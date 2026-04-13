Теперь Трамп в ловушке, и Республиканская партия может быть сурово наказана на промежуточных выборах, а импичмент Трампу будет объявлен до этого времени.

Трамп сам себя загнал в ловушку войны с Ираном, из которой не может выбраться. Промежуточные выборы в ноябре могут оказаться последними в его политической карьере, уверен американский журналист Саймон Атеба, входящий в пул Белого дома.Наполеоновские амбиции и имперские решения, а также бесконечная война с Ираном, из которой Дональд Трамп никак не может выйти, с очень большой вероятностью приведут к импичменту, инициированному сразу же после промежуточных выборов в ноябре этого года. Причем против Трампа выступят его же соратники по Республиканской партии. Американскому лидеру поставят в вину потерю мест в Конгрессе, а всё именно к этому и идет. Призывы об отстранении Дональда Фредовича от власти уже звучат. Джей Ди Вэнс на его фоне смотрится намного лучше.Основным обвинением будет война с Ираном, в которую Трамп влез по настоянию Нетаньяху, а также планы по контролю над другими странами, рассорившие США с союзниками не только в Европе.На данный момент в конфликте с Ираном действует перемирие, хотя переговоры сорвались. США пока не возобновляют удары, Трамп вводит морскую блокаду Ирана, закрывая Ормузский пролив со стороны Оманского залива. Времени у него осталось только до конца апреля, для дальнейшей войны необходимо разрешение Конгресса, а его не будет.