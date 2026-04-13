Папа Лев XIV после критики от Трампа: Я продолжу выступать против войны

Папа римский Лев XIV заявил, что намерен и дальше громко осуждать войну и призывать к миру, несмотря на прямую критику со стороны президента США Дональда Трампа.

Глава Римско-католической церкви также отметил, что христианское послание подвергается злоупотреблениям. Понтифик сделал эти заявления журналистам на борту папского самолёта по пути в Алжир — первый пункт его 10-дневного апостольского визита в четыре африканские страны (Алжир, Камерун, Ангола и Экваториальная Гвинея). По сути, это комментарий папы римского на те заявления Трампа и его публикацию в образе Иисуса Христа, которые были сделаны в последнее время. Напомним, что Трамп назвал главу Римской католической церкви «плохим Папой, который оправдывает получение Ираном ядерного оружия».

Лев XIV стал первым в истории папой, родившимся в США. Из его заявления на пути в Африку:

Я не хочу вступать с ним (с президентом США) в полемику. Я не считаю, что послание Евангелия предназначено для того, чтобы им злоупотребляли так, как это делают некоторые. Я продолжу громко выступать против войны, стремясь способствовать миру, диалогу и многосторонним отношениям между государствами в поиске справедливых решений проблем. Слишком много невинных людей гибнет. И я думаю, кто-то должен встать и сказать: есть лучший путь.

В принципе заявления главного католика может показаться реальным настроем Ватикана на «мир во всём мире», если не знать, какое количество интриг было сплетено папством за всю его историю. Причём зачастую и таких интриг, которые приводили к развязыванию войн, жертвам среди мирного населения.

В последние недели Папа Лев XIV неоднократно критиковал продолжающийся конфликт в Иране, называя его «безумием войны» и призывая стороны найти «выход» для снижения насилия. В ответ президент Трамп накануне резко раскритиковал понтифика, назвав его «слабым» и «ужасным» в вопросах внешней политики. Несмотря на это, Лев подчеркнул, что его позиция не носит политического характера, а основана на Евангелии.

Визит в Африку — первый крупный международный тур Льва XIV после избрания. Особое внимание привлекает исторический визит в Алжир — первую поездку папы в эту мусульманскую страну.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:28
    А Папа 14 Натанияху критикует или только Трампа ?Если не критикует по роже Папе тогда.Он одобряет действия " избранного народа ".Чего он на Трампа одного наезжает ??? amПапа пусть рясу подымет до щиколоток .
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 14:45
      Насколько искренен глава католической церкви можно судить по продолжающейся тринадцать лет войне на Украине. Католическая церковь похоже с радостью и восторгом наблюдает за братоубийственной войной православных христиан и к миру их не призывает.

      А что касается нынешней пикировки католической церкви и президента США, то тут скорей сказывается то, что солидная часть католической паствы, проживающая в Европе, терпит нужду и вынуждена терпеть не запланированные траты на энергоресурсы, что конечно же беспокоит церковь, так как её благополучие и авторитет зависит от европейских католиков. Ну а поскольку эти проблемы в Европе возникли после агрессии против Ирана и серьёзно задели нефте- и газодобывающие страны залива, вот папаша и подал свой голос, только не в защиту персов и арабов, а своих верующих из ЕС. hi
    2. Netl Звание
      Netl
      0
      Сегодня, 15:00
      Цитата: tralflot1832
      Он одобряет действия " избранного народа "

      Тоже критикует yes
      11 апреля 2026 года во время вечерней молитвы в Соборе Святого Петра Лев XIV заявил, что «войну США и Израиля против Ирана подпитывает иллюзия всемогущества». И призвал прекратить «идолопоклонство перед силой».
  2. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 14:31
    Лев-14 в пику Доне, может выложить картинку Папы в красной кепке MAGA за столом с суровым взглядом, в окружении госсекретарей. Ну и с премией мира конечно.
  3. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    +2
    Сегодня, 14:32
    Папа главный антихрист и христопродавец.Ведь отказался же от Христа
  4. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 14:35
    Против какой войны? Войну против России на Украине он во всю поддерживает. sad
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 14:45
      В интернете пишут, что у католической церкви финансовые дела последние годы идут не очень. Плюс к финансовым проблемам, у них добавляются проблемы с уменьшением паствы, а это в свою очередь также приводит к финансовым потерям. Могу предположить, что папский престол тоже несёт убытки от войны в персидском заливе, так почему бы им не воспользоваться ситуацией для поднятия имиджа раз такая возможность подвернулась?
  6. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 14:43
    Два "божьих наместника" на Земле никак не могут определить кто из них всё таки главней и святей...только и всего....
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 14:46
      Цитата: HAM
      Два "божьих наместника"

      А Бог хоть сам знает, что у него там какие то наместники есть. laughing