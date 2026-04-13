Международная федерация водных видов спорта сняла санкции со спортсменов из РФ

Всемирная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение о полном снятии ограничительных мер в отношении атлетов из России и Белоруссии. Теперь спортсмены из этих стран могут возвращаться на международную арену, представляя свои государства — с национальными флагами и гимнами. Санкции были введены в 2022 году на фоне событий на Украине и повлекли за собой отстранение российских участников от турниров под эгидой федерации. Решение о снятии санкций было принято в результате консультаций, проведенных с подразделением Aquatics Integrity Unit, отвечающим за соблюдение принципов честной борьбы, а также с атлетическим комитетом организации.Как сообщает пресс-служба организации, отменяются ограничения, наложенные на взрослых спортсменов с российским или белорусским гражданством. Они получают право выступать в тех же условиях, что и представители других стран: в форме своих национальных федераций, под звуки собственного гимна и с государственной символикой. Единственное условие допуска — прохождение четырех последовательных допинг-тестов с отрицательным результатом и верификация через систему Aquatics Integrity Unit.Предполагается, что ближайшим турниром, на котором российские спортсмены выступят под флагом страны, станут матчи второго дивизиона Кубка мира по водному поло среди женщин, который будет проходить на Мальте с 21 по 26 апреля. Кроме того, на 24 и 25 апреля запланированы соревнования в рамках Кубка мира по плаванию.Ранее аналогичные шаги предприняли Международная федерация дзюдо (IJF) и Всемирная федерация тхэквондо (WT), также разрешившие российским атлетам выступать на соревнованиях с национальной атрибутикой.

