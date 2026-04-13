Армия США отработала на полигоне в ФРГ десантирование плотов с вертолёта «Чинук»

95 1
Инженерные подразделения американской армии отработали на учебном полигоне Графенвер в Германии десантирование плавсредств с тяжелого военно-транспортного вертолёта CH-47 «Чинук». Расположенный в Баварии Графенвер является одним из крупнейших учебных полигонов вооружённых сил США в Европе.

В сообщении, опубликованном Минобороны США, говорится, что военнослужащие 809-й многофункциональной роты инженерной поддержки (809th MRBC) совместно с армейскими лётчиками отработали операции с транспортированием грузов на внешней подвеске вертолёта и десантирование плавсредств на водную поверхность. Как известно, вышеупомянутое подразделение занимается наведением мостов и организацией переправ. Как можно увидеть на опубликованных американским военным ведомством фотографиях, плавсредство было успешно сброшено на воду с летевшего на малой высоте вертолёта, после чего было использовано для транспортировки личного состава.






Ранее сообщалось, что в запросе Пентагона на финансирование закупок на следующий год предполагаемое количество новых вертолётов существенно снижено в угоду БПЛА. Бюджет на поставки вертолётов AH-64 Apache уменьшен с 361,7 млн до 1,55 млн долларов, UH-60 Black Hawk с 913 млн до 39,25 млн долларов, а CH-47 «Чинук» с 629 млн до 210 млн долларов.

Между тем, несмотря на резкие заявления Трампа в адрес европейских союзников США по НАТО, в запланированных на апрель-май текущего года учениях Sword 26 («Меч 26»), которые будут проходить на севере Европы, в Прибалтике и Польше, примут участие около 6 тысяч военнослужащих американской армии.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:01
    Иран собрались опять захватывать с водной, пока, глади? winked