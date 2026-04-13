Победившийв Венгрии Мадьяр не поддержал кредит ЕС Украине на 90 млрд евро
Победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр сделал заявление, которое едва ли обрадует Брюссель и Киев. Глава партии «Тиса», получившей конституционное большинство, согласился с отказом Будапешта от одобрения кредита Европейского союза для Украины на 90 миллиардов евро.
Мадьяр не просто поддержал позицию предшественника, а обосновал ее суверенным правом Венгрии:
Я прошу все зарубежные государства относиться к Венгрии с таким же уважением, с каким она относится к ним.
Политик отдельно отметил: прекращение поставок нефти по трубопроводу «Дружба» ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии.
Поставки по магистрали прекратились еще в январе. Будапешт и Братислава подозревают, что Киев саботирует ремонт. А Украина отказывается пустить на объект независимых инспекторов Еврокомиссии.
Виктор Орбан, напомним, занимал принципиальную позицию: одобрение кредита он напрямую связывал с возобновлением поставок по «Дружбе». Теперь выясняется, что по этому вопросу между старым премьером и его победителем нет никаких разногласий.
Проигравший Орбан уже признал поражение и поздравил Мадьяра. Но в Брюсселе и Киеве радость от смены власти в Будапеште, вероятно, будет недолгой.
После новых высказываний Петера Мадьяра «утренняя перемога» для Украины превращается в «вечернюю зраду».
