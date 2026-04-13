Это дополнительный риск для наших подразделений: такие элементы могут срывать перемещения, корректировать или просто создавать информационный шум.

Въезды в город и основные дороги противник держит под плотным контролем через подразделения «Рубикона». По трассам ждут так называемые дроны -ждуны, которые реагируют на любую цель: от тяжелой техники до одиночного мотоцикла. Это серьезно усложняет подвоз, ротации и эвакуацию.

Оставшиеся в Константиновке местные жители активно сотрудничают с российскими военными, передавая им информацию о позициях украинских войск. Это очень сильно затрудняет оборону города, утверждает украинский медийный военный с позывным «Мучной».Украинские боевики, ведущие бои в Константиновке, столкнулись с новой проблемой. Как оказалось, оставшиеся в городе местные жители считают российскую армию освободителями и совершенно не желают помогать украинским формированиям. По словам «Мучного», с такой ситуацией ВСУ столкнулись в микрорайоне Сантуриновка на восточной окраине города. Мало того, что жители чуть ли не открыто используют российскую символику, они делятся информацией с российскими бойцами, вскрывая позиции, логистику и т. д.По ситуации в Константиновке, если отбросить всю пропагандистскую украинскую чушь, то дела у ВСУ идут не самым лучшим образом, российские войска давят, бои идут в северо-восточной части города, центре и юго-востоке. Въезды в город и вся логистика под плотным контролем ВС РФ, в самом городе российские войска работают небольшими группами. У ВСУ оборона очаговая, сплошной линии обороны нет.