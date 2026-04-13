Каллас «решительно отвергает» блокировку Ормузского пролива

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что напряжённая ситуация в Ормузском проливе служит убедительным аргументом в пользу создания мощной международной коалиции по морской безопасности. Ранее в Британии такую коалицию назвали «навигационной», имея в виду навигацию через Ормузский пролив.

Из сегодняшнего заявления Кайи Каллас:



Положение в Ормузском проливе - это явный аргумент за сильную международную коалицию по обеспечению морской безопасности. ЕС категорически отвергает любые попытки ограничить свободный и безопасный проход судов через пролив в нарушение международного морского права.

По словам Каллас, Евросоюз, видите ли, не примет никаких договорённостей, которые ставят под угрозу свободу судоходства.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся последствий недавнего конфликта с Ираном. Атаки и угрозы их повторения практически парализовали движение в стратегически важном проливе, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти и газа по морю. Это создаёт риски не только энергетического, но и продовольственного кризиса: многие государства Африки и Азии зависят от поставок удобрений и продовольствия через этот маршрут. Каллас напомнила, что закрытие пролива наносит ущерб глобальной экономике и косвенно помогает финансировать другие конфликты.

При этом г-жа Каллас странным образом не упоминает о том, что, собственно, послужило первопричиной блокирования Ираном Ормуза. А это уж точно не иранская прихоть. Иран дал ответ, который, как уже сообщало «Военное обозрение», Дмитрий Медведев назвал «сродни применению ЯО».

Примечательно, что большинство европейских государств пока не готовы направлять свои корабли непосредственно в Ормузский пролив, предпочитая дипломатические и экономические инструменты. Как и с вариантом «коалиции желающих»...
  Nexcom
    Сегодня, 18:48
    Какаллас - да уйди ты уже - ну сколько можно то? Тебя ж свои уже "тупым хомячком" называют. Ну это же показатель!
    Владислав_2
      Сегодня, 18:56
      Джен Псаки (вообще курит в сторонке)))) laughing ...такую ересь я даже не знаю как what ...сочинить
        Сегодня, 18:59
        Вы это Джен нашу Псаки (с) даже не равняйте с этой чухонкой. Джен классно всё отмазывала - типа я тут в офисе проконсультируюсь. Ну портачила малость. wassat А эта то вообще - гонит порево и даже не понимает что она гонит.
      Сегодня, 18:57
      Цитата: Nexcom
      Какаллас - да уйди ты уже - ну сколько можно то?

      Она согласна уйти, но только с повышением! smile
        Сегодня, 19:01
        На место гинекологини, я полагаю?
      Сегодня, 18:59
      ЕС категорически отвергает любые попытки ограничить свободный и безопасный проход судов через пролив в нарушение международного морского права.

      Калласальное заявление, как по тупости, так и по двуличию. Значит захватывать в Балтике суда связанные с РФ - это по гейропейскому мнению хорошо, а вот блокировать Ормуз - это другое. lol
    Сегодня, 18:50
    Казалось бы, причем здесь нарушительница международного права в отношении рф каллас и (неожиданно) международное право...
    Сегодня, 18:50
    Она ведь тоже смотрела в детстве кино....
    Сегодня, 18:51
    Ну-у-у-у-у, если Каллас...да ещё решительно. winked Эти неумные вообще понимают свое место в этом мире? Понимают, что их место- боковое рядом с туалетом?
      Сегодня, 18:55
      ...скорее под полкой, а не на...
    Сегодня, 18:56
    служит убедительным аргументом в пользу создания мощной международной коалиции по морской безопасности.

    Лучше б молчала... Люди ж смотрят. laughing
    Сколько можно долдонить о создании импотентных коалиций? Или это для внутреннего потребления, чтобы все дружно пояса затягивали, коалиционно? winked
    Сегодня, 19:00
    Положение в Ормузском проливе - это явный аргумент за сильную международную коалицию по обеспечению морской безопасности.

    "Обеспечению морской безопасности", это когда в морях и океанах пираты захватывают суда идущие, или выходящие в российские порты.
      Сегодня, 19:04
      нет. это нагло высадить "десант" из трех эээстонцев на гражданский газовоз, получить люлей от команды и быть выкинутыми за борт. lol
      потом скажут: Не расссчиталллы!
    Сегодня, 19:02
    Кайя определись - открыт Ормузский пролив или закрыт ?И что показывает маяк ,когда он то потухнет, то погаснет Ещё не пришло время пить, а то я поддержу ?!!Кстати танкер под Российским флагом " Виктор Бакаев " в полном грузу прошёл Финский залив- курс КНР .Слева по борту у него Эстония .А чего не трогают то ?Cвобода мореплавния для российских судов под Российским флагом . laughing