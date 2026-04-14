Промежуточные патроны для борьбы с БПЛА
Боевая машина мобильной группы по борьбе с БПЛА из состава российской армии. В качестве одного из огневых средств используется батарея автоматов. Фото Минобороны РФ
Для борьбы с лёгкими беспилотными летательными аппаратами используются разные средства, в т.ч. стрелковое оружие разных классов и типов. Это привело к разработке специализированных патронов, оптимизированных для поражения БПЛА. В частности, создаются промежуточные боеприпасы, совместимые со штатным оружием армий и имеющие необходимые боевые возможности.
Теория и практика
Малые и лёгкие БПЛА представляют известную опасность для действующей армии. С их помощью противник может вести разведку в интересах ударных средств или непосредственно выполнять атаки. Недавние конфликты подтвердили эффективность БПЛА и обнажили нехватку средств защиты от них.
Типовые современные коптеры, используемые для разведки или в качестве носителей боезарядов, не отличаются прочностью и живучестью. Любой поражающий элемент может нанести критический урон жизненно важному элементу конструкции и вывести БПЛА из строя. В то же время, такие беспилотники имеют достаточно высокую скорость и манёвренность, что затрудняет эффективный огонь по ним.
На практике эффективнее всего против БПЛА оказались гладкоствольные ружья с дробью или картечью. Картечина при попадании гарантированно выводит цель из строя, а наличие нескольких таких поражающих элементов в одном патроне повышает вероятность успешного попадания.
Дробовые патроны 5,45 х 39 мм от компании «Техкрим». Показаны готовые изделия и пули-контейнеры с поражающими элементами. Фото «Техкрим»
Кроме того, по БПЛА стреляют из штатных автоматов и пулемётов, имеющихся в подразделениях. В этом случае вероятность поражения цели повышается за счёт стрельбы очередями и плотности огня. Минус — повышенный расход патронов. Плюс — не нужно нести дополнительное оружие.
Решение — объединить оба способа в одном боеприпасе. В России и за рубежом прорабатываются разные варианты патронов для автоматов / винтовок с несколькими поражающими элементами. Такой боеприпас должен обеспечивать высокие боевые характеристики и упрощать вопросы вооружения подразделений.
На первых этапах разработка промежуточных патронов для борьбы с БПЛА носила кустарный характер, что накладывало известные ограничения. Однако в дальнейшем за эту задачу взялись предприятия оборонной промышленности, и первые образцы уже доведены до серийного производства.
Российские разработки
Первые отечественные специализированные патроны появились в 2023–24 гг., когда угроза лёгких БПЛА стала массовой. Сначала речь шла о разработках энтузиастов «на местах». Они использовали доступные компоненты и смогли сделать достаточно удачные боеприпасы.
Первые патроны для борьбы с БПЛА имели достаточно простую и технологичную конструкцию. Их переделывали из валовых боеприпасов путём замены штатной пули оригинальным изделием. В качестве поражающих элементов использовалось несколько картечин соответствующего диаметра. Они помещались в термоусадочную трубку, с помощью которой объединялись в своего рода пулю. Затем такой «боеприпас» устанавливался в гильзу патрона 5,45 х 39 мм.
Многопульные патроны от «Калашникова». Фото: концерн «Калашников»
Работало — но не без проблем. Полимерная трубка не всегда корректно разрушалась, и картечины разлетались неравномерно.
В 2024-25 гг. свой вариант дробового патрона 5,45 х 39 мм представило ЗАО «Техкрим», известное своими разработками в области боеприпасов. Новое изделие получило необходимые сертификаты и разрешения, в т.ч. для применения с гражданским оружием.
Дробовой 5,45-мм патрон от «Техкрим» сохранил гильзу серийного боеприпаса. При этом вместо пули используется специальный стальной контейнер, внутри которого находятся 7 дробин диаметром 4,5 мм. Общая масса метаемого снаряжения находится в пределах от 4,5 до 5,5 г. Начальная скорость такой «пули» — не менее 700 м/с.
После выхода из ствола оружия, контейнер раскрывается и освобождает поражающие элементы. Те продолжают полёт до встречи с целью. Энергетические параметры боеприпаса достаточны для поражения типовых воздушных целей на дистанциях до десятков метров. При этом патрон позволяет вести огонь очередями.
Недавно стало известно, что концерн «Калашников» в инициативном порядке разрабатывает свой вариант 5,45-мм патрона для борьбы с БПЛА. Сообщается, что этот боеприпас построен по многопульной схеме, однако технические подробности не раскрываются. Внешне патрон идентичен валовому изделию с обычной пулей.
