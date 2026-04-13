БПЛА Bayraktar KIZILELMA «пассивно» отследил пассажирский лайнер со 110 км

2 047 2
Беспилотный реактивный самолет Bayraktar KIZILELMA успешно протестировал инфракрасную систему поиска и слежения KARAT. В ходе валидации сенсор отследил пассажирский лайнер на дистанции 110 километров. Результат, обнародованный ASELSAN, подтверждает: один из ключевых датчиков платформы вышел на тактически значимые дальности.



KARAT работает в пассивном режиме – не излучает, а лишь принимает тепловые сигнатуры целей. В отличие от радара, который выдает присутствие носителя засветкой, инфракрасная система не обнаруживается средствами радиотехнической разведки противника. Летчик вражеского истребителя не получает никакого предупреждения. Ни на экране СПО (станции предупреждения об облучении), ни в наушниках.

KARAT способна обеспечивать полуактивное наведение ракет «воздух-воздух» на промежуточном участке траектории с точностью, сравнимой с радиолокационным сопровождением.

KIZILELMA комплектуется тремя основными датчиками: РЛС с АФАР MURAD 100-A, электронно-оптической системой TOYGUN и уже упомянутым KARAT. В тандеме они формируют многослойную картину – особенно критичную в условиях насыщенной работы средств РЭБ.

Представители ASELSAN и Baykar не скрывают амбиций: интеграция KARAT превращает KIZILELMA из «беспилотника» в «продвинутый истребитель».

Нынешний KARAT 100 – не финал. Более совершенный вариант KARAT 200 предназначен для турецкого истребителя пятого поколения KAAN и стелс-беспилотника ANKA-III. ASELSAN последовательно создает единую линейку IRST для всей ударной авиации Турции следующего поколения.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Ivanhoe
    Ivanhoe
    +3
    Сегодня, 15:56
    Турция упешно развива военните си технологии във всички перспективни направления. При това без да има някакво "наследство". ВПК също показва значителен ръст, особено корабостроенето, ракетните технологии, РЛС, РЭБ, БПЛА. Интересно от кого се чувства толкова застрашена-Гърция, Израел, кюрдите или ...?
  ГолыйМужик
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 16:48
    С одной стороны неплохо. С другой непонятно - это с задней или передней полусферы? И так ли далеко будет истребитель отслеживаться, как пассажирский лайнер? Скорее всего там будет дальность куда скромнее.