13:56
      Цитата: К_4
      А вот что пущек нет, так это по моему мнению - зря. Нужно что-то пусть не супер скорострельное стреляющее дробью, дабы бить близколетящее.

      А не смотрелась бы интереснее интеграция в единый комплекс из нескольких установок?
      Где зенитный автомат с максимальным боекомплектом на отдельном шасси от ЗРК?
      Не было бы это эффективнее при работе по бпла?

      Что касается самой "Кроны", то не понятно принципиальное отличие от "Панциря".
      Кстати, кто знает, получила ли практическое развитие история с мини-зур?
      Помните, показывали их года три-четыре назад.
      1. Андрей Малащенков Звание
        0
        Сегодня, 14:03
        Тогда два шасси и два радара что дороже ... но вот про пушки (пулеметы) согласен - нужны - у нас часто налеты БЛА по близлежащему аэродрому (раньше был аэропорт) - и слышно только как отрабатывают по ним пулеметы (может скорострельные пушки - я по звукам отличить их не силен) и очень редко работают ракетой ... а это значит что пулеметы востребованы ...
        1. Наводлом Звание
          0
          Сегодня, 14:12
          Цитата: Андрей Малащенков
          Тогда два шасси и два радара что дороже ... но вот про пушки (пулеметы) согласен - нужны - у нас часто налеты БЛА по близлежащему аэродрому (раньше был аэропорт) - и слышно только как отрабатывают по ним пулеметы (может скорострельные пушки - я по звукам отличить их не силен) и очень редко работают ракетой ... а это значит что пулеметы востребованы ...

          Целеуказание может обеспечивать ЗРК.
          Это как раз не должно быть проблемой.
          При этом ЗАК может осушествлять непосредственное прикрытие в колонне и в бою.
          Кстати, интересно как у "Кроны" с работой по целям на марше?
          По-моему, у "Панциря" с этим были проблемы.
          Или я ошибаюсь?
    4. илья63 Звание
      +1
      Сегодня, 14:12
      Панцырь показал что пушки не эффективны.Вы много видео видели чтобы панцырь сбил дрон пушками? 0 целых 0 десятых, даже в программе приёмка на первом канале в тепличных условиях висящий на месте с горем пополам израсходовав чуть ли не весь бк..нужно что-то типа картечи,дробовика
  4. Appraiser Звание
    0
    Сегодня, 13:42
    Главное что бы эти испытания практически проходили на СВО .....
    1. faiver Звание
      0
      Сегодня, 13:58
      в статье же написано - для территориальной обороны, ему на ЛБС делать нечего и против ФПВ у него вооружения нет....
  5. rocket757 Звание
    0
    Сегодня, 13:52
    Как показывают текущие события, лишних средств ПВО не бывает...
    А так, высокая мобильность, автономности... если все средства ПВО включить в единую СИСТЕМУ, обеспечить оперативное оповещение/подключение к выполнению главной, актуальной задаче по защите нашего воздушного пространства, объектов и всего остального, прочего... толк будет, безопасность наших территорий возрастет. soldier
    1. alexboguslavski Звание
      +1
      Сегодня, 14:05
      И потому, пока идут согласования и испытания ( а такие комплексы нужны были еще вчера), умельцы на местах творят из того, что есть под рукой.

      В Орле заметили импровизированный ЗРК на базе "Урала" с ракетами Р-77

      На шасси грузовика сделана пусковая для четырех ракет "воздух-воздух" Р-77. Целеуказание, скорее всего, внешнее, от радара серийных комплексов.

