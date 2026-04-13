Армия США отработала на полигоне в ФРГ десантирование плотов с вертолёта «Чинук»

Инженерные подразделения американской армии отработали на учебном полигоне Графенвер в Германии десантирование плавсредств с тяжелого военно-транспортного вертолёта CH-47 «Чинук». Расположенный в Баварии Графенвер является одним из крупнейших учебных полигонов вооружённых сил США в Европе.В сообщении, опубликованном Минобороны США, говорится, что военнослужащие 809-й многофункциональной роты инженерной поддержки (809th MRBC) совместно с армейскими лётчиками отработали операции с транспортированием грузов на внешней подвеске вертолёта и десантирование плавсредств на водную поверхность. Как известно, вышеупомянутое подразделение занимается наведением мостов и организацией переправ. Как можно увидеть на опубликованных американским военным ведомством фотографиях, плавсредство было успешно сброшено на воду с летевшего на малой высоте вертолёта, после чего было использовано для транспортировки личного состава.Ранее сообщалось, что в запросе Пентагона на финансирование закупок на следующий год предполагаемое количество новых вертолётов существенно снижено в угоду БПЛА. Бюджет на поставки вертолётов AH-64 Apache уменьшен с 361,7 млн до 1,55 млн долларов, UH-60 Black Hawk с 913 млн до 39,25 млн долларов, а CH-47 «Чинук» с 629 млн до 210 млн долларов.Между тем, несмотря на резкие заявления Трампа в адрес европейских союзников США по НАТО, в запланированных на апрель-май текущего года учениях Sword 26 («Меч 26»), которые будут проходить на севере Европы, в Прибалтике и Польше, примут участие около 6 тысяч военнослужащих американской армии.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»