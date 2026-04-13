Противник: в российском БПЛА КВО обнаружены компоненты западного производства

Украинское ГУР с явным неудовольствием утверждает, что в российском разведывательном беспилотнике «Князь Вещий Олег» (КВО) обнаружены электронные компоненты, произведенные в США, Швейцарии, Нидерландах и других «союзных» Киеву западных странах.

Ресурсы противника отмечают, что БПЛА КВО оснащен двумя камерами: курсовой IP-камерой китайского производства Shenzhen Zhongxi Security и гиростабилизированной оптической системой D-80AI (КНР), включающей трехосный подвес, широкоугольную камеру Full HD и камеру с 10-кратным оптическим зумом. Система также имеет функции ночного видения, выявления и сопровождения целей в режиме реального времени с использованием технологий искусственного интеллекта. При этом, как выяснилось, полетный контроллер построен на микроконтроллерах, произведенных швейцарской компанией STMicroelectronics на предприятиях в КНР, а также на компонентах китайской CUAV Technology. Для навигации в условиях противодействия РЭБ используется четырехканальная CRP-антенна. Движение беспилотника обеспечивают два электродвигателя SunnySky китайского производства, установленные на консолях крыльев.



Учитывая, что в конструкции дрона противником обнаружено 33 компонента из США и 5 из Швейцарии, на Украине сетуют, что российские производители беспилотных систем, несмотря на санкции, не утратили доступ к необходимым им западным технологиям.

Как известно, «Князь Вещий Олег» предназначен для работы на дистанциях 30-40 километров, обеспечивая разведку, уточнение целей, целеуказание и контроль результатов применения FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» (КВН).
  tralflot1832
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 15:20
    "Дух Анкориджа" поставляет комплектующие из США в Россию ?И куда Трамп смотрит - на свой банковский счёт он смотрит .
  Иван Васильевич 282
    Иван Васильевич 282
    +2
    Сегодня, 15:23
    Когда уже в отечественных беспилотниках обнаружат компоненты российского производства?
    Как и хозлы зависим от китайских контроллеров и плат, ну не на Байкале и не на Амуре они же летают...
    bk316
      bk316
      +1
      Сегодня, 15:53
      китайских контроллеров и плат,

      Не угадали.
      Контроллеры как раз там скорей всего наши.
      Вот оптически модуль точно еще долго будет китайским.

      А на Амуре почему бы и не летать....
      Иван Васильевич 282
        Иван Васильевич 282
        0
        Сегодня, 16:33
        Не угадали.

        А я не гадаю, общедоступная информация, что Шахед , что Герань, что Герань 5 построены на цифровом процессоре TMS320 (usa) ну или скорее всего его китайском клоне. Это совсем другое устройство, АМУРу до него еще как до Луны.
      sdivt
        sdivt
        0
        Сегодня, 16:40
        Цитата: bk316
        Контроллеры как раз там скорей всего наши

        либо вы знаете больше, чем рассказываете
        либо невнимательно читали публикацию
        там прямым текстом об этом:
        полетный контроллер построен на микроконтроллерах, произведенных швейцарской компанией STMicroelectronics на предприятиях в КНР
    Zyablicev43
      Zyablicev43
      +1
      Сегодня, 16:04
      Вся надежда на дочь Шойгу.Как освоит миллиарды миллиардов,так и залетаем на своих...
    Vitaly_pvo
      Vitaly_pvo
      +2
      Сегодня, 16:19
      Цитата: Иван Васильевич 282
      Когда уже в отечественных беспилотниках обнаружат компоненты российского производства?

      Наверное когда начнут обнаруживать в своих машинах и бронетехники бензин и солярку полученную из российской нефти.
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 16:27
      Цитата: Иван Васильевич 282
      Когда уже в отечественных беспилотниках обнаружат компоненты российского производства?
      Как и хозлы зависим от китайских контроллеров и плат, ну не на Байкале и не на Амуре они же летают...


      Есть шанс,что такой момент настанет.

      . Ещё раз отметим, что нет подтверждённых данных, будто Белоусов принёс Путину плохие новости. И даже если поставить под сомнение тот факт, что в Сети всплыл «тайный доклад», эта информация имеет право на существование. Потому что военные аналитики говорят о чём-то подобном уже давно, причём не таясь.И сейчас важно разобраться в причинах такого положения дел. Военный эксперт Владислав Шурыгин не стал молчать. По его словам, противник привлекает и развивает все рабочие варианты БПЛА и систем противодействия. У нас же стоит жёсткий барьер на внедрение и закупку новых систем БПЛА, систем управления и противодействия.
      «А причина ровно одна. Барьер этот посредством админресурса устанавливают два человека (из «старой команды», сформированной ещё при прежнем министре обороны). Потому что для кого-то это война, а для кого-то – бизнес. И если с войной у нас, мягко говоря, плохо, то у них с бизнесом – всё отлично», – отмечает Шурыгин.Как отметил Алексей Чадаев, возглавляющий НПЦ «Ушкуйник» (предприятие, выпускающее хорошо зарекомендовавшие себя в зоне СВО дроны «КВН»), потенциал России никуда не исчез. Просто его нужно научиться грамотно использовать.


