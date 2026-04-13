Папа Лев XIV после критики от Трампа: Я продолжу выступать против войны
Папа римский Лев XIV заявил, что намерен и дальше громко осуждать войну и призывать к миру, несмотря на прямую критику со стороны президента США Дональда Трампа.
Глава Римско-католической церкви также отметил, что христианское послание подвергается злоупотреблениям. Понтифик сделал эти заявления журналистам на борту папского самолёта по пути в Алжир — первый пункт его 10-дневного апостольского визита в четыре африканские страны (Алжир, Камерун, Ангола и Экваториальная Гвинея). По сути, это комментарий папы римского на те заявления Трампа и его публикацию в образе Иисуса Христа, которые были сделаны в последнее время. Напомним, что Трамп назвал главу Римской католической церкви «плохим Папой, который оправдывает получение Ираном ядерного оружия».
Лев XIV стал первым в истории папой, родившимся в США. Из его заявления на пути в Африку:
В принципе заявления главного католика может показаться реальным настроем Ватикана на «мир во всём мире», если не знать, какое количество интриг было сплетено папством за всю его историю. Причём зачастую и таких интриг, которые приводили к развязыванию войн, жертвам среди мирного населения.
В последние недели Папа Лев XIV неоднократно критиковал продолжающийся конфликт в Иране, называя его «безумием войны» и призывая стороны найти «выход» для снижения насилия. В ответ президент Трамп накануне резко раскритиковал понтифика, назвав его «слабым» и «ужасным» в вопросах внешней политики. Несмотря на это, Лев подчеркнул, что его позиция не носит политического характера, а основана на Евангелии.
Визит в Африку — первый крупный международный тур Льва XIV после избрания. Особое внимание привлекает исторический визит в Алжир — первую поездку папы в эту мусульманскую страну.
