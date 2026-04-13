До прихода авианосца «Джордж Буш» в Восточное Средиземноморье - считанные сутки

Атомный авианосец USS George H.W. Bush (CVN-77) класса «Нимиц» прошёл проливом Гибралтар в восточном направлении. Сообщается о том, что он вошёл в зону ответственности 6-го флота, о чём сообщает командование ВМС США.

Зона ответственности Шестого флота США такова: от Баренцева моря на севере до Средиземного моря на юге. Также в эту макрозону входят и воды, омывающие Африку от Гибралтара и на сотни морских миль южнее.



Ранее сообщалось, что авианосец вышел с военно-морской базы в Норфолке 31 марта и направился в восточное полушарие. По предварительным данным, в Восточное Средиземноморье (к Кипру и восточнее) американский авианосец прибудет примерно через 4 суток, если продолжит движение в указанном направлении без заходов в другие порты.

Таким образом, вскоре в регионе, который граничит с Ближним Востоком, ВМС США сосредоточат три авианосные ударные группы, включая АУГ «Авраама Линкольна» и USS Gerald Ford, на котором произошла нештатная ситуация в прачечной и в туалетах - по официальным заявлениям Пентагона.

В состав ударной группы авианосца «Джордж Буш» входят эсминцы USS Ross (DDG-71), USS Donald Cook (DDG-75) и USS Mason (DDG-87).

Военные эксперты не исключают того, что все три АУГ могут быть задействованы в новой фазе вооружённого конфликта против Ирана, в том числе по захвату акватории и территории, примыкающих к Ормузскому проливу.
  Joker62
    Joker62
    +2
    Сегодня, 17:36
    Чтоб потом с позором уйти из залива???
    Опять же наступают на те же грабли.... Ну тож, персы помогут спалить корыту, раз у янков упоротых нет разума и самосохранения...
    1. Комментарий был удален.
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 18:26
      Его приход в восточное Средиземноморье, существенно расстановку сил не изменит. Вот если его перебросят к "Абраму" в Аравийское море. Там уже через неделю подтянется амфибийная группа "Боксера".
  Андрей Малащенков
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 17:39
    Из-за короткой взлетки - все самолеты на авианосцах имеют и меньший радиус полета и берут меньше вооружений - и что тогда толку с этой бандуры в Средиземном море ? ведь до Ирана они почти не долетят ? - так понты побить ?
    роман66
      роман66
      0
      Сегодня, 17:43
      Заправщики есть, не все сожгли иранцы
      Андрей Малащенков
        Андрей Малащенков
        0
        Сегодня, 17:45
        Но это дополнительные траты и риски - впрочем .."жует попакорм"
  Ирек
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:45
    Неужели тубзик отремонтировали, аккуратнее надо быть с такой дорогой игрушкой.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 17:47
    Джордж Буш это сила! У него особенно бронированная прачечная. Если серьезно, никто из американских кораблей даже близко под действия иранских ракет не подойдет. Две других АУГ находятся на почтенном удалении и рыбу ловят. Авиакрыло может поднагадить, но персидская ПВО показала, что она в состоянии валить авиацию. Сколько у США есть еще АУГов в рабочем состоянии? Понтоваться так понтоваться. До последнего.
    Starover_Z
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 18:14
      Цитата: Младший рядовой
      Если серьезно, никто из американских кораблей даже близко под действия иранских ракет не подойдет.

      Смотря под какие ракеты ! А если иранцам дадут целеуказание он-лайн и те ударят такими же ракетами, что они достали Диего-Гарсия, то смысл гонять этот авианосец в средиземку ? На большой удалённости его самолёты могут и не вернутся на него.
  dzvero
    dzvero
    +1
    Сегодня, 18:02
    Интересно какую отмазку придумают чтобы в бой не идти? Гальюны и прачечная уже не катят. Наверное что-то будет с камбузом или с холодильниками для мороженного.
    ettore
      ettore
      +1
      Сегодня, 18:49
      Почему не катят? По амерскому принципу - если прокатило один раз то можно повторить.
  Пленник
    Пленник
    +1
    Сегодня, 18:07
    Ну, Ачуметь! Сколько прачечных сгорит, сколько гальюнов забьется уму непостижимо.
  yuriy55
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 18:13
    А у Ирана есть ракеты, способные ударить на 4 000 км...Может быть, с наведением на цели - напряжёнка, но имеются все шансы...
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:22
    Цитата: Joker62
    Ну тож, персы помогут спалить корыту, раз у янков упоротых нет разума и самосохранения...

    Там ещё парни в Красном море есть. А они рукодельные... А в Средиземном море плавать для мира во всем мире, ну такое себе... Люди смотрят. winked
  СергейСмирнов3663
    СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 18:29
    Будем надеяться, что у Ирана есть тузы в рукаве.
    Может увидем плавно уходящий под воду авианосец или три авианосца?
    Хотя это черевато, могут и ядреной ответить за конфуз.