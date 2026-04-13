Песков заявил об отказе Кремля поздравить соперника Орбана с победой на выборах

Парламентские выборы в Венгрии принесли победу оппозиции. Партия «Тиса» Петера Мадьяра набирает 53,07% и получает конституционное большинство – 138 мест из 199. Правящий альянс ФИДЕС-ХДНП во главе с Виктором Орбаном довольствуется 55 мандатами (38,43%). Итог обработки 98,32% голосов говорит сам за себя.Кремль на это отреагировал лаконично, но показательно. Дмитрий Песков заявил: Москва не будет поздравлять победителя. Причина – Венгрия относится к «недружественным странам», поддерживающим санкции против России. Логика простая: поздравления тем, кто вводит ограничения, не направляются.При этом проигравшему – свое. С Виктором Орбаном, как отметил пресс-секретарь, Москва «вела диалог». Формулировка не случайная: Кремль демонстративно различает персональное отношение к бывшему премьеру и официальную позицию по отношению к государству.Орбан, которого в Брюсселе не раз упрекали в излишней лояльности к России, на этих выборах прямо заявлял: ключевой вопрос – останется ли Венгрия «островом мира» или станет «проукраинским правительством».Мадьяр тем временем уже строит планы. Первая зарубежная поездка – в Польшу. Заявлено и обновление сотрудничества Вишеградской четверки. Сам он уже назвал произошедшее «освобождением Венгрии» от режима Орбана.

