Наполеоновские амбиции и война с Ираном доведут Трампа до импичмента

Трамп сам себя загнал в ловушку войны с Ираном, из которой не может выбраться. Промежуточные выборы в ноябре могут оказаться последними в его политической карьере, уверен американский журналист Саймон Атеба, входящий в пул Белого дома.

Наполеоновские амбиции и имперские решения, а также бесконечная война с Ираном, из которой Дональд Трамп никак не может выйти, с очень большой вероятностью приведут к импичменту, инициированному сразу же после промежуточных выборов в ноябре этого года. Причем против Трампа выступят его же соратники по Республиканской партии. Американскому лидеру поставят в вину потерю мест в Конгрессе, а всё именно к этому и идет. Призывы об отстранении Дональда Фредовича от власти уже звучат. Джей Ди Вэнс на его фоне смотрится намного лучше.



Основным обвинением будет война с Ираном, в которую Трамп влез по настоянию Нетаньяху, а также планы по контролю над другими странами, рассорившие США с союзниками не только в Европе.

Теперь Трамп в ловушке, и Республиканская партия может быть сурово наказана на промежуточных выборах, а импичмент Трампу будет объявлен до этого времени.

На данный момент в конфликте с Ираном действует перемирие, хотя переговоры сорвались. США пока не возобновляют удары, Трамп вводит морскую блокаду Ирана, закрывая Ормузский пролив со стороны Оманского залива. Времени у него осталось только до конца апреля, для дальнейшей войны необходимо разрешение Конгресса, а его не будет.
  майор Юрик
    майор Юрик
    +3
    Сегодня, 14:15
    Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал... Посмотрим, но врядли! request
    Наводлом
      Наводлом
      +3
      Сегодня, 14:19
      Цитата: майор Юрик
      Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал...

      Нетаньяху оказался неудобным партнёром.
      Все ноги оттоптал.
    paul3390
      paul3390
      0
      Сегодня, 14:54
      Возможно - это и есть Хитрый План Трампа? Нагадить как только может всей планете, и передать власть Вэнсу? Который за пару лет может попробовать сыграть на отстранении от Донни и выиграть на этом фоне таки следующие президентские выборы. А Донни старый, ему уже всё по фиг - дальнейшей карьеры у него так и так не будет. При любых раскладах.
    knn54
      knn54
      0
      Сегодня, 15:00
      ...И сошлют на остров Св. Елены
  Reptiloid
    Reptiloid
    +3
    Сегодня, 14:16
    Интересно, сделает ли свой портрет в виде Наполеона recourse или какого другого полководца.
    Дядя Сэм_2
      Дядя Сэм_2
      +3
      Сегодня, 14:20
      Сфинкс с трамповским лицом, думаю подойдёт. Нос, кстати, тоже можно отбить...
      Reptiloid
        Reptiloid
        +3
        Сегодня, 14:23
        Цитата: Дядя Сэм_2
        ....... Нос, кстати, тоже можно отбить...
        Нос может и сам отвалится laughing после веселья у Эпштейна request
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 14:23
      Цитата: Reptiloid
      сделает ли свой портрет в виде Наполеона

      Дима ! hi
      Reptiloid
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 14:29
        Да, Владимир Владимирович hi много портретов ещё можно сделать. Вообще это разновидность оккультизЬма, магии ..... Но как-то не помогает ему.
    Наводлом
      Наводлом
      +1
      Сегодня, 14:23
      Цитата: Reptiloid
      Интересно, сделает ли свой портрет в виде Наполеона recourse или какого другого полководца.

      В белоснежной тунике и анатомическом панцире за Македонского не сошёл бы?
      У того были дела в Персии во времена оные.
      А голые ноги можно художественно прикрыть складками ниспадающего плаща.
    pexotinec
      pexotinec
      +2
      Сегодня, 14:26
      Он в роли Спасителя уже сделал. laughing
      Reptiloid
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 14:31
        Цитата: pexotinec
        Он в роли Спасителя уже сделал. laughing
        да, статья сегодня И папы, и ковбоя и других каких-то .... fellow
  arhitroll
    arhitroll
    0
    Сегодня, 14:20
    Я один прочитал Трампчика? Показалось...
  tralflot1832
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:21
    Пока они там соберутся,пока скоперируются смотришь и январь 2027 г .А за это время Трамп столько дров надумаете в той же Америке.Замечено ,следующая администрация не слишком горит ломать то что предыдущий президент нагородил.Трамп - наверно единственный такой ,весь мир до основания разрушим и скажем что это хорошо .Атомными бомбами он баловаться не будет ,не так это просто их применить .
  Светлан
    Светлан
    +5
    Сегодня, 14:21
    По большому счёту это всё равно. Был здоровающийся с воздухом старпер Байден, пришёл больной на голову Трамп. Следующим придёт ещё какой-нибудь полоумный.
  кредо
    кредо
    +2
    Сегодня, 14:22
    Трамп сам себя загнал в ловушку войны с Ираном, из которой не может выбраться. Промежуточные выборы в ноябре могут оказаться последними в его политической карьере, уверен американский журналист Саймон Атеба, входящий в пул Белого дома...

    Не припомню, чтобы Трамп так уж сильно мечтал о политической карьере в его то годы. Получится третий срок или не получится, но он точно останется не в накладе и горевать сильно не будет.
    Он всю жизнь был бизнесменом и на нынешнем посту себе не изменил.
    А что касается ошибок, так ведь кто ничего не делает тот и не совершает ошибок, а его успехи явно превалируют над неуспехами, в том числе и в нашу пользу. yes
  kventinasd
    kventinasd
    0
    Сегодня, 14:24
    Призывы об отстранении Дональда Фредовича от власти уже звучат. Джей Ди Вэнс на его фоне смотрится намного лучше.

    Поэтому если республиканцы не хотят со свистом пролететь на промежуточных выборах, Трамп должен застрелиться во второе ухо, чтобы пришёл к власти, возможно более адекватный Ди Джей.
    tralflot1832
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 14:35
      Не зря в США Президент и Вице Президент .Джеральд Форд именно так из вице президента стал президентом США при Никсоне.
  Романенко
    Романенко
    0
    Сегодня, 14:35
    Наполеоновские амбиции и война с Ираном доведут Трампа до импичмента

    Неплохо бы еще и срок к этому добавить, так, посолиднее, чтобы точно на волю не вышел.