Украинская компания много лет растила пшеницу в Чернобыльской зоне отчуждения

Украинская компания много лет растила пшеницу в Чернобыльской зоне отчуждения

На Украине внезапно выяснилось, что, по меньшей мере, с 2020 года на территории Чернобыльской зоны отчуждения незаконно выращивается пшеница и кукуруза.

Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на прокуратуру бывшей УССР, несуществующим Полесским райсоветом были переданы в коммунальную собственность 190 гектаров земли в зоне обязательного отселения в Вышгородском районе под Киевом, после чего право пользования этими сельскохозяйственными угодьями было оформлено на частную компанию. Основанием стало решение Полесского районного совета, которого не существует. При этом не упоминается, куда шла выращенная на зараженных радиацией полях продукция — на внутренний рынок или на экспорт, например, в Молдавию и страны Евросоюза.

Между тем, по информации Reuters, украинский агросектор уже в полной мере столкнулся с резким ростом издержек. Топливо и удобрения дорожают на фоне конфликта на Ближнем Востоке, и, по прогнозам аналитиков, в краткосрочной перспективе расходы увеличиваются на 10-30%, а при затягивании кризиса на Ближнем Востоке — до 60%. Учитывая, что, например, в 2025 году Украина получила более половины своей экспортной выручки — более 22 млрд долларов — именно от агросектора, существенно пострадает вся и без этого переживающая далеко не лучшие времена экономика «незалежной». Таким образом, все очевиднее, что начатое США и Израилем вооруженное противостояние с Ираном крайне негативно отражается на Украине.
  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    Сегодня, 14:12
    При поедании кукурузы с чернобыльского хутора будте осторожны, зубы остаются в початке! Зато дешево.... laughing
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      Сегодня, 14:19
      А от хлеба из чернобыльского зерна отрастает хвост...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        Сегодня, 14:47
        Цитата: Uncle Lee
        А от хлеба из чернобыльского зерна отрастает хвост..

        Скорее на хвосте и голове, от такого хлеба волосы повылезают.
  2. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    Сегодня, 14:20
    с 2020 .....
    Наверное, раньше, гораздо раньше. Интересно, сами ели или в гейропу продавали laughing
    1. carpenter Звание
      carpenter
      Сегодня, 14:49
      Цитата: Reptiloid
      Наверное, раньше, гораздо раньше. Интересно, сами ели или в гейропу продавали

      Про хлеб не скажу, а вот фрукты из Чернобыльской зоны, ещё в 90-х продавали.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Сегодня, 14:24
    Началось ,песни о главном Украина кормилица мира ,даже радиоктивные землеугодия засевает.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    Сегодня, 14:32
    Теперь понятно в чем дело. Какелов массово кормили чернобыльским хлебушком и они все мутировали на голову.
    1. HAM Звание
      HAM
      Сегодня, 14:38
      А ещё Урсулка с Какой пирожные из краинской муки потребляют...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        Сегодня, 14:51
        Цитата: HAM
        А ещё Урсулка с Какой пирожные из краинской муки потребляют..

        Лепёшки со "снежком" и кофейком.