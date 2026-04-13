Международная федерация водных видов спорта сняла санкции со спортсменов из РФ

Всемирная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение о полном снятии ограничительных мер в отношении атлетов из России и Белоруссии. Теперь спортсмены из этих стран могут возвращаться на международную арену, представляя свои государства — с национальными флагами и гимнами. Санкции были введены в 2022 году на фоне событий на Украине и повлекли за собой отстранение российских участников от турниров под эгидой федерации. Решение о снятии санкций было принято в результате консультаций, проведенных с подразделением Aquatics Integrity Unit, отвечающим за соблюдение принципов честной борьбы, а также с атлетическим комитетом организации.

Как сообщает пресс-служба организации, отменяются ограничения, наложенные на взрослых спортсменов с российским или белорусским гражданством. Они получают право выступать в тех же условиях, что и представители других стран: в форме своих национальных федераций, под звуки собственного гимна и с государственной символикой. Единственное условие допуска — прохождение четырех последовательных допинг-тестов с отрицательным результатом и верификация через систему Aquatics Integrity Unit.



Предполагается, что ближайшим турниром, на котором российские спортсмены выступят под флагом страны, станут матчи второго дивизиона Кубка мира по водному поло среди женщин, который будет проходить на Мальте с 21 по 26 апреля. Кроме того, на 24 и 25 апреля запланированы соревнования в рамках Кубка мира по плаванию.

Ранее аналогичные шаги предприняли Международная федерация дзюдо (IJF) и Всемирная федерация тхэквондо (WT), также разрешившие российским атлетам выступать на соревнованиях с национальной атрибутикой.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 18:34
    Сегодня сборной Украины по водному поло засчитали техническое 0 : 5 поражение за отказ встречаться за 7 седьмое место .Вроде на той же Мальте- только мужчины.Вой на Украинских Болотах не сусветный ,обещают жаловаться в " спортлото ". wassat
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 18:48
      На кубке Мира по водному поло наши ,обули бразилию 10: 7.Обули Англию 21: 9,обули ЮАР 31:11.Французы нас обули 13: 14 ,потом румыны 12 : 16.Вышли на Украину за 7 место .Дольше знаете что было .Россия - Украина 5: 0,какая боль Россия Украина 5: : 0 Сегодня волны бьют так больно,зеленский видел как умирала надежда " неньки"Его душа плачет Россия Украина 5: 0. wassat Шихрин не обидется .
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 18:51
        ...сборная Краины по возвращению все оптом сразу в окопы пойдут за пролёт?
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 18:59
          Я бы на их месте не возвращался вообще.
      2. Глухой Звание
        Глухой
        +2
        Сегодня, 18:52
        Бать! Вы мой день сделали! Аж насморк прошел! laughing good drinks
        P.S> hi
  2. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 18:36
    Работа Михаила Дегтярёва даёт результаты, и это здорово!!! good

    Работа Михаила Дегтярёва даёт результаты, и это здорово!!! good
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 18:38
    ...мы наверно должны быть очень благодарны этим деятелям что нашим спортсменам разрешили ( wassat ) выступать под своими национальными сигнатурами - флагом, гербом и.т.д. блин, одолжение они нам сделали. давно пора их послать с такими правилами. там давно уже не понятно - то ли в женской команде трансы или как их там, то ли в мужскую сборную непонятно кто затесался - и им там вовсю "таблетки" не засчитывают за допинг. а нашим чуть ли аспирин не прими - допинг.
    1. Глухой Звание
      Глухой
      0
      Сегодня, 18:59
      Цитата: Nexcom
      и им там вовсю "таблетки" не засчитывают за допинг.

      Да что вы так паритесь. Вон братья вильямс еще 30 лет назад Хингис с носом оставили. В теннисе и щас мужиков, которые косят под баб - у них много. Взять туже гауф. Она даже не скрывает, что "сидит". Позывной "Коко". У следущей будет позывной Тайд, наверное wassat Такое ощущение, что они по ночам на Растишке летают у мамы. lol laughing
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 18:40
    ближайшим турниром, на котором российские спортсмены выступят под флагом страны, станут матчи второго дивизиона Кубка мира по водному поло среди женщин, который будет проходить на Мальте с 21 по 26 апреля.

    У меня у племяшки дочка сейчас поедет на Кубок участвовать... Парни уже под нейтральным флагом отыграли. А девчонкам сейчас форму и атрибутику меняют. Они первыми среди командных соревнований под флагом будут...
    Главное, с "друзьями" нашим функционерам в десна опять не целоваться. winked
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 18:42
      ...действительно. фик его знает, что "друзья" этими ртами делают - норма это у них. адский зашквар будет..