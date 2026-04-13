Война на Ближнем Востоке выявила критические уязвимости в обороне Израиля

Война на Ближнем Востоке выявила критические уязвимости в обороне Израиля


Массированные удары со стороны Ирана выявили серьезные уязвимости в израильской системе противовоздушной обороны. Эффективность «несокрушимого щита», как пишет The Washington Post, оказалась под вопросом:



Вера в современную израильскую систему ПВО пошатнулась. Эти удары заставили задуматься о том, что Израилю, возможно, придется экономить дорогостоящие перехватчики, чтобы защищать жизненно важные объекты в течение длительного времени.

Проблема не только в эффективности, но и в экономике. Стоимость перехватчика «Тамир» системы «Железный купол», ракет «Праща Давида», противоракетных комплексов «Хец-2» и «Хец-3» существенно выше, чем у иранских ракет и беспилотников «Шахед».

Стоимость одного пуска того же «Тамира» заявлена в диапазоне от 40 до 80 тысяч долларов США и выше. Запуск «Пращи Давида» оценивается в 1 млн долларов.

Израильский эксперт указывает и на другую уязвимость:

Проблема в том, что у нас недостаточно ракет «Стрела-3». Производство не поспевает за потреблением. А иранские ракеты становятся все быстрее и сложнее для перехвата.

Издание Responsible Statecraft, принадлежащее американскому аналитическому центру, пишет:

Самое очевидное объяснение провалов – истощение запасов перехватчиков вынуждает израильские силы обороны экономить боеприпасы или выбирать приоритетные цели.

Это означает, что некоторые объекты остаются без защиты даже при наличии вооружения.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    Сегодня, 14:43
    На ВО эту тему давно разобрали. Тормозит демократическая пресса.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      Сегодня, 14:46
      Вера в современную израильскую систему ПВО пошатнулась
      Дырявым оказался железный кумпол wink
    2. кредо Звание
      кредо
      Сегодня, 14:59
      Судя по тому, что массового исхода евреев в Египет не произошло дела их были не так уж и плохи, несмотря на железный "дуршлаг".
      Тихой сапой и без угрызения совести евреи стёрли в пыль сектор Газа, зашли, судя по всему надолго, в южные районы разоренной Сирии и постепенно пытаются оттяпать часть Ливана по реке Литани.
      Движимые то ли идеей фикс о "Великом Израиле", то ли задачей загнать всех неспокойных соседей в состояние 100-150-летней давности по уровню жизни, а может тем и другим, но пока у них это более-менее получается, а дырявый дуршлаг они точно постараются залатать при помощи денег как США так ЕС, а может даже и заливных монархий. hi
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    Сегодня, 14:44
    На самом деле евреи думали что СШП выполнит за них всю работу и пусков со стороны Ирана совсем не будет - но на хитрую опу как говорится есть ...
  3. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    Сегодня, 14:50
    Евреи не мелочатся. Сразу в долларах цену указывают. Знают, что "дядя Сэм" заплатит! bully
    Евреи не мелочатся. Сразу в долларах цену указывают. Знают, что "дядя Сэм" заплатит! bully
  4. HAM Звание
    HAM
    Сегодня, 14:50
    "А кому сейчас легко!?"....классика жанра... hi