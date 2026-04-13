Авианосец USS Abraham Lincoln заблокировал Ормуз, встав в 200 км от Ирана

Американский авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72), скрывавшийся от иранских ракет у побережья Омана, вошел в Оманский залив с целью блокировки Ормузского пролива. Авианосная группа встала примерно в 200 км к югу от Ирана. Трамп, в свою очередь, грозит Ирану уничтожением уже «уничтоженного» флота.

Временное перемирие между Ираном и США, действующее до 21 апреля, позволило авианосцу USS Abraham Lincoln (CVN-72) приблизиться к побережью Ирана и встать примерно в 200 километрах к югу от территории исламской республики в восточной части Оманского залива.



Как отмечает западная пресса, это самая близкая к Ирану точка, которой смог достичь авианосец с начала операции «Эпическая ярость». Задача авианосной группы — блокировка Ормузского пролива.



Между тем Трамп заявил, что любой иранский корабль из состава «уничтоженного» США иранского флота будет «немедленно уничтожен», если приблизится к американским кораблям. По словам президента США, хотя у Ирана уже флота нет, но остались быстроходные катера с различным вооружением, вот им и запрещено подходить к кораблям ВМС США.

Иранский флот лежит на дне моря, полностью уничтожен — 158 кораблей. Единственное, что мы не поразили, — это их небольшое количество так называемых «скоростных ударных катеров», поскольку мы не считали их серьезной угрозой. Предупреждение: если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен.
  1. Глухой Звание
    Глухой
    +1
    Сегодня, 19:16
    встав в 200 км от Ирана

    А что так "близко" то? Он такой бАльшой, что в пролив не входит? laughing
    Фордвон новейший. Как вошел в суэц - так и вышел. Входит и выходит. Замечательно выходит!(с) Что у них канализация не выдержала от желания wassat
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 19:27
      Опередили. Так то я думал что амеры поперёк пролива встанут своей лоханкой... laughing Блокировать так блокировать....
      1. Глухой Звание
        Глухой
        -6
        Сегодня, 19:37
        Цитата: Nexcom
        Опередили

        Не виноватая я. Он сам пришел!
        Цитата: Nexcom
        Блокировать так блокировать....

        Я не против, чтоб Иранцы, как когда-то мы в Севастопольской бухте. потопили флот, чтоб закрыть проход. В целом если , как по мне. Рыжые собаки лают - караван идет. good Молодцы Иранцы! soldier В первуюочередеть КСИР, да и народ сплотился и дал .... люлей. wassat Не только АмирАке (с) Задорнов. Но и союзнички штатов хлебнули щей.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 19:33
      Символы партий США - осёл и слон.Дональд - слон .Хотяяя!!?
      1. Глухой Звание
        Глухой
        -1
        Сегодня, 19:42
        Я чуть ниже писал. Он даже не слон. И не будем унижать второе животное. lol Операция "Эпический...рыжый" (с) 2.0 грядет laughing
      2. kulemin0025gmail.com Звание
        kulemin0025gmail.com
        0
        Сегодня, 19:43
        Больше подходит осёл - осёл. Хотяя 😏 баран - баран, ещё больше подойдёт.
        1. guest Звание
          guest
          +1
          Сегодня, 19:50
          Цитата: kulemin0025gmail.com
          Больше подходит осёл