      В условиях масштабных атак украинских дронов - это простой и относительно недорогой способ увеличить число пусковых, которыми приходится прикрывать множество направлений.
  6. nobody75 Звание
    +10
    Сегодня, 13:54
    Этот непонятный агрегат вызывает много вопросов. Вот некоторые из них:
    1 Разработчику не кажется, что для отражения массированной атаки БПЛА боекомплект маловат?
    2 Углы возвышения...
    3 Непонятное, "панцыревское", расположение радара. Разарботчики Панциря долго с ним возились
    4 Не понятно как заряжать боевой модуль
    5 Внутрянняя компоновка БТР не является оптимальной для работы расчета с эргономической точки зрения.
    С Уважением
    1. Fachmann Звание
      +3
      Сегодня, 13:59
      Те же вопросы и у меня появились.
      Совпадение, или явная недоработка проекта.
      А может у меня просто другая ВУС... recourse
    2. илья63 Звание
      0
      Сегодня, 14:16
      Скорее всего он будет на автоматике работать,расчёт только для перезарядки.иначе там просто негде расположится расчёту с мониторами
      1. Андрей Малащенков Звание
        0
        Сегодня, 14:54
        Вы считаете что в камазе (панцирь) места больше ????
    3. Комментарий был удален.
  7. rosomaha Звание
    +1
    Сегодня, 14:09
    развивать нишу дронов-перехватчиков нужно..у свинорылых их уже неск моделей с дальностью 25-40км и высотностью 5км. А у этого ЗРК малый запас ракет, они крупные, но по дальности уступают фпв-перехватчикам, да и дороже дрона. Если и ставить ракеты, то с подходом, аналогично APKWS-FALCO - на базе НАР, с установкой модуля коррекции и управления (как вариант ещё и ГСН) в полевых условиях.
    1. К_4 Звание
      +1
      Сегодня, 14:37
      А по мне так нужны фвпшки по типу мини истребителей вооруженные парой мелкокалиберных пулемётов. Пусть народ охотится и звёздочки на их фюзеляжах рисует. И ведь это не так дорого, в своё время модель ЯК-3 делали в авиакружке. По типу таких
      1. rosomaha Звание
        0
        Сегодня, 14:58
        А какого ж тогда он размера должен быть, чтобы 2 пулемёта поднять? У нас мин калибр для автом стрелковки 5,45мм - вот и считайте...вес автомата+БК..и вес аппарата должен быть, чтобы кучность сохранить. Но при этом он должен быть манёвренным. Лучше уж фпв перехватчик с 2 дешёвыми гладкими стволами для дробовых патронов+БЧ ВОГ-17. Это вариант для отражения группового налёта -взлетел, по 1 стволу отработал, а потом и сам прямым ударом..потенциально можно сбить 3 цели. Если стволы снять-можно увеличить дальность, для перехвата 1 цели. Стволы унифицировать для подвеса на фпв-ударники/сбросовики...для срочной атаки напр разведчика или бабы-яги на малых высотах
  8. ГолыйМужик Звание
    +2
    Сегодня, 14:12
    На ЛБС он судя по всему не выживет, его ФПВ дроны моментально размотают. Скорее для защиты объектов в тылу. Но непонятно тогда зачем тут бронетранспортер, когда на основе автоприцепа или грузовика можно сделать дешевле, а значит больше.
    Как тут уже говорили нам скорее бы пригодились дешевые автоматические турели, объединенные в единую сеть.
    1. yuriy55 Звание
      +1
      Сегодня, 14:27
      Цитата: ГолыйМужик
      Но непонятно тогда зачем тут бронетранспортер

      Много навыпускали в своё время — как-то надо утилизировать.
  9. Konnick Звание
    +2
    Сегодня, 14:22
    То есть скрестили давно выпускаемые ЗУР с БТРом и выдают за новую технику. А усовершенствовать пушки на оптику не стали. Слишком затратно использовать ЗУРы для беспилотников
  10. Incvizitor Звание
    0
    Сегодня, 14:24
    Фотоконтраст как стрела?
  11. Дядя Сэм_2 Звание
    0
    Сегодня, 14:30
    О появлении ЗРК «Крона» стало известно в прошлом году, причем «Калашников» изначально презентовал экспортную версию «Крона-Э», предлагая ее иностранным заказчикам.
    Именно так и надо! Мы - перебьёмся, перетопчемся, иностранцам же нужнее!
  12. Романенко Звание
    0
    Сегодня, 14:38
    10 выстрелов между перезарядками, без ствольнй поддержки, не маловат ли "обвес"? Когда0то давно МиГ-21летчики между собой звали Голубем мира, два пуска "воздух-воздух", а потом хоть из макара стреляй.