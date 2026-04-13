Новый ЗРК ближнего радиуса действия «Крона» вышел на предварительные испытания
Концерн «Калашников» вывел на предварительные испытания новый зенитный комплекс «Крона», разработанный специалистами концерна. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой группы компаний «Калашников».
Концерн начал предварительные испытания высокоавтоматизированного зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) «Крона». Именно так звучит полное название этой зенитной системы, разработанной концерном.
Согласно заявлению, ЗРК БРД ТПВО «Крона» представляет собой комплекс средств обнаружения, управления и автоматизированных боевых модулей, объединенных в единую систему. Комплекс мобильный, размещен на шасси бронетранспортера, хотя может использовать и другую платформу. В качестве средств поражения применяются зенитные ракеты, выпускаемые концерном. Зенитных пушек или пулеметов нет.
Сроки предварительных испытаний не раскрываются. Проводиться они будут в условиях, максимально приближенных к реальному использованию «Кроны». Комплекс предназначен для прикрытия от ударов средств воздушного нападения различных объектов. Основные цели «Кроны» — беспилотники.
О появлении ЗРК «Крона» стало известно в прошлом году, причем «Калашников» изначально презентовал экспортную версию «Крона-Э», предлагая ее иностранным заказчикам.