          Так это у противоположной партии.
          1. BrTurin Звание
            BrTurin
            0
            Сегодня, 20:32
            Так он своими действиями этой партии победу в ноябре на выборах как на блюдечке принесет, если только у него нет кого-нибудь козыря в рукаве... MAGA он уже разваливает,... угробит и слонов
    3. Altai2026 Звание
      Altai2026
      0
      Сегодня, 20:55
      Форумчане!!! Мне одному так страшно???!!!!этой калоше 40 лет ,два атомных реактора ,сейчас управляется капитаном женьщиной(по вики)стоимость постройки (на 1989г.4,5 лярда ,расстояние от Ирана 200 км (тут даже ракет не надо просто сотня дронов и что будет!!!???🤣🤣🤣😂😂😂думаю что это провокация как в перлхаборе!!!когда самые эффективные корабли на тот момент увели с базы и оставили допотоплые линкоры!!!но!!!этого хватило чтобы амеры обмделись за нападение на перлхобор и обьявили японии войну!!!трампу чтобы применить ядерное оружие нужен повод!!!и гибель авианосца с тысячами моряков и стоившему кучу лярдов является на мой взгляд натянутым поводом для ядерной атаки на иран !!! Ну а зарядов то у трампа в разы больше чем оставшихся пэтриотов !!!чую грандиозную подставу!!!
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +9
    Сегодня, 19:17
    Теперь ход Ирана! Шах и Мат если утопят это корыто. yes
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +4
      Сегодня, 19:33
      Похожее по размерам корыто американцы месяц топили, испытав на нём все типы боеприпасов. Что бы утопить, его специально изнутри в итоге взорвали, надоело в него стрелять.
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +1
        Сегодня, 19:37
        Цитата: Сергей3
        Похожее по размерам корыто американцы месяц топили, испытав на нём все .

        Ну пусть хоть сломают! feel пусть не Мат, но Шах тогда точно!
      2. Vicontas Звание
        Vicontas
        0
        Сегодня, 19:49
        Надо ждать когда на "Линкольне" "прачечная загорится" или сортир "падет смертью храбрых".И тогда все увидят блокаду Ормузского пролива в режиме "ошпаренной кошки!"
      3. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 19:56
        ..пусть попросят персов - персы с бааальшим удовольствием его утопят.
      4. БойКот Звание
        БойКот
        0
        Сегодня, 20:05
        Всё, что один человек построил, другой завсегда поломать сможет
        Из неоспариваемого laughing
    2. kulemin0025gmail.com Звание
      kulemin0025gmail.com
      +1
      Сегодня, 19:48
      А зачем? Теперь за всё матрасники отвечать будут. Ведь не персы энергокризис устроили и продолжили 😏 За блокаду пролива теперь полосатики в ответе будут.
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +1
        Сегодня, 19:54
        Цитата: kulemin0025gmail.com
        А зачем? Теперь за всё матрасники отвечать будут.

