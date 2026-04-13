Украинские ресурсы сообщают о взлёте с аэродрома четырёх Ту-22М3 ВКС России
Любые действия российской дальней авиации неизбежно являются поводом для тревоги на Украине. И сегодняшние события не стали исключением.
В частности, об этом свидетельствуют сообщения, опубликованные сегодня в сети.
Украинские ресурсы сообщают о взлете с аэродрома четырех бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России. В сообщениях говорится об угрозе российских ракетных ударов.
Собственно, вслед за взлетами стратегической авиации России в регионах Украины зачатую объявляют тревогу. Обычно вслед за этим следуют взрывы на военных и инфраструктурных объектах Украины.
В это время взрывы прогремели в Шостке Сумской области. Глава местной администрации Олег Григоров не стал спешить сообщать об этом. Он лишь отчитался с утра перед жителями в своем Telegram-канале о ситуации с российскими атаками за последние сутки. Григоров пишет, что за это время никто из местных граждан не пострадал.
Чиновник утверждает, что ударам со стороны РФ подверглись цели примерно в 15 населенных пунктах, расположенных в десяти районах региона. В общей сложности воздушная тревога в Сумской области длилась почти 12 часов.
В это время поступила информация о пожаре на нефтебазе «Всесвит-Ойл» в Днепропетровске. Причиной пожара стали удары российских беспилотников типа «Герань».
А пока пилотируемая авиация и дроны ВС России разрушают военные и энергетические объекты Украины, бойцы «на земле» на передовой продолжают теснить противника. Конечно, продвижение происходит не так быстро, как хотелось бы, но ведь и враг сопротивляется отчаянно. Недооценки на ЛБС нет.
Информация