Украинские ресурсы сообщают о взлёте с аэродрома четырёх Ту-22М3 ВКС России

5 819 28
Любые действия российской дальней авиации неизбежно являются поводом для тревоги на Украине. И сегодняшние события не стали исключением.



В частности, об этом свидетельствуют сообщения, опубликованные сегодня в сети.

Украинские ресурсы сообщают о взлете с аэродрома четырех бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России. В сообщениях говорится об угрозе российских ракетных ударов.

Собственно, вслед за взлетами стратегической авиации России в регионах Украины зачатую объявляют тревогу. Обычно вслед за этим следуют взрывы на военных и инфраструктурных объектах Украины.

В это время взрывы прогремели в Шостке Сумской области. Глава местной администрации Олег Григоров не стал спешить сообщать об этом. Он лишь отчитался с утра перед жителями в своем Telegram-канале о ситуации с российскими атаками за последние сутки. Григоров пишет, что за это время никто из местных граждан не пострадал.

Чиновник утверждает, что ударам со стороны РФ подверглись цели примерно в 15 населенных пунктах, расположенных в десяти районах региона. В общей сложности воздушная тревога в Сумской области длилась почти 12 часов.

В это время поступила информация о пожаре на нефтебазе «Всесвит-Ойл» в Днепропетровске. Причиной пожара стали удары российских беспилотников типа «Герань».

А пока пилотируемая авиация и дроны ВС России разрушают военные и энергетические объекты Украины, бойцы «на земле» на передовой продолжают теснить противника. Конечно, продвижение происходит не так быстро, как хотелось бы, но ведь и враг сопротивляется отчаянно. Недооценки на ЛБС нет.
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    +2
    Сегодня, 15:33
    Украинские ресурсы сообщают о взлёте с аэродрома четырех Ту-22М3 ВКС России

    Я конечно в шоке...ВСУ о взлетах наших стратегов узнают раньше нас...как так. request
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      +6
      Сегодня, 15:38
      Это Пентагон с ЦРУ узнаёт и передаёт данные ВСУ. Они в режиме реального времени следят за аэродромами наших стратегов, собственно как и мы за их аэродромами.
      Устройтесь в ЦРУ, будете нам на сайт инфу отправлять.
      1. rosomaha Звание
        +4
        Сегодня, 15:48
        ДА ОНИ за всеми аэродромами следят похоже..да ещё и за районами запуска Гераней и Искандеров, Калибров. Только начинается движ-уже по всем каналам им идёт предупреждение и состав сил удара. Наши деды скрывали развёртывание сил для стратегических операций во время ВОВ. А тут они просм нас от ЛБС на тыс км в глубь 24/7.
        1. Виктор Чужой Звание
          -1
          Сегодня, 16:13
          У наших дедов не было телефонной сотовой сети, спутников и интернета - потому многое могли скрыть. А тут все обо всем знают. Все аэродромы известны всем абсолютно. Посадить человека наблюдать - не проблема. Передать данные тоже. Думаете нашим не передают что и где взлетает не у нас ?! Передают. Только не все доходит в нужный момент и ничего не афишируют. У нас про то что противник в курсе наших дел пишется отчасти для того что бы нервы потрепать и расшатать спокойствие у всех. У меня знакомый и то верит что у нас под 2 млн потери уже... У него у самого сын погиб на СВО год назад.
        2. Кулл90 Звание
          +1
          Сегодня, 16:56
          переоценивать возможности амриканцев не надо все таки, они в маленьком иране не могут засечь откуда летят ракеты
          о взлете с любого аэродрома жители всегда в курсе, и не все жители благонадежны, вот и весь секрет (выкладывают в телеграмм и все)
    2. bk316 Звание
      +10
      Сегодня, 15:45
      А зачем вам Алексей знать , что наши стратеги в воздухе?
      Ну хо хлы понятно шхерются по подвалам.
      А вы то что делаете, когда об этом узнаете?

      Меня всегда удивляли люди, которые восклицали "а почему нам не сказали".
      В лесах Мадагаскара вырос замечательный урожай белых грибов, но наша власть опять скрыла этот факт от охотников Чукотки!