        Интересно же winked минус авик у партнёров! Я группой (взвод МП, и шесть специалистов)сухогруз захватывал! Романтика! fellow Он такой огромный был, до сих пор вспоминаю! А тут целый авианосец сломать, да об этом потом легенды будут складывать! yes
  3. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 19:18
    Являются ли перемещения флота и перегруппировка войск нарушением перемирия?
    1. Глухой Звание
      Глухой
      0
      Сегодня, 19:24
      Де юро - нет. Де факто - да.
      Грядет операция "Эпический рыжий...." 2.0. Видимо одного подхода к штанге ему не хватило.
      Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе! (с) Из Брата 1. Думаю все помнят.
    2. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +5
      Сегодня, 19:28
      Морская блокада - вообще является преступлением. В соответствии с международным правом объявлять её может только Совет Безопасности ООН.
      Морская блокада — это система мер, предпринимаемых во время вооружённого конфликта с целью прекращения доступа к морскому побережью противника. Её цель — вынудить государство отказаться от использования собственных или оккупированных им портов, военно-морских баз, побережья и примыкающих к ним морских вод для торговых и иных связей с другими государствами.
      Правила её установления - чётко прописаны. Морская блокада регламентируется правилами международного права, в том числе Парижской декларацией о морской войне 1856 года, Лондонской декларацией о праве морской войны 1909 года и обычными нормами международного права.
      Собственно и объявление её чётко регламентируются. Согласно Уставу ООН, морская блокада может применяться только по решению Совета Безопасности ООН.
      Трамп опять жидко обгадился, дилетант блин.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 19:57
      Является ли перемирием с убийцами своих политических и военных лидеров некой нелогичностью..А то-Воины,Молорики,и все такое..
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 19:19
    Легко проверить ,америкосы рискуют .Китайских траулеров полно вокруг .Не дай бог " порчу" наведут .
  5. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +2
    Сегодня, 19:21
    Какая жирная цель, повезло иранцам. На ловца и зверь бежит).
    1. Wratch Звание
      Wratch
      0
      Сегодня, 20:06
      И 200 км не расстояние для ПКР....
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 19:22
    200 км от побережья Ирана, слишком близко для задач авианосца.
    Неужели США решили подставить под удар авианосец? ну опыт у США в таких делах есть.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 19:25
      Перл-Харбор 2.0,чтобы Конгресс дал зелёный свет для финансирования наземки в Иране?Боюсь что Израиль первым постарается утопить этот авианосец,а стрелки переведёт на Иран.Подводный флот у Израиля есть,как и у Ирана.Пара другая торпед и авианосец выведен из строя,а потом докажи чья торпеда была иранская или израильская. Потому что ракетами и дронами бить палевно.Засекут радары и узнают чьи ракеты/дроны атаковали авианосец.С торпедами всё сложнее.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 19:37
        Вполне возможно, что и Израиль ударит по авианосцу если Иран не станет .
        Но под удар авианосец поставили сами США.
        Все же авианосцу нечего делать для выполнения своих задач в 200 км.
        Было похожее в 2010году, когда южнокорейский корабль "словил" торпеду... hi
  7. svarog77 Звание
    svarog77
    +1
    Сегодня, 19:24
    21 апреля на борту авианосца что-то резко "сломается" или "засорится" и ему придется уйти в глубь вод Индийского океана..? laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 20:05
      не, может придётся срочно всё бросить и газовать на защиту Америки от нападения агрессивной Кубы (с)...
      типа персы подождут - у них и так всё потоплено (с)
  8. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    -1
    Сегодня, 19:25
    200км это в зоне поражения , если одновременный залп 40 пкр возможны 3-5 попаданий
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 19:27
    Американцы тоже не думкопффы этот район РЭБ ом заглушили конкретно ,где находиться АУГ Линкольна ..Но всё равно какая-то движуха через Ормуз есть .Почём завтра будет нефть и газ на биржах ? recourse
  10. Earl Звание
    Earl
    -1
    Сегодня, 19:28
    Не спровоцирует ли этот маневр очередной пожар в прачечной?
    Не спровоцирует ли этот маневр очередной пожар в прачечной?
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:35
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Теперь ход Ирана!

    Отличная цель для водолазов несуществующих иранских миниподлодок...
  12. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 19:42
    Ну и "рисковые". 200 километров, считай лоб в лоб уперлись по пиндocoвским понятиям. winked
  13. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 19:52
    Авианосная группа встала примерно в 200 км к югу от Ирана

    Ну значит до 21-го апреля на 2 недельки будет блокировка Ормузского пролива силами АУГ США, а дальше придется опять отползать в безопасную зону, если перемирие не продлят еще на 45-60 дней (как планировалось). Иран просто подождет. То, что ракеты Ирана уже получили точные координаты цели - сомневаться не приходится. А пока цены на нефть будут продолжать свой рост, а Иранцы - восстанавливать поврежденную инфраструктуру. Глядишь и ядерную программу по обогащению урана успеют завершить без лишнего шума (кто знает в каком она состоянии на текущий момент - может эта пауза как раз для этого и нужна была).
  14. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 19:57
    Авианосец USS Abraham Lincoln заблокировал Ормуз

    Так они же хотели его разблокировать. Или это как - на - даёт +? laughing
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:12
    Всё американцы Ормуз остановили напрочь Даижуха только с внешней стороны .США фиалетово ,они от Персидского залива не зависят .Трамп хочет свой процент, за разблокировку?