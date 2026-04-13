Песков заявил об отказе Кремля поздравить соперника Орбана с победой на выборах

Парламентские выборы в Венгрии принесли победу оппозиции. Партия «Тиса» Петера Мадьяра набирает 53,07% и получает конституционное большинство – 138 мест из 199. Правящий альянс ФИДЕС-ХДНП во главе с Виктором Орбаном довольствуется 55 мандатами (38,43%). Итог обработки 98,32% голосов говорит сам за себя.



Кремль на это отреагировал лаконично, но показательно. Дмитрий Песков заявил: Москва не будет поздравлять победителя. Причина – Венгрия относится к «недружественным странам», поддерживающим санкции против России. Логика простая: поздравления тем, кто вводит ограничения, не направляются.

При этом проигравшему – свое. С Виктором Орбаном, как отметил пресс-секретарь, Москва «вела диалог». Формулировка не случайная: Кремль демонстративно различает персональное отношение к бывшему премьеру и официальную позицию по отношению к государству.

Орбан, которого в Брюсселе не раз упрекали в излишней лояльности к России, на этих выборах прямо заявлял: ключевой вопрос – останется ли Венгрия «островом мира» или станет «проукраинским правительством».

Мадьяр тем временем уже строит планы. Первая зарубежная поездка – в Польшу. Заявлено и обновление сотрудничества Вишеградской четверки. Сам он уже назвал произошедшее «освобождением Венгрии» от режима Орбана.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 16:07
    В Польше есть и нефть и газ .Дальше куда Мадьяр поедет ?
    Монтесума
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 16:21
      Цитата: tralflot1832
      В Польше есть и нефть и газ .Дальше куда Мадьяр поедет ?

      Андрей hi этот Мадьяр уже подстелил соломку, на всякий случай. Только непонятно, что он имел в виду под будущим "правильным направлением" в отношениях с РФ?
      Выступая на пресс-конференции в Будапеште, он поблагодарил всех иностранных лидеров, поздравивших его с этим успехом. "Я также видел, что Москва и Кремль, а также Пекин сделали по этому поводу заявления. Я благодарю их за согласие уважать выбор венгерских избирателей и венгерского народа и за готовность к прагматичному сотрудничеству, к которому готова и Венгрия, потому что география есть география", - сказал Мадьяр. Он также выразил надежду на то, что отношения между Венгрией и Россией "изменятся в правильном направлении уже в ближайшем будущем".
      Перфильева Вера
        Перфильева Вера
        +3
        Сегодня, 16:23
        "Дмитрий Песков заявил: Москва не будет поздравлять победителя. Причина – Венгрия относится к «недружественным странам», поддерживающим санкции против России."

        Перевожу с Эзоповского языка усатого - скидок не энергоресурсы Венгрии не будет!
  ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    +5
    Сегодня, 16:08
    Странная формулировка «Венгрия относится к недружественным странам», а при Орбане (когда все санкции приняли) она, что была «дружественной»?
    Отношения формируются между странами, кто-то по моему забыл про это и решил что между лидерами, ну в этом геостратег явно ошибается.
    ulembeck
      ulembeck
      0
      Сегодня, 16:12
      Странная формулировка «Венгрия относится к недружественным странам», а при Орбане (когда все санкции приняли) она, что была «дружественной»?

      Не была. А в чём вы видите странность или противоречие?
      ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ
        +2
        Сегодня, 16:18
        Цитата: ulembeck

        Не была. А в чём вы видите странность или противоречие?

        Повторяю, отношения формируются между странами а не лидерами, поздравления от гражданина Путина отличаются от поздравлений Президента Путина. Стесняюсь спросить, зачем тогда он Трампа поздравлял?
        Короче, явная глупость. Будет повод гейропейцам поднять визг «Орбан был куплен кремлём» ну или что-то в этом роде. Зачем осложнять ему и так сложную дальнейшую политическую карьеру? Его партия также войдёт в правительство.
        spektr9
          spektr9
          +2
          Сегодня, 16:22
          Будет повод гейропейца поднять визг «Орбан был куплен кремлём» ну или что-то в этом роде. Зачем осложнять ему итак сложную дальнейшую политическую карьеру?

