Индонезия откроет своё небо для США на фоне переговоров с Россией
Индонезия не исключает открытия своего воздушного пространства для американских боевых самолетов в случае выполнения ими задач в Юго-Восточной Азии. Однако окончательного решения по данному вопросу пока не принято.
Интересная информация приходит из Индонезии на фоне визита индонезийского лидера Прабово Субианто в Россию. Индонезия планирует договориться по поставкам российских энергоносителей на фоне энергетического кризиса. Дружить с Россией выгодно, но и с американцами она портить отношения не хочет. Индонезия может стать страной, которая откроет для США свое небо.
Минобороны Индонезии подтверждает данные, что республика готова открыть свое воздушное пространство для военной авиации США, но отрицает, что данное решение уже принято. Как пояснил представитель военного ведомства, вопрос этот обсуждается, скорей всего будет принято положительное решение, но окончательного утверждения на официальном уровне нет.
В любом случае, как утверждают в Минобороны Индонезии, контроль над воздушным пространством останется за индонезийскими военными. Открытие неба для американцев не означает, что они будут его контролировать.
Ранее западная пресса сообщала, что США пытаются добиться от Индонезии права на пролет через воздушное пространство страны в ночное время. Сегодня, 13 апреля, в Пентагоне пройдет встреча Пита Хегсета с индонезийским коллегой Шафри Шамсуддином.
