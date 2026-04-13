Боевики ВСУ жалуются на жителей Константиновки, оказывающих помощь ВС РФ

Боевики ВСУ жалуются на жителей Константиновки, оказывающих помощь ВС РФ

Оставшиеся в Константиновке местные жители активно сотрудничают с российскими военными, передавая им информацию о позициях украинских войск. Это очень сильно затрудняет оборону города, утверждает украинский медийный военный с позывным «Мучной».

Украинские боевики, ведущие бои в Константиновке, столкнулись с новой проблемой. Как оказалось, оставшиеся в городе местные жители считают российскую армию освободителями и совершенно не желают помогать украинским формированиям. По словам «Мучного», с такой ситуацией ВСУ столкнулись в микрорайоне Сантуриновка на восточной окраине города. Мало того, что жители чуть ли не открыто используют российскую символику, они делятся информацией с российскими бойцами, вскрывая позиции, логистику и т. д.



Это дополнительный риск для наших подразделений: такие элементы могут срывать перемещения, корректировать или просто создавать информационный шум.

По ситуации в Константиновке, если отбросить всю пропагандистскую украинскую чушь, то дела у ВСУ идут не самым лучшим образом, российские войска давят, бои идут в северо-восточной части города, центре и юго-востоке. Въезды в город и вся логистика под плотным контролем ВС РФ, в самом городе российские войска работают небольшими группами. У ВСУ оборона очаговая, сплошной линии обороны нет.

Въезды в город и основные дороги противник держит под плотным контролем через подразделения «Рубикона». По трассам ждут так называемые дроны-ждуны, которые реагируют на любую цель: от тяжелой техники до одиночного мотоцикла. Это серьезно усложняет подвоз, ротации и эвакуацию.
  Earl
    Earl
    Сегодня, 20:00
    Боевики ВСУ жалуются на жителей Константиновки, оказывающих помощь ВС РФ
    Всемирная лига сексуальных реформ отказалась рассматривать жалобу боевиков ВСУ.
    ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ
      Сегодня, 20:11
      Зря смеётесь. Люди действительно рискуют своей жизнью, сколько их потом из подвалов доставали замученных.
      Те кто ждут и тем более помогают - держитесь, берегите себя, Мы обязательно придём!
  БойКот
    БойКот
    Сегодня, 20:00
    Несмотря ни на что, пропаканду, репрессии, люди понимают, кто есть кто. Поэтому нет никаких причин не бить по критической инфраструктуре.
    Юра
      Юра
      Сегодня, 20:07
      Ваш пост напомнил мне о " 300 запорожцах", это было вроде 13 апреля, сегодня тоже 13 апреля. Как и что с ними за эти годы произошло? Это видео произвело тогда на меня очень сильное впечатление, до сих пор не забыть. Пели они тогда в окружении беснующихся нацистов, " Вставай страна огромная".
  Andobor
    Andobor
    Сегодня, 20:10
    Боевики ВСУ жалуются на жителей Константиновки, оказывающих помощь ВС РФ - естественно, проукраинские свалили, остались те кто Россию ждут.
  Глухой
    Глухой
    Сегодня, 20:11
    Ачто. В Одессе в порты просто так прилетает. Данные со спутников? lol
  sak1969
    sak1969
    Сегодня, 20:13
    Юрий Подоляка про новые вводные для наших операторов дронов - бить по пехоте
    https://ok.ru/video/13915900742272
  Ныробский
    Ныробский
    Сегодня, 20:55
    Этот вурдалак "Мучной" идейный нацик и уже не первый раз говорит про то, что мирное население настроено против бандерлогов. Скорее всего ищет повод как оправдать убийства ВСУками гражданского населения.
    Хотелось бы в ближайшее время прочитать некролог по этому Мучному, как и по Мадьяру, чьи подопечные бьют дронами по всему что шевелится не разбирая мирные это люди или военнослужащие.