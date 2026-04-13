Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что напряжённая ситуация в Ормузском проливе служит убедительным аргументом в пользу создания мощной международной коалиции по морской безопасности. Ранее в Британии такую коалицию назвали «навигационной», имея в виду навигацию через Ормузский пролив.Из сегодняшнего заявления Кайи Каллас:По словам Каллас, Евросоюз, видите ли, не примет никаких договорённостей, которые ставят под угрозу свободу судоходства.Заявление прозвучало на фоне продолжающихся последствий недавнего конфликта с Ираном. Атаки и угрозы их повторения практически парализовали движение в стратегически важном проливе, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти и газа по морю. Это создаёт риски не только энергетического, но и продовольственного кризиса: многие государства Африки и Азии зависят от поставок удобрений и продовольствия через этот маршрут. Каллас напомнила, что закрытие пролива наносит ущерб глобальной экономике и косвенно помогает финансировать другие конфликты.При этом г-жа Каллас странным образом не упоминает о том, что, собственно, послужило первопричиной блокирования Ираном Ормуза. А это уж точно не иранская прихоть. Иран дал ответ, который, как уже сообщало «Военное обозрение», Дмитрий Медведев назвал «сродни применению ЯО».Примечательно, что большинство европейских государств пока не готовы направлять свои корабли непосредственно в Ормузский пролив, предпочитая дипломатические и экономические инструменты. Как и с вариантом «коалиции желающих»...