      1. rosomaha Звание
        0
        Сегодня, 15:52
        что месть им пошла..что несколько мр...погибнут..что страх и ужас опять их гложет...что мы их бьём..кароч, что им погано и страшно...жалко только не тем, кто больше всех нагадил
      2. Тот же ЛЕХА Звание
        -3
        Сегодня, 15:58
        Хм...вопрос интересный. what
        Да хотя бы понять... жива ли наша стратегическая авиация вообще.
        Какая её роль в СВО?
        Способна ли она как-то повлиять на ход СВО?
        Ну и так далее.
        Вопросов масса...но многие ответы не получишь в рамках секретности и безопасности этого вида оружия.
        1. Кулл90 Звание
          0
          Сегодня, 16:59
          если сообщается л пусках ракет х-101, и х-32 всегда можно понять что работает стратегическая авиация
          стратегическая авиация может повлиять на СВО если применит х-102, победа будет за 3 дня
          вопросов по стратегической авиации нет
    3. Младший рядовой Звание
      +1
      Сегодня, 16:02
      Как наши стратеги только на рулежку выезжают, какелы уже в курсе. Кто-то спутниковой разведкой гадит.
      1. Монтесума Звание
        +1
        Сегодня, 16:10
        Действительно неожиданно, и кто же этот "неизвестный кто-то"? Уже пятый год народ голову ломает. request smile
      2. Кулл90 Звание
        0
        Сегодня, 17:02
        не надо преувеличивать возможности спутниковой разведки, в маленьком по сравнению с Россией иране амриканцы не могут засечь откуда летят ракеты, просто когда взлетает ракетоносец его слышат все вокруг и не все люди нормальные, потом запись в телеграмм и все
    4. Pavel123 Звание
      0
      Сегодня, 16:12
      Да мало-ли желающих сообщить куда следует за свои условные 30 сребреников в надежде, что ничего им за это не будет. Да и трудно утаить факт взлёта такого самолёта, если шум от его двигателей слышен на несколько километров вокруг.
  2. 30 вис Звание
    +7
    Сегодня, 15:33
    Backfire красивый самолёт . Очень красив . Хорошо , что они есть у России .
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      +3
      Сегодня, 15:47
      Уже отправили 6 ракет (пришло в Купянский район в одно место) наши Backfire
    2. Монтесума Звание
      +2
      Сегодня, 16:13
      ТУ-160 "Белый лебедь" - тоже красотища в полёте. good
  3. Дилетант Звание
    -1
    Сегодня, 15:46
    Они уже пятый год взлетают и пуляют дорогущими ракетами "в божий свет, как в копейку".
    Мосты через Днепр целы. Бескидский тоннель цел. Объекты энергетики почти целы. Я уже не говорю о правительственных зданиях в Киеве.
    Ну а верхушку украинских евреенацистов наверное скоро Росгвардия защищать будет от российских партизан.
    Странная военная операция, однако...
    1. Мячик Звание
      +2
      Сегодня, 15:54
      Да-да-да, только хрюкнуть не забудь. Пятый год очень успешно выносят технику и командный состав НАТО, от одной новости о взлёте у тебя и твоего укропитекского окружения начинается сильнейший понос, недержание в шаровары и забеги в лоток.
      1. Борис Сергеев Звание
        -4
        Сегодня, 16:26
        Вот и весь "охранительский" уровень! Технику выносят настолько "успешно", что прилетает БПЛА по РФ ныне больше, чем РФ отправляет на Украину. Такова "демилитаризация".
        1. Мячик Звание
          -2
          Сегодня, 16:30
          А, это ты, пустомеля, опять байки рассказываешь... Ну, давай, приведи статистику (с надёжными источниками) по их и нашим прилётам.
          1. Борис Сергеев Звание
            -2
            Сегодня, 16:39
            https://topwar.ru/280565-ukraina-v-marte-obognala-rossiju-po-chislu-udarov-dalnobojnymi-bpla-smi-ssha.html
            1. Борис Сергеев Звание
              -2
              Сегодня, 16:41
              А это вам для общего развития:

              https://topwar.ru/280806-vrazheskie-drony-zahvatyvajut-nebo-kak-ukraina-smogla-prevzojti-rossiju-po-kolichestvu-atak-bpla.html
      2. spektr9 Звание
        -1
        Сегодня, 16:29
        Да-да-да, только хрюкнуть не забудь. Пятый год очень успешно выносят технику и командный состав НАТО

        Так успешно что теперь Украина больше дронов по РФ запускает, чем РФ по Украине ... Странный у вас критерии успеха, хотя вы наверно из тех кто
        украинских евреенацистов наверное скоро защищать будет от российских партизан
        1. Мячик Звание
          0
          Сегодня, 16:32
          Ой, хрюкуны ципсошные, вы бы так не палились, из одной методички тексты без изменений не выкладывайте :-D
      3. alovrov Звание
        -3
        Сегодня, 16:30
        Максимум что начинается - подъем в воздух самолетов со Староконстантинова и прочих аэродромов. Никто всех этих КР которые редко куда долетают не боится. Это в тему сравнения с Ираном - там правильные мозги и правильные ракеты. РСД прилетела бы минут за 5, а не за час если пулять самолетами КР или тот же кинжал по пустым уже ангарам.
  4. tralflot1832 Звание
    +5
    Сегодня, 15:52
    До того как трамознули Телеграмм в России ,занятно было читать норвежский "Баренцсерунок"*** - эти из штанов выпрыгивали чтобы сообщить о взлёте наших ТУ 22,95 ,160 ,МИГ 31 в сторону Украины и не только Украины .
  5. alexputnik17 Звание
    +1
    Сегодня, 16:10
    Так сейчас Пасхальная неделя, вот наши подарунков не братьям и повезли...
  6. nikon voron Звание
    +1
    Сегодня, 16:49
    А что в этом такое? Работа у них такая.