Победившийв Венгрии Мадьяр не поддержал кредит ЕС Украине на 90 млрд евро

Победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр сделал заявление, которое едва ли обрадует Брюссель и Киев. Глава партии «Тиса», получившей конституционное большинство, согласился с отказом Будапешта от одобрения кредита Европейского союза для Украины на 90 миллиардов евро.



Мадьяр не просто поддержал позицию предшественника, а обосновал ее суверенным правом Венгрии:

Я прошу все зарубежные государства относиться к Венгрии с таким же уважением, с каким она относится к ним.

Политик отдельно отметил: прекращение поставок нефти по трубопроводу «Дружба» ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии.

Поставки по магистрали прекратились еще в январе. Будапешт и Братислава подозревают, что Киев саботирует ремонт. А Украина отказывается пустить на объект независимых инспекторов Еврокомиссии.

Виктор Орбан, напомним, занимал принципиальную позицию: одобрение кредита он напрямую связывал с возобновлением поставок по «Дружбе». Теперь выясняется, что по этому вопросу между старым премьером и его победителем нет никаких разногласий.

Проигравший Орбан уже признал поражение и поздравил Мадьяра. Но в Брюсселе и Киеве радость от смены власти в Будапеште, вероятно, будет недолгой.

После новых высказываний Петера Мадьяра «утренняя перемога» для Украины превращается в «вечернюю зраду».
  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    +4
    Сегодня, 17:08
    У Укров сегодня траур crying обманули в лучших чувствах!
    1. Иван Васильевич 282
      Иван Васильевич 282
      +7
      Сегодня, 17:14
      Читайте источник, тут по ходу хуцпы насыпали. Никто ничего не блокирует.
      1. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ
        +3
        Сегодня, 17:18
        Собственно в статье нет и слова о блокировании, они просто отказались участвовать - соответственно на других нагрузка увеличится, что усложнит предоставление кредита.
        А ещё кто-то подумал: «а что так можно было?».
        1. майор Юрик
          майор Юрик
          +5
          Сегодня, 17:23
          Юноша еще не посещал пыточную старухи фон дырляйн, её гестаповские корни быстро учат несогласных и сомневающихся.... laughing
          1. Русич
            Русич
            +4
            Сегодня, 17:46
            Цитата: майор Юрик
            Юноша еще не посещал пыточную старухи фон дырляйн, её гестаповские корни быстро учат несогласных и сомневающихся.... laughing

            Её гинекологическое кресло...
          2. invisible_man
            invisible_man
            -1
            Сегодня, 17:57
            Никто из родственников фон дер Ляйен не служил в Гестапо или СС, и даже не состоял в связях с нацистами - это грубо сляпанный пропагандистский миф (нашли какого-то однофамильца из немецких генералов). Зато известно, что ее прапрапрадед Людвиг Кноп (1821-1894) основал Кренгольмскую ситцевую мануфактуру в Российской Империи (Нарва) и сотрудничал с Саввой Морозовым. У семейства даже есть склеп на Введенском кладбище в Москве.
            1. Иван Васильевич 282
              Иван Васильевич 282
              +1
              Сегодня, 18:17
              Правда - как поэзия, её никто не любит.
            2. ettore
              ettore
              0
              Сегодня, 18:52
              Цитата: invisible_man
              Никто из родственников фон дер Ляйен не служил в Гестапо или СС, и даже не состоял в связях с нацистами - это грубо сляпанный пропагандистский миф

              Ей это не мешает.
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир
          +3
          Сегодня, 17:25
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          Собственно в статье нет и слова о блокировании, они просто отказались участвовать

          заголовок статьи откровенно, как бы это сказать помягче, не верный
          1. invisible_man
            invisible_man
            0
            Сегодня, 18:04
            Пропагандистской лабудой забито буквально ВСЁ! Иногда полдня уходит на фактчекинг. Собственно, на это и рассчитано, что люди поленятся проверить информацию или не смогут докопаться до первоисточников (ну, и языки иностранные неплохо бы знать).
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 18:29
              Цитата: invisible_man
              (ну, и языки иностранные неплохо бы знать).

              на сегодня даже это не обязательно, тот же яндекс вполне сносно переводит
        3. военком Котёнок
          военком Котёнок
          +1
          Сегодня, 17:40
          Ок, а у укров тогда от чего конкретно траур? Они спать спокойно не смогут, если в выделенных 90 млрд евро не будет доли венгерского участия?
      2. knn54
        knn54
        0
        Сегодня, 17:34
        "Я не уверен, о чем мы вообще говорим. Потому что в декабре на встрече Европейского совета Орбан проголосовал за то, что Венгрия не будет участвовать в этом кредите, Европейский совет проголосовал за него. Венгрия, Чехия и Словакия не участвуют в кредите на 90 миллиардов, поэтому он не касается нашей страны. Таким образом его и одобрили".
        Вот вам и Орбан.
      3. Андрей Малащенков
        Андрей Малащенков
        0
        Сегодня, 17:42
        Никто ничего не блокирует.


