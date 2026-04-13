В Австралии прошли первые стрельбы реактивными снарядами своего производства

На полигоне Вумера в Южной Австралии успешно прошли первые стрельбы управляемыми реактивными снарядами своего производства. Когда их примут на вооружение, возможности австралийской армии по нанесению ударов на дальние расстояния существенно расширятся.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Австралии.

В оборонном ведомстве отметили, что теперь австралийские военные смогут поражать цели за пределами досягаемости традиционной артиллерии.

На стрельбах для пусков снарядов GMLRS была задействована реактивная система залпового огня HIMARS американского производства. Эти установки были массово закуплены Австралией у США в рамках программы повышения дальнобойности артиллерии.



Примечательно, что завод по производству этих боеприпасов открылся совсем недавно. Его открытие до конца прошлого года анонсировал в начале декабря министр обороны страны Ричард Марлз. Этот промышленный объект удалось построить всего лишь примерно за семь месяцев.

Местом расположения предприятия был выбран город Порт-Уэйкфилд, расположенный в 100 километрах от Аделаиды. Оно относится к австралийскому филиалу известной оборонной компании из США Lockheed Martin.

Стандартный боеприпас GMLRS имеет боевую част массой 90 килограммов и способен поражать цели на максимальной дистанции 70 километров. Модернизированный снаряд имеет большую дальность – до 150 километров. Он обладает высокой точностью поражения.
    Андрей К
    Сегодня, 16:21
    Эти то куда?

    Эти то куда?
    Там до ближайшего противника Китая 7500 километров через океан чалить.
    Не иначе кенгуру на своём континенте гонять собрались.
      Младший рядовой
      Сегодня, 16:29
      Все это в рамках антикитайского АУКУС. Могут еще какелам продать, со снарядами сейчас дефицитно. Австралия грозилась еще подлодок поклеить, не знаю, потянут ли.
      ЗВЕРОБОЙ
      Сегодня, 16:30
      Цитата: Андрей К

      Там до ближайшегоы противника Китая 7500 километров через океан чалить.
      Не иначе кенгуру на своём континенте гонять собрались.

      Чем бы не тешились - лишь бы украм как Абрамсы свои передавать не начали. no
      Это ещё та, подленькая страна. С Вьетнама нас тихо ненавидят.
        Андрей К
        Сегодня, 16:41
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Чем бы не тешились - лишь бы украм как Абрамсы свои передавать не начали. no
        Это ещё та, подленькая страна. С Вьетнама нас тихо ненавидят.

        Тут не поспоришь.
        Австралия - доминион в составе бывшей мелкобританской империи.
        Поэтому гадящая мелкобританка спокойно может дать команду снабдить чубозавров.
      дон_Рэба
      Сегодня, 16:48
      Цитата: Андрей К
      Эти то куда?
      Там до ближайшего противника Китая 7500 километров через океан чалить.


      дерзкий рейд японских подлодок на Сидней-Харбор?
      Сухопутные войска Австралии (Australian Army) активно участвовали во всех крупных конфликтах XX века, начав с Первой мировой войны (Галлиполи) и Второй мировой войны (Северная Африка, Малайя, Новая Гвинея). В ходе Второй мировой войны австралийские силы сыграли ключевую роль в боях с Японией, а также в операциях на Борнео, перейдя от зависимости от Великобритании к союзу с США.
    Глухой
    Сегодня, 16:22
    Надеюсь били сами по себе и по Мельбурну? "Жонбасс дэ сам по себе бил" (с). А в Мельбурне целей много.

    Надеюсь били сами по себе и по Мельбурну? "Жонбасс дэ сам по себе бил" (с). А в Мельбурне целей много.
    P.S>. Такая жэ страна каторжников и преступников как штаты. Страны сосланцев. Страны тюрьмы - размером с континенты.
    P.S.S> У меня как то сослуживец мечтая - тудауехал. Приехал спустя 7 лет. Сплевался. Слова выкладывать не буду. Забанят.
    alexputnik17
    Сегодня, 16:46
    Цитата: Младший рядовой
    Все это в рамках антикитайского АУКУС. Могут еще какелам продать, со снарядами сейчас дефицитно

    Как бы амеры у кенгуру Хилмарсы не отобрали... Им надо после Ирана....
    sdivt
    Сегодня, 17:00
    завод по производству этих боеприпасов открылся совсем недавно

    Этот тип боеприпаса на сегодня очень востребован, в первую очередь, на Украине
    На сегодня производство австралийцев находится на этапе согласований, сертификации и прочей бюрократии - но оно, как видим, уже движется. Первая партия уйдет на собственные нужды. А масштабное производство обещается позже, чтобы, к 2029 году, выпускать до 4000 ракет в год
    Куда они пойдут ещё, кроме своих вооруженных сил?
    Есть достаточно неиллюзорный шанс уйти на Украину, либо напрямую (Австралия и до этого помогала Украине), либо, с перевалкой на складах США (что наиболее вероятно, т.к. в изделиях используется комплектация из США, и потребуется согласование, для передачи их в третьи руки). Но, в итоге, всё равно на Украину
    А на Украине, как и писал выше - это один из самых востребованных форматов боеприпаса