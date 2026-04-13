На Украине внезапно выяснилось, что, по меньшей мере, с 2020 года на территории Чернобыльской зоны отчуждения незаконно выращивается пшеница и кукуруза.Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на прокуратуру бывшей УССР, несуществующим Полесским райсоветом были переданы в коммунальную собственность 190 гектаров земли в зоне обязательного отселения в Вышгородском районе под Киевом, после чего право пользования этими сельскохозяйственными угодьями было оформлено на частную компанию. Основанием стало решение Полесского районного совета, которого не существует. При этом не упоминается, куда шла выращенная на зараженных радиацией полях продукция — на внутренний рынок или на экспорт, например, в Молдавию и страны Евросоюза.Между тем, по информации Reuters, украинский агросектор уже в полной мере столкнулся с резким ростом издержек. Топливо и удобрения дорожают на фоне конфликта на Ближнем Востоке, и, по прогнозам аналитиков, в краткосрочной перспективе расходы увеличиваются на 10-30%, а при затягивании кризиса на Ближнем Востоке — до 60%. Учитывая, что, например, в 2025 году Украина получила более половины своей экспортной выручки — более 22 млрд долларов — именно от агросектора, существенно пострадает вся и без этого переживающая далеко не лучшие времена экономика «незалежной». Таким образом, все очевиднее, что начатое США и Израилем вооруженное противостояние с Ираном крайне негативно отражается на Украине.