Магазин с патронами 5,56 х 45 мм американской разработки. Фото Drone Round Defense
Сообщается, что многопульный патрон 5,45 х 39 мм прошёл испытания и подтвердил расчётные характеристики. При стрельбе одиночными и очередями, автомат АК-12 с такими боеприпасами уверенно поражал коптеры на висении и в движении, в т.ч. имитирующие налёт на стрелка. Поражающие элементы повреждали ключевые агрегаты БПЛА и выводили их из строя.
Сейчас «Калашников» дорабатывает конструкцию и готовит следующий этап испытаний. Параллельно решают вопрос запуска серийного производства.
Украинский опыт
Украинские формирования также экспериментировали с переделкой стандартных патронов. Использовались уже известные решения с несколькими картечинами и импровизированным удерживающим устройством для них.
В дальнейшем появилось и промышленное решение. В 2024-25 гг. несколько украинских организаций и предприятий разработали линейку патронов «Горошок». В неё входят промежуточные боеприпасы 5,45 х 39 мм и 5,56 х 45 мм — советского и натовского стандартов. При этом используется максимально схожее метаемое снаряжение.
Вместо пули «Горошок» получает контейнер с несколькими латунными шариками и свинцовым сердечником. После выстрела такие поражающие элементы высвобождаются и разлетаются в пределах конуса. Эффективная дальность поражения заявлена на уровне 30-70 м. Утверждается, что латунные картечины по пробивному действию и воздействию на цель превосходят свинцовые.
Лёгкий квадрокоптер после воздействия поражающих элементов. Фото Drone Round Defense
По имеющимся данным, оба варианта изделия «Горошок» справились с испытаниями и доведены до серийного производства. Патроны уже поступают на фронт. Заявленные характеристики пока не получили независимой проверки.
Американские перспективы
Армия США ещё не столкнулась с массовыми атаками лёгких БПЛА — поэтому интерес к подобным патронам пока невелик. Кроме того, в строевых частях не экспериментируют с переоснащением серийных патронов — этим занимаются энтузиасты-любители и коммерческие организации.
В январе 2026 г. свою инициативную разработку такого рода представила компания Drone Round Defense (г. Гилберт, шт. Аризона). Она создала свой вариант пули-контейнера с поражающими элементами, который может быть доработан под использование в патронах разного типоразмера. Уже представлены боеприпасы 5,56 х 45 мм и 7,62 х 51 мм, а также ведётся разработка изделия 6,8 х 51 мм.
Вне зависимости от калибра, конструкции пуль схожи. Внутри общей оболочки-контейнера помещается 8 картечин меньшего размера и массы или 5 более крупных. Пуля и патрон с большим количеством поражающих элементов обозначены литерой «K». Второй вариант отмечается буквой «L».
Утверждается, что 5,56- и 7,62-мм патроны нового семейства совместимы с любым оружием соответствующих калибров. Допускается подача из магазина и из ленты, одиночный огонь и стрельба очередями. Пули могут проходить через разные дульные устройства, в т.ч. глушители. Для K-варианта эффективная дальность стрельбы ограничена 50 м, для патронов типа «L» — 100 м.
Мишени, демонстрирующие результаты стрельбы дробовым патроном Drone Round Defense. Фото Thefirearmblog.com
Drone Round Defense провела заводские испытания патронов и подала заявку в Пентагон. Недавно на одном из полигонов армии США состоялись тестовые стрельбы с привлечением военнослужащих. Бойцы быстро освоили применение нового боеприпаса и справились с поражением учебной воздушной цели. Если армия подтвердит результаты — компания получит контракт на производство.
Задачи и решения
Несколько стран параллельно решают задачу создания промежуточного патрона против БПЛА. Уже представлены первые разработки такого рода, отдельные образцы доведены до серии. Другие патроны проходят испытания и демонстрируют свой потенциал.
Учитывая актуальные тенденции, можно ожидать, что работы в этом направлении будут продолжаться. Благодаря этому стрелки разных армий, вооружённые автоматами или штурмовыми винтовками, получат новые боеприпасы специального назначения. Затем могут появиться аналогичные патроны других калибров, предназначенные для снайперских винтовок и пулемётов.
В ходе текущих и будущих конфликтов подобные боеприпасы и линейки патронов должны будут пройти полноценную проверку. Кроме того, их сравнят с существующими решениями, такими как ружья с дробью или картечью. Если преимущества подтвердятся — концепция получит массовое распространение.
