До прихода авианосца «Джордж Буш» в Восточное Средиземноморье - считанные сутки
Атомный авианосец USS George H.W. Bush (CVN-77) класса «Нимиц» прошёл проливом Гибралтар в восточном направлении. Сообщается о том, что он вошёл в зону ответственности 6-го флота, о чём сообщает командование ВМС США.
Зона ответственности Шестого флота США такова: от Баренцева моря на севере до Средиземного моря на юге. Также в эту макрозону входят и воды, омывающие Африку от Гибралтара и на сотни морских миль южнее.
Ранее сообщалось, что авианосец вышел с военно-морской базы в Норфолке 31 марта и направился в восточное полушарие. По предварительным данным, в Восточное Средиземноморье (к Кипру и восточнее) американский авианосец прибудет примерно через 4 суток, если продолжит движение в указанном направлении без заходов в другие порты.
Таким образом, вскоре в регионе, который граничит с Ближним Востоком, ВМС США сосредоточат три авианосные ударные группы, включая АУГ «Авраама Линкольна» и USS Gerald Ford, на котором произошла нештатная ситуация в прачечной и в туалетах - по официальным заявлениям Пентагона.
В состав ударной группы авианосца «Джордж Буш» входят эсминцы USS Ross (DDG-71), USS Donald Cook (DDG-75) и USS Mason (DDG-87).
Военные эксперты не исключают того, что все три АУГ могут быть задействованы в новой фазе вооружённого конфликта против Ирана, в том числе по захвату акватории и территории, примыкающих к Ормузскому проливу.
