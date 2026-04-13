Нардеп ВРУ: у Киева есть гиперзвуковые ракеты, но о них почти никто не знает

Украина уже имеет собственные гиперзвуковые ракеты и успешно их применяет против российской армии, просто об этом никто не знает. С таким заявлением выступил нардеп Верховной Рады Федор Вениславский, входящий в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Украинская армия уже применяет в зоне спецоперации гиперзвуковые ракеты, разработанные украинскими специалистами, но делает это в условиях секретности. По словам нардепа ВРУ, в ракетостроении у бандеровского режима всё нормально, новейшие «секретные» ракеты летают на 500 км, в планах увеличить их дальность. Вот только про эти ракеты почти никто не знает. Однако причину такой секретности нардеп пояснить не смог, да и про ракеты подробностей не привел.



У нас есть ракеты, о которых почти никто не знает, но которые способны наносить удары по территории врага на расстоянии до 500 километров и лететь на гиперзвуковых скоростях. И мы их успешно применяем в ходе боевых действий.

Зато Вениславский рассказал об украинской космической программе, в которой Киев продвигается весьма «успешно». На сегодняшний день идут работы над созданием системы, позволяющей перехватывать российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» на больших высотах. Заодно идет разработка системы раннего предупреждения. До создания полноценных Космических сил осталось максимум три года.

Перехватить «Орешник» можно с наибольшей эффективностью до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе. Легче сбить одну цель, чем шесть.

В этом направлении у Украины есть «несомненные успехи», было якобы проведено два испытания, в рамках которых ракетоносители поднимались на высоту 100 и 200 километров. Вот только ни российские, ни американские системы никаких пусков украинских ракет не фиксировали. Да и с запуском некой ракеты с самолета на высоте 8 километров в рамках программы создания «воздушного космодрома» тоже какие-то проблемы, об этом даже на Украине никто не слышал.
    Андрей Малащенков
    +3
    Сегодня, 17:36
    Киева есть гиперзвуковые ракеты,


    Но главное они (ракеты) выглядят как трех литровая банка с огурцами - поэтому русские не смогут найти места их производства и lol хранения
      ian
      +5
      Сегодня, 17:53
      Вы прослушали песню "У нас есть такие ракеты!!! Но мы вам о них не расскажем...."
      Ну или расскажем. Но деньги вперед.
      Автор известен. feel
    Joker62
    +1
    Сегодня, 17:38
    Врёт, как дышит и не краснея....

    Врёт, как дышит и не краснея....
    opuonmed
    0
    Сегодня, 17:43
    Есть, нет — это неважно, нельзя было оставлять недобитого зверя в живых, наверное, неточно!
      bk316
      0
      Сегодня, 18:32
      наверное, неточно!

      Да вот это то как раз точно.
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:44
    В такое могут поверить , хахлы и заднеприводные.
      Андрей Малащенков
      +1
      Сегодня, 17:47
      Ну правды ради даже немецкая ФАУ-2 имела гиперскорость тут главное настильность или баллистика ...
        alexboguslavski
        +1
        Сегодня, 18:26
        Настильность - это категория баллистики, относящейся к стрелковому оружию, это характеристика траектории полёта пули, которая показывает, насколько она приближена к прямой линии. Чем выше настильность, тем меньше требуется поправок по высоте при прицеливании.
        Проксима
        0
        Сегодня, 18:43
        Цитата: Андрей Малащенков
        Ну правды ради даже немецкая ФАУ-2 имела гиперскорость тут главное настильность или баллистика ...

        Вы немного перегнули. fellow ФАУ-2 имела максимальную скорость (падение) 1100 м/с. Гиперзвук начинается с 1710 м/с. Ещё пару МАХов не хватает.. recourse
      ANB
      +1
      Сегодня, 18:59
      . могут поверить , хахлы и заднеприводные.

