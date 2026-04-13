Российские «Герани» начали охотиться на мобильные группы ПВО ВСУ

Российские «Герани» снова меняют тактику, как сообщают вражеские ресурсы, дроны-камикадзе начали охоту за мобильными группами ПВО ВСУ. С начала этого года по официальным данным уничтожено уже более десятка мобильных установок, но на самом деле их гораздо больше.

Российские специалисты продолжают модернизировать «Герани», теперь они научились уничтожать мобильные огневые группы ПВО ВСУ, а также различные самоходные установки типа немецкого «Гепарда». Первые такие случаи были зафиксированы еще в декабре прошлого года, а в этом году их число только выросло.



Как заявил украинский эксперт по ПВО, а по совместительству еще и советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов, часть российских «Гераней» получила опцию управления оператором, став по-настоящему опасным оружием, способным поражать движущиеся цели. Тактика их применения против мобильных групп ПВО довольно проста, первый дрон вскрывает местоположение группы и отвлекает ее на себя, второй поражает цель.

На данный момент украинцы не разработали эффективные меры противодействия этой тактике. Бескрестнов призывает расчеты мобильных установок ПВО тщательней маскировать их, даже в тыловых районах, а также чаще менять боевые позиции.

Напомним, что российские «Герани» далеко ушли от своего прародителя — иранского «Шахеда». На сегодняшний день они используются в качестве носителей для FPV-дронов, охотников за авиацией ВСУ с помощью авиационных ракет Р-60 и даже минных заградителей, сбрасывающих противотанковые мины. А управляемая версия вполне удачно работает по движущимся целям, в том числе и на железной дороге.
  1. Наводлом
    Наводлом
    +2
    Сегодня, 18:08
    Российские специалисты продолжают модернизировать «Герани», теперь они научились уничтожать мобильные огневые группы ПВО ВСУ, а также различные самоходные установки типа немецкого «Гепарда».

    Не понятно.
    Разве на конечном отрезке Герани не на ручном управлении?
    Что мешало до сих пор направлять их на те же Гепарды?
    Может, имелось в виду, что их "научили" распознавать эти цели?
    Объясните дилетанту.
    1. bk316
      bk316
      +1
      Сегодня, 18:29
      Разве на конечном отрезке Герани не на ручном управлении?

      Изначально нет.
      Судя по всему, там уже мало что от шахеда осталось.
      Вообще ценность иранского изобретения не в технологии или конструкции а в идее.
      Надо сделать мнсного - очень много дешевых ударных средних БПЛА.
      Так то крылатая ракета всем лучше, вот только ручная сборка и дорого.
    2. Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 18:31
      . Может, имелось в виду, что их "научили" распознавать эти цели?


      Искусственный интеллект на некоторых модификациях Гераней уже давно распознает и анализирует наземные цели.Видео в телеге было с камеры такой Герани с распознаванием и анализом целей и дальнейшей работе по ним.Скорее всего раньше МОГи не доставляли большой проблемы,процент перехвата ими Гераней был относительно невелик и зону с обнаруженными МОГами предпочитали просто обходить при их обнаружении за счёт их работы по дронам-приманкам,однако со временем МОГи стали более эффективны и для борьбы с ними пришлось держать специальный наряд Гераней для их работы по МОГам для расчищения пути полёта Гераней предназначенных для работы по основным наземным целям.Как то так.То есть пока процент перехвата Гераней при помощи МОГов и ПВО был относительно низок их не трогали и просто облетали.Как только повысился,то по ним начали работать. Для этих целей даже есть Герани-матки носители FPV-дронов.

      Реактивные дроны «Герань-3» с двигателем внутреннего сгорания потеряли неуязвимость на фоне развития беспилотников-перехватчиков. Кадры поражения дрона опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

      На опубликованных видео зафиксированы два случая перехвата зенитными дронами реактивных «Гераней» вдогон с задней полусферы. Заявлялось, что «Герань-3» летает на скорости до 500 км/ч.

      Это говорит о том, что перехватчики способны лететь заметно быстрее реактивного дрона и догонять его.
      «Военный осведомитель»
      Судя по всему, для надёжного ухода от перехвата на скорости выше 500 км/ч необходима классическая схема крылатой ракеты. «Герани-3» же рациональнее теперь применять в ситуации, когда им не противостоит развитая ПВО.
    3. Fachmann
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 18:34
      Владимирhi, направить на Гепарды можно, но чем это закончится?
      Объективно говоря,тут не всё так просто.
      Я писал об этих "зверях" в статье "Гепард в вышиванке".
    4. Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 18:46
      В продолжении поста.Для этого и начали применять дроны-крылатые ракеты Герань-5,но они дороже и их технологически сложнее производить.Поэтому помимо наращивания производства Гераней-5 надо искать и альтернативные пути решения задач.Новые идеи нужны.

      . Однако российский военный блогер GoDrone недавно изложил у себя в блоге подход, который может стать следующим шагом России по противодействию этим "зонам поражения", а именно — использование автономных "туч" беспилотников. Они могли бы обеспечить целенаправленные атаки сквозь "зоны поражения" и прорвать украинские позиции, хотя реализация этой идеи по-прежнему сопряжена со значительными техническими и тактическими трудностями. ... GoDrone утверждается, что "роевая" тактика позволяет обойти эти ограничения и сократить необходимое число операторов за счет количества. Если один оператор сможет управлять сразу несколькими беспилотниками за раз за счет их автономной работы, можно добиться той же кучности атак при гораздо меньшей численности личного состава. Это также уменьшает электромагнитный след. По сути, "роевая" тактика позволяет войскам масштабировать атаки без пропорционального увеличения рисков для персонала. ... Москва внедряет искусственный интеллект в системы целеуказания и навигации, а также экспериментирует с беспилотниками с сетевой архитектурой. Сообщается, что некоторые платформы уже вобрали в себя средства компьютерного зрения и другие системы, которые позволяют осуществлять ограниченную автокоррекцию курса и избегать украинских средств ПВО. Российские военные также осваивают такие концепции, как "дрон-матка" для запуска беспилотников ближе к цели.
      Несмотря на это, текущие признаки показывают, что Россия еще не вышла на уровень полностью автономных "роевых" операций, эффективных на динамичном поле боя. Большинство действующих систем по-прежнему требуют стабильной связи, а их автономность ограничена, что снижает их эффективность в сложных условиях.


  2. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    +2
    Сегодня, 18:09
    Это чтобы жизнь малиной не казалась у хрюндельских ПВОшников, а то взяли моду - сбивать по 120% от запущенных БПЛА laughing
  3. alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:27
    российские «Герани» далеко ушли от своего прародителя — иранского «Шахеда»

    Большому кораблю, большого плавания!
  4. Филин
    Филин
    0
    Сегодня, 18:48
    А когда начнётся "охота" (не "Геранями") на критически важные объекты логистики (мосты через Днепр)? Или "партия позорного мира" для доступа к 500 млрд. на Западе, запрещает уничтожить мосты? Личный состав, техника и боеприпасы спокойно доезжают от западных границ Украины до линии фронта.
  5. Младший рядовой
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:57
    Цитата: Наводлом

    Разве на конечном отрезке Герани не на ручном управлении?

    Первые Герани летали по прошитому полетному заданию по статичным целям. Сейчас от последних версий Гераней только название осталось.Там и напильником по планеру прошлись, и движок другой вклеили, и ГСН там однозначно другая. Что там еще напридумывали, из области загадок. У нас, как обычно, все секретят. Вы заметили, что о Российских новшествах, мы почти всегда узнаем с иностранных ресурсах? bully