        Хорошо бы наши стали тогда блокировать (причем сославшись на другана Трампа - типа раз вы против Трампушки то и мы вам фиг с маком .. упс... без мака) lol
      4. Andobor
        Andobor
        0
        Сегодня, 18:12
        Цитата: Иван Васильевич 282
        Никто ничего не блокирует.

        Не кто ничего не блокирует по простой причине, - у ЕС денег на кредит нет, деньги то может и дадут, но из бюджетов стран ЕС, а это личное дело каждой страны, давать или не давать.
      5. Монтесума
        Монтесума
        0
        Сегодня, 18:17
        Мадьяр: Венгрия не будет блокировать кредит ЕС Украине на €90 млрд
        Глава победившей на венгерских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр согласен с решением Будапешта не участвовать в предоставлении кредита ЕС Украине на €90 млрд. Страна, объяснил он, находится в очень сложной экономической ситуации. При этом Будапешт больше не будет препятствовать предоставлению займа, добавил политик.
        1. BrTurin
          BrTurin
          0
          Сегодня, 18:43
          Цитата: Монтесума
          При этом Будапешт больше не будет

          Сейчас всё это слова, вот когда начнутся дела, тогда и посмотрим - те кто его привел имеют свои цели - и будут их добиваться, но сносить под корень политику Орбана сразу он не будет... сейчас не препятствует кредиту, потом поддержит безоговорочно пакет санкций, за это время договорятся по альтернативным маршрутам и под предлогом диверсификации откажутся от российской... дела всё покажут
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 17:18
      Алексей Александрович, я себе это представляю... Укры массово надевают на головы, кастрюли и лупят по голове, молотком, от злости..))) Такой облом..)))
    3. Joker62
      Joker62
      +2
      Сегодня, 17:27
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      У Укров сегодня траур crying обманули в лучших чувствах!

      То есть, по матросили и бросили??? crying
    4. carpenter
      carpenter
      -2
      Сегодня, 17:27
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      У Укров сегодня траур обманули в лучших чувствах!

      А так старались Орбана сбросить, а тут и Мадьяр ушат помоев на киев вылил.
    5. Владислав_2
      Владислав_2
      0
      Сегодня, 19:02
      ЭТОТ ссаная марионетка брюселя yes ...мягко стелится...жестко спится!...он всё хохлам сольёт и поможет!....но есть одна деталь....они поностью зависят от наших ресурсов yes
      1. guest
        guest
        0
        Сегодня, 19:05
        Цитата: Владислав_2
        они поностью зависят от наших ресурсов

        Они видят это немного иначе, что наши ресурсы зависят от них. laughing
  2. Иван Васильевич 282
    Иван Васильевич 282
    +8
    Сегодня, 17:11
    Странное содержание статьи. В источнике немного другое:
    Speaking of Ukraine, Magyar says he backs the €90bn Ukraine deal as agreed in December last year, which crucially prominently included an opt-out for Hungary (alongside Czech Republic and Slovakia) so they don’t have to commit their money.

    He says that Hungary should still have the opt-out because “it is in a very difficult financial situation” as he points to the importance of restarting the flow of EU funds which – quite assertively – he says “belongs to us and that every other member state received but us.”


    В переводе:

    Говоря об Украине, Мадьяр заявляет о своей поддержке соглашения по Украине на сумму 90 млрд евро, достигнутого в декабре прошлого года, которое, что особенно важно, включало в себя возможность для Венгрии (наряду с Чехией и Словакией) отказаться от участия, чтобы им не пришлось выделять свои средства.


    То есть все поддерживает и не блокирует, просто не берут участие в кредитовании.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      +5
      Сегодня, 17:23
      мне интересно, а кто минусует?!!!
      в статье на ВО откровенное передергивание, человек написал правду, за что и кто поставил минус?
      смелости наберитесь и признайтесь
      1. Joker62
        Joker62
        +1
        Сегодня, 17:31
        Цитата: Василенко Владимир
        мне интересно, а кто минусует?!!!
        в статье на ВО откровенное передергивание, человек написал правду, за что и кто поставил минус?
        смелости наберитесь и признайтесь

        Минисуют ЦИПСО-та от злости ... Ну и ряд рьяных либерасты, которые здесь бывают "проездом"...
        Меня тоже минуют не щадно, и не обращаю на этих внимание.
        1. guest
          guest
          0
          Сегодня, 19:00
          Цитата: Joker62
          Меня тоже минуют не щадно, и не обращаю на этих внимание.