      А это, разве, не синонимы?
    16112014nk
    +2
    Сегодня, 17:46
    Не стоит недооценивать экзистенциального врага.
    knn54
    +2
    Сегодня, 17:46
    -способны наносить удары по территории врага на расстоянии до 500 километров и лететь на гиперзвуковых скоростях.
    Неужели ФАУ2:дальность 380 км, скорость 5 М?
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 18:35
      Цитата: knn54
      Неужели ФАУ2:дальность 380 км, скорость 5 М?

      Да. На конечном участке разгона V-2 имела скорость 5М, дальше она летела по инерции и при падении снижалась до 1.5 М.

      Но это не гиперзвук в нынешнем понимании. Гиперзвук - это скорость на всей траектории полета.
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 17:47
    .Украина уже имеет собственные гиперзвуковые ракеты

    Интересно. У главных спонсоров и поставщиков оружия таких ракет нет, а у них есть.
      Андрей Малащенков
      +2
      Сегодня, 18:07
      Так они у спонсоров и сперли ... теперь у них есть а спонсора нет wassat
        Мячик
        0
        Сегодня, 19:02
        Цитата: Андрей Малащенков
        Так они у спонсоров и сперли

        У спонсоров нет гиперзвука.
    5.11
    +2
    Сегодня, 17:50
    Видишь суслика?
    Нет.
    И я не вижу. А он есть.(с)
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 17:55
    Для припрыгивания какелов ложь становится все изощреннее. Рагулей надо держать в моральном тонусе. Скоро до полетов на Марс договорятся.
    Пленник
    0
    Сегодня, 18:03
    Нардеп ВРУ...Конечно врешь. sad Никто не знает, никто не видел, но есть потому что не может не быть. В мозгу унюханных наркош всё может быть. sad
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 18:07
    Чего то Фёдора знатно прëт сегодня на новости... Видать из администрации президента 404 забористое чего подвезли. laughing
    Гегемон за гиперзвук бьется, никак. А у 404 не только свои ракеты, а космос и гиперзвук свой. Но, это тайна. Тайна, которую Фёдор никому не расскажет. Даже украм. winked
    Tagan
    +1
    Сегодня, 18:07
    Патологический лжец. Только для кого эта лапша? Для собственных громадян? Они ж не успевают снимать ранее навешанную.
    Igor Korbut
    +2
    Сегодня, 18:09
    США имеют гиперзвуковые ракеты, но до 6 Махов, вряд ли их на Украине будут испытывать, америкосам самим нужны. Сказки про укро-ракеты мы наслышались))
      Мячик
      0
      Сегодня, 19:03
      Цитата: Igor Korbut
      США имеют гиперзвуковые ракеты

      Нет у США гиперзвука. Пока одни испытания, то неуспешные, то частично успешные.
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 18:17
    Настало время ох........ каких интересных историй. laughing
    JustMe
    +1
    Сегодня, 18:21
    Не стоит забывать, что в прошлом была сильная сцепка промышленностей России и Украины.
    Была масса личных связей и у нас была масса руководителей, готовых продать комплекты технической документации. Для справки, в НИИФИ продавали на сторону
    1. Комплекты КД на емкостные датчики (лучшее направление НИИФИ) - Иванчиков.
    2. Дифференциальные емкостные датчики - Тихоненков
    3. Тащили все КД что можно - Белозубов и его группа
    4. Как оказалось что образцы всей производимой техники были как-то неофициально отправлены в США во второй половине 90--х. Кто это организовал - похоже вся верхушка НИИФИ.
    Когда я работал в СКБТ, у тогдашнего босса - Потанина был бзик отправлять конструкторскую документацию на Украину, особенно если предполагалось потенциально военное назначение.
    123_123
    0
    Сегодня, 18:52
    Какие галлюцинации с бредом тематические.
    BAI
    0
    Сегодня, 19:02
    до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе. Легче сбить одну цель, чем шесть.

    И на ком расстоянии от Украины это происходит? Наверное, чуть подальше, чем 200 и даже 500 км