          А вот чисто РФ не плевать что у него осложниться или нет ?
          Его партия также войдёт в правительство.

          И что это партия сможет остановить поставки вооружения в Украину, отправки наемников и т.д ? Не думаю. А если какие то плюшки для деток олигархов в Европе уберут, так честно плевать с большой колокольни
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 16:09
    Чтобы Песков такое сказал, даже немного шокирует. Похоже в ЕС конкретный шухер назревает.
    Pete Mitchell
      Pete Mitchell
      +2
      Сегодня, 16:28
      Цитата: Младший рядовой
      Похоже в ЕС конкретный шухер назревает.
      Шухер наступит когда выполнив контрактные обязательства по поставкам нефти/газа РФ не станет ломиться подписывать новые - пусть походят по рынку поищут ближе. Все остальное словоблудие - здесь читать здесь не читать здесь рыбу заворачивали… Вон на изумрудном острове Ирландии уже скоро неделю противостояние с властями из за цен на топливо, и даже без участия РФ.
    Глухой
      Глухой
      -2
      Сегодня, 16:29
      Лицом не вышел. Не питерский он. Из клана "едальных".
      P.S> А похож мордой лица то. Может нам сделать енесуэльский гостомиль и туда жэ am
  guest
    guest
    +3
    Сегодня, 16:09
    Песков заявил об отказе Кремля поздравить соперника Орбана с победой на выборах

    Надеюсь этот отказ не будет пересмотрен.
  carpenter
    carpenter
    +1
    Сегодня, 16:09
    Сам он уже назвал произошедшее «освобождением Венгрии» от режима Орбана.
    Венгрия от режима освободилась, но хунту преобрела.
    военком Котёнок
      военком Котёнок
      +2
      Сегодня, 16:25
      Уже даже хунту избирают волеизъявлением большинства граждан на конкурентных выборах. Совсем там с глузду съехали в своей гейропе.
  Bender Bending Rodriguez
    Bender Bending Rodriguez
    +9
    Сегодня, 16:10
    "Логика простая: поздравления тем, кто вводит ограничения, не направляются."

    Упс, "Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Дональда Трампа – прим. ред.) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки", – сказал он во время заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай."
    Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      +5
      Сегодня, 16:16
      "Это нога того, кого надо, нога!"
    ulembeck
      ulembeck
      -1
      Сегодня, 16:16
      Так, то было "неофициальное" (читай, то ли было, то ли нет) laughing
  yuriy55
    yuriy55
    0
    Сегодня, 16:12
    Не дорос, чтобы Россия поздравляла своих врагов...
    Пусть его ЕС поздравляет, куда он так рвался...
    guest
      guest
      +3
      Сегодня, 16:15
      Цитата: yuriy55
      Пусть его ЕС поздравляет

      И пусть ЕС его теперь снабжает дешёвыми углеводородами.
      Joker62
        Joker62
        +1
        Сегодня, 16:24
        Цитата: guest
        И пусть ЕС его теперь снабжает дешёвыми углеводородами.

        Самые дешёвые нефть и газ с тремя нулями... (нефть от $150 и газ от $850, то в сумме как раз $1000 - это и есть три нули)...
    Монтесума
      Монтесума
      0
      Сегодня, 16:34
      Цитата: yuriy55
      Пусть его ЕС поздравляет, куда он так рвался

      Урсула уже всё чётко разрисовала на будущее, когда стали известны результаты выборов.
      «Сегодня вечером сердце Европы бьется сильнее в Венгрии», — написала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.
      «Венгрия выбрала Европу. Венгрия возвращается на европейский путь».
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 16:16
    Этот опять из табакерки... Лучше бы жевал.
    Вот зачем? Мадьяру надо будет, приедет, Гарант скажет: "Не имел чести, рад, поздравляю... с приездом".... и.... тëрки. winked
    Усатый сам журналистам отвечает или ему говорят: иди выйди, вот текст?...
    guest
      guest
      0
      Сегодня, 16:19
      Цитата: alexputnik17
      Мадьяру надо будет, приедет

      Да, сирийский (очень нецензурная лексика) уже приезжал. sad
    Гаврило Принцип
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 16:27
      Так Президент же говорил вроде пургу иногда метёт. Может надо как-то разграничить для понимания населению. В официальных СМИ так сказать.
    Stas157
      Stas157
      +1
      Сегодня, 16:30
      Цитата: alexputnik17
      Усатый сам журналистам отвечает или ему говорят: иди выйди, вот текст?...

