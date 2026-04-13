Индонезия откроет своё небо для США на фоне переговоров с Россией

Индонезия не исключает открытия своего воздушного пространства для американских боевых самолетов в случае выполнения ими задач в Юго-Восточной Азии. Однако окончательного решения по данному вопросу пока не принято.

Интересная информация приходит из Индонезии на фоне визита индонезийского лидера Прабово Субианто в Россию. Индонезия планирует договориться по поставкам российских энергоносителей на фоне энергетического кризиса. Дружить с Россией выгодно, но и с американцами она портить отношения не хочет. Индонезия может стать страной, которая откроет для США свое небо.



Минобороны Индонезии подтверждает данные, что республика готова открыть свое воздушное пространство для военной авиации США, но отрицает, что данное решение уже принято. Как пояснил представитель военного ведомства, вопрос этот обсуждается, скорей всего будет принято положительное решение, но окончательного утверждения на официальном уровне нет.

Соответствующий документ не утвержден. Он не имеет юридической силы и не может использоваться в качестве основы для официальной государственной политики.

В любом случае, как утверждают в Минобороны Индонезии, контроль над воздушным пространством останется за индонезийскими военными. Открытие неба для американцев не означает, что они будут его контролировать.

Ранее западная пресса сообщала, что США пытаются добиться от Индонезии права на пролет через воздушное пространство страны в ночное время. Сегодня, 13 апреля, в Пентагоне пройдет встреча Пита Хегсета с индонезийским коллегой Шафри Шамсуддином.
  Иван Васильевич 282
    +2
    Сегодня, 15:19
    Новости как на подбор, час назад - Индонезия наши новые друзья, пришли за скидкой на нефть.
    А здесь открывают небо для пиндoсoв.
    Сколько же у нас двухстульных друзей.
    Сайт отказывается принимать слово "pindos" - в рамках духа Анкориджа?
    carpenter
      0
      Сегодня, 16:00
      Цитата: Иван Васильевич 282
      По состоянию на 2025 год, объём доказанных запасов нефти в Индонезии — 2 410 000 000 баррелей. При уровне потребления 2024 года и без учёта недоказанных запасов этого объёма хватило бы примерно на 4 года. При этом Индонезия сейчас выступает в роли нетто-импортёра нефти, что связано со старением скважин в стране и отсутствием инвестиций в нефтегазовую отрасль.
      Иван Васильевич 282
        0
        Сегодня, 16:30
        По состоянию на 2026 год, в Донецк подвозят питьевую воду в бочках.
        За столько лет, Донецк перешел в тыл, а водопровод нечастный так и не починили.
        Даже украинец за 2 года построил новый водопровод в Николаев.
        А вы уже мечтаете, как мы вложимся в нефтегаз Индонезии. Небось уже барыши подсчитали?
  frruc
    +2
    Сегодня, 15:24
    Дружить с Россией выгодно, но и с американцами она портить отношения не хочет.

    Не дружить , а получать то, что им нужно , желательно по бросовым ценам, а еще лучше бесплатно. Таких "друзей" мы уже проходили.
  alexputnik17
    +1
    Сегодня, 15:40
    А здесь открывают небо для пиндoсoв

    Не друзья они нам, не давал никто им ещё скидок, не открывают они ещё небо. Не было таких новостей. Индонезия также и с КНР торгует вовсю и их мнение для Индонезии, не последнее. То, что страна, преследует свои интересы, по мне, лучше, чем страны, ЕС, потерявшиеся в логике и суверенитет. winked
    Я встретил вспоминаю, сколько амеры в Афгане попбросали. Потому, что талибы в тапках. Да. Но не только.
    Может, больше потому что самоходный дед нашего Гаранта далеко послал и не было возможности перегнать самостоятельно и/или технику из Афгана? Помните через кого добрые амеры в Афган заходили? winked