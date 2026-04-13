Авианосец USS Abraham Lincoln заблокировал Ормуз, встав в 200 км от Ирана
Американский авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72), скрывавшийся от иранских ракет у побережья Омана, вошел в Оманский залив с целью блокировки Ормузского пролива. Авианосная группа встала примерно в 200 км к югу от Ирана. Трамп, в свою очередь, грозит Ирану уничтожением уже «уничтоженного» флота.
Временное перемирие между Ираном и США, действующее до 21 апреля, позволило авианосцу USS Abraham Lincoln (CVN-72) приблизиться к побережью Ирана и встать примерно в 200 километрах к югу от территории исламской республики в восточной части Оманского залива.
Как отмечает западная пресса, это самая близкая к Ирану точка, которой смог достичь авианосец с начала операции «Эпическая ярость». Задача авианосной группы — блокировка Ормузского пролива.
Между тем Трамп заявил, что любой иранский корабль из состава «уничтоженного» США иранского флота будет «немедленно уничтожен», если приблизится к американским кораблям. По словам президента США, хотя у Ирана уже флота нет, но остались быстроходные катера с различным вооружением, вот им и запрещено подходить к кораблям ВМС США.