      Песков не просто секретарь. Как первый заместитель руководителя Администрации президента, он играет серьезную роль в формировании повестки дня для президента Путина. Песков фильтрует информацию, координирует работу аппарата и задаёт тон публичным заявлениям. Занижать роль Пескова несерьезно и неправильно. Правильно задать вопрос: а соответсвует ли он сам своей высокой роли? Я бы этот вопрос задал не только Пескову, но и повыше.
  Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    +3
    Сегодня, 16:19
    Страшен Песков в своей принципиальности.

    Правда, на признание РФ "страной-террористом" Польшей и Латвией этой принципиальности, почему-то, не хватило.
  Vulpes
    Vulpes
    0
    Сегодня, 16:26
    Обиделись что ли?
    Коротко.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 16:27
    СМИ Венгрии .Ни какой немедленной передачи власти . laughing Ни каких резких движений .Кроче минимум месяц .В Венгрии правильно поняли слова Пескова. wassat Весело у Венгрии скаканул бензин после выборов.93 вчера 595 форинтов сегодня 680,3 ft/l +85 ,соляра вчера 615 ft/l, ceгодня 767,7 ft/l +152 , 7.Венгрия це Европа, по ценам на АЗС скоро будет .
    tralflot1832
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 16:56
      Сегодня 1 € = 363 ft ,свезло венграм с выборами .Прям сразу . wassat
  БойКот
    БойКот
    +3
    Сегодня, 16:28
    Хрен редьки не слаще, Орбан никогда не был ни пророссийским, ни дружественным. И кредит 404-й блокировал исключительно из-за дурости нелегитимного. Принципиально ничего не изменится, продаэа стратегических ресурсов противнику (даже не вероятному, как нас во время оно учили, а реальному) продолжается, и ограничена противником самим, не Россией, увы.
  мазута
    мазута
    +2
    Сегодня, 16:33
    Дмитрию Навка верить можно.Он точно обманывать не станет.Интересно когда его уже снимут с этой должности?
  К-50
    К-50
    0
    Сегодня, 16:34
    Мадьяр тем временем уже строит планы. Первая зарубежная поездка – в Польшу. Заявлено и обновление сотрудничества Вишеградской четверки. Сам он уже назвал произошедшее «освобождением Венгрии» от режима Орбана.

    Венграм в скором будущем придётся на себе познать, что они поставили не на ту лошадь и проиграли. yes lol
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:35
    Александр Главные СМИ Венгрии забавней .Укры лизнули уже ,намекая на Дружбу .Смеюсь до сих пор.Начерта Венгрия Украине без нефти и газа ? laughing
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 16:41
    Цитата: Stas157
    Администрации президента, он играет серьезную роль в формировании повестки дня для президента Путина.

    Полагаю, это роль Администрации президента выросла, так как раньше (давно) она выполняла функцию АХО.
    Так Усатый часто говорит не то или не совсем то, что Гарант заявляет... Это факт. Вопрос, это игрища такие или ляпы. А Державе, которая таковой себя считает, иногда лучше держать паузу.... И мудрее и выгоднее будет. ИМХО.
  Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 16:42
    Это как раз тот случай, когда говорят; "поздно пить боржоми". Один из двух вменяемых лидеров запада проиграл. Мы, или не доработали, или- не работали. И, в любом случае- не выиграли.
  Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов
    +1
    Сегодня, 16:43
    Они ложили на ваше поздравления.
  Штааль
    Штааль
    0
    Сегодня, 16:56
    Мадьяр заявил, что согласен с отказом Венгрии от предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Так им просто денег было жалко для Зе. Списывали на Орбана, но все оказалось не так просто.