          Да понятно, с этим всё равно ничего не сделать, но интересно кому это делать нечего искать все мои комментарии и минусовать невзирая на содержание. Возможно ЦУПСО "ИИ" какой то для этого использует, хотя особого интеллекта для минусования и не надо.
      2. faiver
        faiver
        +2
        Сегодня, 17:35
        ой да какая разница - плюньте и разотрите, я уже давно не обращаю внимание на эту секту молчащих минусаторов....
      3. Наган
        Наган
        +4
        Сегодня, 17:43
        Цитата: Василенко Владимир
        в статье на ВО откровенное передергивание, человек написал правду, за что и кто поставил минус?
        Тут как раз за факты и минусуют, особенно если факты обламывают чьи-то наилучшие пожелания. А вот за лозунги, призывы, и плоские шутки йумора бешенно плюсуют, если они соответствуют "генеральной линии".
      4. LIONnvrsk
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 18:49
        Цитата: Василенко Владимир
        мне интересно, а кто минусует?!!!

        Олег Мындарь yes
  3. Ирек
    Ирек
    -4
    Сегодня, 17:12
    Вот смутьян какой , кинул хохлоту.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      +5
      Сегодня, 17:22
      ДА НИ КОГО ОН НЕ КИДАЛ!!!
      все с точностью до наоборот, он заявил что не будет блокировать кредит ЕС для украины
      1. Canecat
        Canecat
        +1
        Сегодня, 17:39
        Но и учавствовать не будет, что по сути равнозначно. Кто хочет, пусть платит, а для Венгрии это большие деньги.
        Что Орбан, что этот мадьяр идут к продолжению поставки по Дружбе, но каждый своим путем.
        Только бизнес, ни чего личного. hi
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир
          -1
          Сегодня, 18:28
          Цитата: Canecat
          Но и учавствовать не будет, что по сути равнозначно.

          абсолютно не одно и то же, основная проблема была в том что венгрия наложила вето на этот кредит, а сейчас она его снимет и деньги шароварникам пойдут
      2. ugos
        ugos
        0
        Сегодня, 19:00
        Ну хочется ему так что бы кинули, так хочется что кушать не может, а на ваше разъяснение он отвечать не будет, не для того он писал, что бы выглядеть совсем уже дураком, здесь кстати много таких...радуются тому чего не может быть, просто что бы радоваться...
  4. кредо
    кредо
    0
    Сегодня, 17:14
    Глава партии «Тиса», получившей конституционное большинство, согласился с отказом Будапешта от одобрения кредита Европейского союза для Украины на 90 миллиардов евро....Политик отдельно отметил: прекращение поставок нефти по трубопроводу «Дружба» ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии...

    В Киеве решили, что только они способны ставить условия, находясь в зависимости у других,
    но в Будапеште тоже оказались не лыком шиты и показали что такая игра для них вполне приемлема независимо от смены игрока. laughing
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 17:19
    согласился с отказом Будапешта от одобрения кредита Европейского союза для Украины на 90 миллиардов евро.
    мне интересно зачем перевирать слова которые можно проверить?!
    Венгрия не будет участвовать в выделении Евросоюзом кредита Украине в размере €90 млрд, поскольку страна находится в очень сложной экономической ситуации, заявил глава венгерской оппозиционной партии «Тиса», лидирующей на парламентских выборах, Петер Мадьяр на пресс-конференции.

    «Мы не можем позволить себе брать новые кредиты сейчас. Это решение было принято еще в декабре, что Венгрию исключат из этого, я не понимаю, почему оно снова всплыло сейчас», — сказал он (цитата по HVG).

    При этом Мадьяр отметил, что Венгрия не будет препятствовать предоставлению Киеву самого кредита ЕС, передает Bloomberg.

    как бы это совсем иной смысл!!!

    Magyar Péter: Ha nem kell részt venni benne, nem akadályozzuk a 90 milliárd eurós ukrán hitelt – élőben a leendő miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatójáról
    https://hvg.hu/itthon/20260413_magyar-peter-nemzetkozi-sajtotajekoztato
    1. carpenter
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:31
      Цитата: Василенко Владимир
      Magyar Péter: Ha nem kell részt venni benne, nem akadályozzuk a 90 milliárd eurós ukrán hitelt – élőben a leendő miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatójáról

      Да всё верно написано - "мы не против, но без нас".
    2. роман66
      роман66
      -2
      Сегодня, 17:36
      Да это, собственно, и не кредит. Если а репарационных денег которых то ли будет, то ли нет
  6. Altai2026
    Altai2026
    -1
    Сегодня, 17:22
    Верю,в то что денег на руину и даже поручительство по кредиту будет очень не популярно среди венгров!но ес всегото нужно чтобы венгры не блокировали решение ес на выделение кредита!!!Уважаемые форумчане !интересно а можетОрбан ему еще месяц быть премьером досрочно расторгнуть договор (или приостановить годика так на 4) о постройке аэс за кредит РФ и убрать льготные цены на нефть и газ???ведь сколько славян умрет и на сколько СВО по времени продлится получи руина эти 90 лярдов !!!даже если половину разворуют и откаты вернут!!!может С .Лаврова можно както попросить чтобы он донес что не будет у венгров аэс нахаляву с топливом если те санкции поддержат и деньги на оружие получат !!!???
    1. Altai2026
      Altai2026
      0
      Сегодня, 17:30
      Я молчу уже сколько денег бы РФ сыкономила и могла бы отправить на востановление разрушенного!!!(Про строительство детсадов,увеличение пенсий и маткапитала вообще молчу) да и интересно а если мадьяру кирпич на голову случайно упадет или он от радости шампанским захлебнется ???то кто его заменит???
  7. guest
    guest
    -2
    Сегодня, 17:24
    Победившийв Венгрии Мадьяр не поддержал кредит ЕС Украине на 90 млрд евро

    Зрада какая. laughing
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 17:26
      к сожалению откровенная перемога, или чего у них там, все время путаю
      венгры снимут вето на кредит для украины
      1. guest
        guest
        -1
        Сегодня, 17:35
        Цитата: Василенко Владимир
        венгры снимут вето на кредит для украины

        К сожалению так и будет. sad У меня в конце предыдущего комментария смайлик вообще то стоит, хотел немного потроллить убогих на понятном им языке, один из них меня даже уже успел отминусовать.
  8. tralflot1832
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:44
    Ни кто ни кого ни кидал.Урсула поздравила Мадьяра ,Зеленский поздравил .Песков не поздравил .На АЗС Венгрии саляра перешагнула психологический рубеж в 2 евро.Виноват наверно Песков - не поздравил .Так форинт подсел к Евро на 10% сегодня .Опять Песков - лавры Трампа покою не дают. wassat
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 17:49
    Ну, сегодня не поддержал, а завтра , старшие товарищи, объяснят, что к чему. И, поддержит. Тенденция, однако - запад так или иначе, продавит помощь бандеровцам
  10. Toby Dammit
    Toby Dammit
    0
    Сегодня, 18:13
    Он сказал что блокировать не будут, но и сама Венгрия ничего не даст. У небратьев научились так перемоги высасывать?
  11. alexputnik17
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 18:14
    Мадьяр не просто поддержал позицию предшественника, а обосновал ее суверенным правом Венгрии.

    Ба-га-га. Опять украм по губам. Зе же уже лизнул. Чего такое то? laughing
    Если честно, может и ЕС хорошо. Хотели бы, уже бы передали...
  12. Igor Korbut
    Igor Korbut
    0
    Сегодня, 18:15
    Уже все знают, что вливание финансов в Украину- никакого результата не даст, а Зеля это ненасытный птенец с открытым клювом))
  13. Pohoda
    Pohoda
    +1
    Сегодня, 18:15
    Для обсуждения необходимо, прежде всего, понимать суть происходящего. В случае с кредитом для Украины состоялось два голосования. Одно касалось согласия на предоставление этого кредита. Здесь требуется 100% согласие всех государств-членов ЕС. Против этого выступила Венгрия, и поэтому кредит до сих пор не был одобрен. Именно поэтому в ЕС и ждали результатов выборов. Второе голосование касалось гарантий по этому кредиту. Все знают, что Украина никогда ничего не погасит. А поскольку ЕС не может предоставить кредит самостоятельно (не имеет полномочий), была создана сложная финансовая конструкция, которая требовала, чтобы каждый член ЕС поручился за определенную часть этого кредита. Здесь, помимо Венгрии, Словакии и Чешской Республики, были и другие государства, выступившие против. И именно эти страны аргументировали это сложной экономической ситуацией, поскольку они получили бы субсидии от ЕС в государственный бюджет, уменьшенные на гарантированную сумму. Поэтому с этой точки зрения необходимо оценивать, что скажет и, главное, что сделает новый венгерский лидер. И в игре есть еще другие моменты со стороны ЕС. Речь идет о "штрафах" Венгрии и задержанных субсидиях за невыполнение обязательств в области демократии, невнедрение законов ЕС (эмиграция и т. д.). И речь идет о немалых суммах... несколько миллиардов евро. Прежде чем что-то оценивать или высказываться по какому-либо вопросу, лучше знать основы проблемы.
  14. Андрей Крутилин
    Андрей Крутилин
    0
    Сегодня, 18:34
    Венграм лучше с нами сотрудничать.
    Не только энергоносители.
    Закарпатье.
  15. bk316
    bk316
    0
    Сегодня, 18:40
    Вот это зрада так зрада.