      .Разработка ориентирована на применение в беспилотных системах, радиолокационных комплексах, телекоммуникационном оборудовании ... Новый преобразователь построен на транзисторах из нитрида галлия — полупроводникового материала с шириной запрещённой зоны втрое больше, чем у кремния. Это позволяет приборам работать при повышенных напряжениях и на частотах переключения до нескольких мегагерц. В результате пассивные компоненты уменьшаются в размерах, а сам источник питания становится легче и компактнее без потери мощности.Инженеры предложили размещать на одной керамической плате как голые полупроводниковые кристаллы, так и компоненты в корпусах. Дополнительно в плату встраивается силовой трансформатор, а алгоритмы управления и расчёт рабочих режимов преобразователя составляют научную новизну проекта.Сейчас команда проводит тестирование опытных образцов. В следующем году планируется изготовить прототип на низкотемпературной керамической подложке с интегрированными кристаллами.


      Сверхбыстрый чип для космоса и авиации ... подали заявку на патент для нового электронного компонента — арсенид-галлиевого усилителя. Такие устройства используют в системах связи, вычислительной технике, приборах и автоматике, в том числе там, где приходится работать при высоких температурах. ... Благодаря такой схеме усилитель становится быстрее и устойчивее.


  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 15:33
    Даже если в КВО есть что то и укры правы... Мы виноваты, что КНР их туда ставят? winked Вам то, не славяне, чего возбуждаться?...
  Солдатов В.
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 15:45
    Мы же поставляем недружественным странам (в принципе врагам) нефтепродукты и газ, почему бы и им не поставлять электронные комплектующие для нашего оружия. Деньги не пахнут. И каждый преследует свои цели. И каждый думает что обводит врага вокруг пальца.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 15:56
    Украинское ГУР с явным неудовольствием утверждает, что в российском разведывательном беспилотнике «Князь Вещий Олег» (КВО) обнаружены электронные компоненты, произведенные в США, Швейцарии, Нидерландах и других «союзных» Киеву западных странах.
    Закрыть все посольства этих стран и наложить на них суровые украинские санкции. В какеловских банках обнаружены наличные (!) доллары, евро и английские фунты, которые иногда инкассируют в неизвестном направлении. Свое производство ВПК вна практически отсутствует. Живут в долг. И?
  Oldi
    Oldi
    -1
    Сегодня, 15:58
    Жаль, что там российского производства ничего не обнаружили laughing
    Мячик
      Мячик
      0
      Сегодня, 16:28
      Цитата: Oldi
      Жаль, что там российского производства ничего не обнаружили

      Обнаружили, просто главе укроабвера нужна сопливо-слезливая статья про "как же так-то??? нас-то за щё???". Да и беспилотник - не массово-промышленного производства, а экспериментальный, поэтому на нём может быть всё, что угодно. Вон, на "Геранях", которые мы ежесуточно производим больше, чем все наши противники вместе взятые, практически на 100% комплектующие - российского производства.
  дон_Рэба
    дон_Рэба
    +1
    Сегодня, 16:00
    Цитата: автор
    Противник: в российском БПЛА КВО обнаружены компоненты западного производства

    Да?
    Shenzhen Zhongxi Security =китайская
    -D-80AI = тоже
    -микроконтроллер =тоже
    -антенна =тоже
    -электродвигатели=тож китайские.
    Какие такие «компоненты ЗАПАДНОГО производства»?
  Мячик
    Мячик
    0
    Сегодня, 16:01
    обнаружены электронные компоненты, произведенные в США, Швейцарии, Нидерландах и других «союзных» Киеву западных странах
    - э-э-э... идёт перечисление произведённых в Китае, а где америкоское, швейцарское, нидерландское? :-D
  Sancheas
    Sancheas
    0
    Сегодня, 16:27
    А че тут удивляться то? Например микроконтроллеры STMicroelectronics используются во всем мире очень широко. Часто в бытовой технике и электронике. Их выпускают миллионами, отследить все поставки невозможно. А микроконтроллер - такая штука, че туда зальешь, то и будет делать. Или трусы стирать или дроном управлять, ему пофигу.
  ученый
    ученый
    0
    Сегодня, 16:45
    Украинское ГУР с явным неудовольствием утверждает

    Скорее с удовольствием закидывает дезинформацию в российские СМИ.
    Мало того, что создает негатив, так еще пытается натравить проверку на предприятие, которое наверняка получило гранты на импортозамещение и отчиталась о 100% российских компонентах. А то что российские аналоги в 2-3 раза дороже так интересы местных капиталистов и буржуев ни кто не отменял.